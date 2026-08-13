Chavismo y oposición cierran la primera ronda de diálogo con reformas en el sistema judicial y recuperación de activos

El Gobierno de Venezuela y el Parlamento opositor paralelo constituido en 2015 han conluido este miércoles su primera ronda de diálogo, con miras a una posible transición política. Son dos los puntos acordados, que ocupan un simple documento de dos páginas: el inicio de una reforma judicial y la recuperación de fondos congelados en el Reino Unido debido a las sanciones impuestas al país durante la presidencia de Nicolás Maduro, que se utilizarán para hacer frente a las necesidades surgidas por el doble terremoto del 24 de junio.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha celebrado este "primer paso" y confía en que este proceso "contribuya a construir un camino para la mejor convivencia democrática entre los distintos sectores políticos del país y que se traduzca en beneficios concretos para los venezolanos", ha señalado la mandataria en un mensaje publicado en Telegram y X.

Asimismo, Rodríguez llama a todas las fuerzas políticas a que se sumen a este proceso, "poniendo siempre por delante el bienestar, la paz, la estabilidad y el desarrollo de Venezuela".

El proceso, apoyado por Estados Unidos, no cuenta con la participación de los líderes opositores María Corina Machado y Edmundo González Urrutia.

Washington ha expresado su "satisfacción" por el inicio del diálogo y ha afirmado que "contribuye significativamente al plan de tres fases" establecido por la Administración Trump para lograr una "transición a elecciones democráticas".

¿Fin del Trubunal Supremo como amparo del chavismo? En el documento, el segundo de los puntos es la renovación del sistema de Justicia, que entre sus cuatro apartados incluye un acuerdo para "activar un nuevo proceso de postulación para la renovación y designación de todos los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia", ha indicado la jefa de la delegación opositora en la negociación, Dinorah Figuera, al leer un comunicado suscrito por ambas partes. El anuncio significa el reinicio del proceso que la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) había emprendido en mayo pasado para cambiar a una parte de los magistrados en medio de una reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia que, además, implicaba el aumento de 20 a 32 el número de jueces. Ahora, tras los acuerdos, también habrá una nueva reforma de la ley, según ha explicado Figuera al dar a conocer el documento. Igualmente, se va a renovar y ampliar el comité de postulaciones judiciales, así como "conformar un consejo de revisión de credenciales y requisitos de los postulados y postuladas al TSJ, para el cumplimiento de lo establecido en la Constitución, la ley y el baremo de evaluación". "El cronograma de ejecución de los acuerdos comenzará este mes de agosto con los anuncios oficiales y acciones concretas, bajo un mecanismo de trabajo continuo que asegure el cumplimiento estricto de cada compromiso", ha añadido Figuera. ¿Indestructibles? Cómo se derrumba una dictadura Victor D'Avigneau