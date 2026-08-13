Chavismo y oposición cierran la primera ronda de diálogo con reformas en el sistema judicial y recuperación de activos
- Tras cinco jornadas de reuniones, el documento presentado solo se compone por dos páginas
- El proceso, apoyado por EE.UU., no cuenta con la participación de los opositores Corina Machado y Edmundo González
El Gobierno de Venezuela y el Parlamento opositor paralelo constituido en 2015 han conluido este miércoles su primera ronda de diálogo, con miras a una posible transición política. Son dos los puntos acordados, que ocupan un simple documento de dos páginas: el inicio de una reforma judicial y la recuperación de fondos congelados en el Reino Unido debido a las sanciones impuestas al país durante la presidencia de Nicolás Maduro, que se utilizarán para hacer frente a las necesidades surgidas por el doble terremoto del 24 de junio.
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha celebrado este "primer paso" y confía en que este proceso "contribuya a construir un camino para la mejor convivencia democrática entre los distintos sectores políticos del país y que se traduzca en beneficios concretos para los venezolanos", ha señalado la mandataria en un mensaje publicado en Telegram y X.
Asimismo, Rodríguez llama a todas las fuerzas políticas a que se sumen a este proceso, "poniendo siempre por delante el bienestar, la paz, la estabilidad y el desarrollo de Venezuela".
El proceso, apoyado por Estados Unidos, no cuenta con la participación de los líderes opositores María Corina Machado y Edmundo González Urrutia.
Washington ha expresado su "satisfacción" por el inicio del diálogo y ha afirmado que "contribuye significativamente al plan de tres fases" establecido por la Administración Trump para lograr una "transición a elecciones democráticas".
¿Fin del Trubunal Supremo como amparo del chavismo?
En el documento, el segundo de los puntos es la renovación del sistema de Justicia, que entre sus cuatro apartados incluye un acuerdo para "activar un nuevo proceso de postulación para la renovación y designación de todos los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia", ha indicado la jefa de la delegación opositora en la negociación, Dinorah Figuera, al leer un comunicado suscrito por ambas partes.
El anuncio significa el reinicio del proceso que la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) había emprendido en mayo pasado para cambiar a una parte de los magistrados en medio de una reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia que, además, implicaba el aumento de 20 a 32 el número de jueces.
Ahora, tras los acuerdos, también habrá una nueva reforma de la ley, según ha explicado Figuera al dar a conocer el documento. Igualmente, se va a renovar y ampliar el comité de postulaciones judiciales, así como "conformar un consejo de revisión de credenciales y requisitos de los postulados y postuladas al TSJ, para el cumplimiento de lo establecido en la Constitución, la ley y el baremo de evaluación".
"El cronograma de ejecución de los acuerdos comenzará este mes de agosto con los anuncios oficiales y acciones concretas, bajo un mecanismo de trabajo continuo que asegure el cumplimiento estricto de cada compromiso", ha añadido Figuera.
"Continuar dando respuesta a las víctimas"
En cuanto al primer punto del documento, se enfoca en atender la "magnitud" de la tragedia ocasionada por el doble terremoto en el mes de junio, que dejaron al menos 6.301 fallecidos, cerca de 18.000 personas sin vivienda y daños materiales que el Banco Mundial estima en 19.600 millones de dólares; "en aras de continuar dando respuesta a las víctimas".
Para ello, ambas partes han acordado fortalecer los programas de atención en vivienda, electricidad, salud y recolección de escombros. Este planteamiento desemboca en la postura a favor de la recuperación de los activos de la reserva internacional de Venezuela congelada en el Banco de Inglaterra.
Un paso para el que prometen establecer mecanismos de transparencia, trazabilidad y auditoría de cara a asegurar el uso eficiente de los fondos.
Para cada uno de los puntos se han instadalado ya dos mesas técnicas. Tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos durante un ataque militar en Caracas, en enero pasado, el Gobierno chavista intervenido por Washington ha impulsado un proceso de cambios en las instituciones.
El primer ciclo del diálogo comenzó el pasado 6 de agosto con el hermano de la mandataria encargada y presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, como líder de la delegación chavista. Ambas partes suscribieron entonces los principios de respeto a la soberanía nacional, negociación de buena fe y búsqueda de beneficios para Venezuela, solución política, pacífica, democrática y constitucional, así como el reconocimiento y respeto recíproco.
También acordaron la igualdad política y trato paritario en la mesa, el cumplimiento verificable de los compromisos y la protección de los derechos humanos y políticos "de todas las fuerzas".