Trabajadores con más de 40 años cotizados reclaman que no se penalice su jubilación anticipada: "El sistema me castiga"

"Después de trabajar más de 40 años, (...) el sistema me castiga por haberme jubilado unos meses antes". Manuel Guarino, de 71 años, denunció así en la plataforma Change.org la "injusticia" que considera la penalización en la pensión de quienes han cotizado más del mínimo exigido, pero no han cumplido los 65 años. Su petición ciudadana, dirigida al Gobierno y registrada este jueves en el Congreso, cuenta con más de 60.000 firmas y reclama eliminar los coeficientes para quienes acrediten "largas carreras de cotización", de "más de 40 años".

Ocurre solo menos de tres meses después de que PSOE y PP rechazaran una reforma legal en ese sentido presentada por Podemos. El resto de grupos votaron a favor, salvo Vox, que se abstuvo. Este jueves han confirmado su asistencia al acto de entrega de firmas Podemos, Junts, ERC, Bildu, BNG, IU y Compromís.