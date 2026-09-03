Trump cree que Venezuela "no está preparada" para las elecciones y Delcy Rodríguez promete que "habrá"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado este miércoles que la mandataria interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, "quiere" que se celebren elecciones, pero cree que el país todavía "no está preparado" para unos comicios, aunque espera que se celebren "pronto".

"No creo que estén preparados todavía. Los sacamos de una dictadura y nos llevamos muy bien con el Gobierno. Delcy, como saben, está haciendo un trabajo muy, muy bueno. Es muy respetada y nosotros queremos eso (elecciones) y ellos también lo quieren. Delcy lo quiere, pero todavía no están preparados", ha dicho Trump a la prensa en la Casa Blanca tras el acuerdo con el Gobierno de Rodríguez que da a Estados Unidos control sobre una parte del petróleo venezolano.

Por su parte, en la misma línea que Trump, la presidenta encargada de Venezuela ha asegurado que habrá elecciones en su país en la medida en que esté preparado para ello y ha indicado que ha trabajado "sin descanso" para que la nación suramericana esté "lista".

"He trabajado sin descanso para que Venezuela esté lista y preparada para cuando corresponda ir a su proceso electoral, que lo habrá, no tengas dudas de eso, habrá proceso electoral, pero en las condiciones en que Venezuela esté preparada", ha señalado Rodríguez al ser preguntada durante una comparecencia de prensa junto al secretario de Energía estadounidense, Chris Wrigth, quien se encuentra de visita en Caracas para la firma de acuerdos petroleros.

Después de que Estados Unidos capturara y depusiera a Nicolás Maduro en enero pasado, la Administración de Trump estrechó relaciones con el nuevo Gobierno de Delcy Rodríguez, quien fuera vicepresidenta del Ejecutivo chavista, y restableció las relaciones diplomáticas con Caracas.

Venezuela duplicará producción petrolera Trump anunció la semana pasada un acuerdo, que calificó de "histórico", por el que Estados Unidos tendrá el control de la explotación de 17 yacimientos petrolíferos de Venezuela que albergan cerca de una quinta parte de las reservas de crudo del país. Wright ha afirmado este miércoles desde Caracas que la producción petrolera de Venezuela puede "duplicarse para finales de esta década" y que el desarrollo de los nuevos acuerdos energéticos en el país avanza a "velocidad Trump". El secretario de Energía ha señalado en una entrevista con Bloomberg que la producción petrolera venezolana ha aumentado un 25% y las exportaciones un 50%, y estimó que, incluso desde el nivel actual de producción, esta puede "duplicarse antes de que termine la década". El trato ha sido criticado por sectores que consideran que el pacto demuestra que Washington no está interesado en la democratización de Venezuela, sino únicamente en obtener acceso a su petróleo. Una transición tutelada por EE.UU. y un desastre humanitario que lo complica todo: seis meses sin Maduro en Venezuela Marta Rey Maté