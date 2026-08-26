La actividad hipotecaria mantiene su ritmo de crecimiento al cierre del primer semestre del año. Las hipotecas firmadas para comprar vivienda han alcanzado las 45.907 operaciones en junio, lo que supone un incremento del 10,8% respecto al mismo mes de 2025, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Se trata de la cifra más alta registrada en un mes de junio desde 2010.

Junto al aumento de las firmas, también ha crecido la cuantía de los préstamos. El importe medio de las hipotecas sobre viviendas se sitúa en 178.365 euros, un 6% más que un año antes y el nivel más elevado de la serie reciente. En total, el capital prestado para la compra de vivienda ha ascendido a 8.188 millones de euros, un 17,5% más en tasa anual.

La mejora de las condiciones de financiación ha impulsado la concesión de préstamos para comprar vivienda. En junio, el tipo de interés medio de las nuevas hipotecas sobre viviendas ha sido del 2,96%, por debajo de los niveles registrados durante las subidas de tipos del Banco Central Europeo. El plazo medio de los préstamos se ha mantenido en 25 años.

Las hipotecas a tipo fijo continúan siendo las que se contratan mayoritariamente: concentran el 61,7% de las nuevas operaciones, frente al 38,3% de las formalizadas a tipo variable. El interés medio inicial ha sido del 2,89% para las hipotecas a tipo fijo y del 3,07% para las variables.

En el conjunto de las fincas inscritas, la actividad también ha seguido creciendo. El número total de viviendas hipotecadas ha aumentado un 10% interanual, hasta las 58.361 operaciones, mientras que el capital prestado ha crecido un 27,4%. El importe medio ha alcanzado los 212.887 euros, un 15,8% más que un año antes.

Canarias lidera el crecimiento y Baleares registra la mayor caída

Por comunidades autónomas, los mayores aumentos en el número de hipotecas sobre viviendas en junio de 2026 se han registrado en Canarias, con un avance del 31,4%, seguida de Castilla-La Mancha (23,2%) y la Comunitat Valenciana (16,1%).

En el lado contrario, las mayores caídas han correspondido a Illes Balears (-10,4%), Cantabria (-9,1%) y Galicia (-7,3%), únicas comunidades con descensos significativos durante el mes.

La evolución del mercado hipotecario ha sido desigual entre comunidades autónomas. Canarias encabeza el crecimiento de las hipotecas sobre viviendas, con un incremento interanual del 31,4%, seguida de Castilla-La Mancha (23,2%) y la Comunitat Valenciana (16,1%), todas ellas muy por encima de la media nacional del 10,8%.

También Andalucía, Cataluña y Navarra han registrado aumentos superiores al conjunto de España, lo que confirma la buena marcha de la actividad hipotecaria en buena parte del territorio nacional.

No todas las comunidades comparten esta tendencia de crecimiento. Illes Balears ha registrado la mayor caída, con un 10,4% menos de hipotecas sobre viviendas que en junio de 2025. También han descendido Cantabria (-9,1%) y Galicia (-7,3%), mientras que otras regiones han registrado aumentos más moderados.

Menos cambios de condiciones

A la vez que ha aumentado la contratación de nuevas hipotecas, ha disminuido la renegociación de préstamos ya existentes. El número total de hipotecas con cambios registrales ha caído un 19,1% interanual, hasta las 10.261 operaciones.

Las novaciones, es decir, las modificaciones realizadas con la misma entidad financiera, han disminuido un 25,3%, mientras que las subrogaciones al acreedor o cambios de banco han retrocedido un 15,4%. Por el contrario, las subrogaciones al deudor, que implican un cambio de titular, han aumentado un 8,4%.

Del total de hipotecas modificadas, el 83,1% corresponden a cambios relacionados con los tipos de interés, reflejando que muchos hipotecados siguen modificando sus préstamos para aprovechar mejores condiciones de financiación.

Claves de la estadística en junio de 2026