Trabajadores con más de 40 años cotizados reclaman que no se penalice su jubilación anticipada: "El sistema me castiga"
- PSOE y PP rechazaron en junio una reforma en ese sentido presentada por Podemos
- La ley recorta las cuantías de sus pensiones por los meses que les faltan para cumplir 65 años
"Después de trabajar más de 40 años, (...) el sistema me castiga por haberme jubilado unos meses antes". Manuel Guarino, de 71 años, denunció así en la plataforma Change.org la "injusticia" que considera la penalización en la pensión de quienes han cotizado más del mínimo exigido, pero no han cumplido los 65 años. Su petición ciudadana, dirigida al Gobierno y registrada este jueves en el Congreso, cuenta con más de 60.000 firmas y reclama eliminar los coeficientes para quienes acrediten "largas carreras de cotización", de "más de 40 años".
Ocurre solo menos de tres meses después de que PSOE y PP rechazaran una reforma legal en ese sentido presentada por Podemos. El resto de grupos votaron a favor, salvo Vox, que se abstuvo. Este jueves han confirmado su asistencia al acto de entrega de firmas Podemos, Junts, ERC, Bildu, BNG, IU y Compromís.
El coeficiente reductor: los recortes en la pensión por jubilarse antes
En 2026, jubilarse con el 100% de la pensión contributiva tiene dos vías generales: o tener 66 años y 10 meses, o tener 65 y haber cotizado al menos 38 años y tres meses. Estos requisitos se endurecerán a partir de 2027, cuando la edad para jubilarse independientemente de la cotización se retrasará a los 67 años y se exigirá 38 años y seis meses a los de 65 (tres meses más que ahora).
Si no se alcanzan esos límites, se aplica un "coeficiente reductor", esto es, el mordisco en la cuantía que se recibirá cada mes, que será mayor o menos en función del periodo de cotización acreditado y los meses de anticipación.
"He sido enfermero toda mi vida. He trabajado 43 años en un hospital público y, durante 27 de esos años, también media jornada en una clínica privada. En total, si sumo todo el tiempo trabajado entre ambos centros, he pasado unos 60 años de mi vida entre enfermos, cotizando y dando el callo. Me jubilé solo seis meses antes de la edad ordinaria. Solo seis meses. Y aun así, por esa jubilación anticipada, se me aplica una reducción de 50 euros al mes en mi pensión", continúa el relato de Manuel, que subraya que la penalización será "de por vida", con el perjuicio económico que supone.
La petición argumenta que muchas personas en España tienen que optar por jubilarse antes de los 65 años "por motivos de salud, desgaste, edad o circunstancias laborales" y que, por lo tanto, no están exigiendo un "privilegio", sino el reconocimiento de una "vida entera de trabajo".
"Llevo cotizados 47 años y todavía he de trabajar uno más para que no me reduzcan nada y otras personas con menos años pero con 65 años se pueden jubilar sin reducciones, eso no es justo", comenta Francesc, uno de los firmantes.