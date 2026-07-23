El BCE mantiene los tipos de interés en el 2,25% a la espera de los efectos de la tregua rota en Oriente Medio

El Banco Central Europeo (BCE) ha decidido mantener los tipos de interés en el 2,25%, nivel al que los subió en junio, cuando decidió incrementarlos por primera vez en casi tres años por los efectos económicos de la guerra en Oriente Medio.

La tasa de facilidad de depósito seguirá así en dicha cifra, mientras las operaciones principales de financiación se quedan al 2,4% y la facilidad marginal de crédito, al 2,65%.

Son los tipos que la institución que preside Christine Lagarde fijó en junio, con una subida de 0,25 puntos porcentuales en respuesta a unas peores perspectivas de inflación y crecimiento económico por la guerra.

En junio, en cambio, la inflación de la eurozona bajó al 2,8%, coincidiendo con el acuerdo preliminar que alcanzaron Estados Unidos e Irán para poner fin a las hostilidades. En todo caso, tras 12 días de ataques mutuos, la tregua está ya rota y el impacto económico en un futuro próximo sigue siendo incierto.