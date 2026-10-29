El Banco Central Europeo sigue la estela de la Reserva Federal y mantiene los tipos de interés sin cambios

El Banco Central Europeo deja los tipos de interés sin cambios. El organismo ha decidido en su reunión de este miércoles no tocar el precio del dinero para financiarse en la eurozona. Esta pausa interrumpe el ciclo de endurecimiento tras las dos subidas ejecutadas a lo largo de 2026, la última en septiembre.

De este modo, la facilidad de depósito se mantiene en el 2,50% y el tipo principal de financiación en el 2,65%.

La presidenta del BCE, Christine Lagarde, ha explicado en la rueda de prensa posterior a la reunión que si bien los miembros del Consejo de Gobierno han discutido la posibilidad de subir los tipos, el organismo ha considerado de forma unánime mantenerlos como están en esta reunión: "Nos encontramos en una posición lo suficientemente sólida como para esperar nuevos datos", ha explicado.

Tras la pausa de este mes, los analistas y las principales gestoras de fondos descuentan que el BCE reanudará las subidas de tipos en la última reunión del año, la de diciembre, en la que podría ejecutarse una subida de 25 puntos básicos. Además, el mercado espera hasta tres subidas adicionales a lo largo del próximo año, lo que podría llevar la facilidad de depósito hasta el 3,25%.

Sin embargo, el BCE no se compromete con ningún escenario de antemano. La declaración que el organismo ha hecho pública tras la reunión de este jueves subraya que "seguirá un enfoque basado en datos y reunión por reunión para determinar la postura de política monetaria adecuada". Ante esta situación, Lagarde ha explicado a los periodistas que "es probable que el BCE elabore escenarios en diciembre".

La inflación, muy por encima del objetivo de los bancos centrales

Aunque el BCE ha optado en octubre por "esperar y ver" la publicación de nuevos datos antes de tomar ninguna decisión, el principal quebradero de cabeza de los bancos centrales sigue estando vigente: el repunte inflacionario provocado por los costes de la energía derivados del conflicto en Oriente Próximo.

De hecho, en su informe el BCE reconoce que "es probable que la mayor magnitud y duración de la crisis energética, así como sus implicaciones para los efectos indirectos y de segunda ronda, impulsen la inflación y reduzcan el crecimiento", aunque Lagarde ha asegurado que el BCE "espera que la posterior caída de la inflación energética reduzca la inflación general" y ha hecho una llamada a la calma: "No hay indicios de efectos de segunda ronda en las economías de la eurozona más allá de las previsiones".

Lagarde asegura que Francia tiene que resolver su problema de deuda

En este contexto, la pausa actual también se entiende teniendo en cuenta que los mercados de deuda pública en Europa, especialmente la fuerte subida de rentabilidad de los bonos franceses, ya están encareciendo el crédito de forma automática, haciendo parte del "trabajo sucio" de frenar la economía sin necesidad de que el BCE mueva ficha este mes. "Las condiciones financieras se han endurecido", ha reconocido Lagarde quien, sin embargo, ha insistido en que que la solución a los problemas de deuda de Francia debe salir de París y no de Fráncfort: "La solución primaria y primera está en casa, en Francia. Y tiene que ver con las políticas fiscales", ha concluido.

Por último, los periodistas han preguntado a Lagarde por su decisión de abandonar la presidencia del BCE el 7 de febrero, casi nueve meses antes de que termine oficialmente su mandato. Ella ha dicho que hasta el último día "trabajará por devolver la inflación al objetivo del 2%" y también ha asegurado que su dimisión anticipada se debe principalmente a motivos políticos en Francia y al "deseo de recuperar la libertad para expresar sus opiniones" y poder intervenir directamente en el complejo debate político que atraviesa su país de origen, aunque ha concretado que no tiene intención de ser candidata en las elecciones presidenciales.