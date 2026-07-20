La firma de hipotecas se enfría en mayo y cae por primera vez en dos años aunque sube el importe medio

El número de hipotecas constituidas sobre viviendas fue de 42.213 en mayo, un 5,5% más que el mes precedente, pero un 0,1% menos si se comparan con las de 2025, según los datos de Estadística de Hipotecas publicados este lunes por el INE. La cifra, aunque mínima, realmente son 38 préstamos menos que en 2025, rompe una racha de 22 meses, prácticamente dos años desde junio de 2024, de subidas consecutivas.

A pesar del enfriamiento registrado en la estadística interanual, en lo que va de año, la firma de hipotecas ha crecido un 6,2%. Entre enero y mayo se concedieron 213.777 prestamos para la compra de una vivienda, frente a los 201.233 registrados en el mismo periodo de 2025.

Los precios también han subido. El importe medio de las hipotecas alcanzó en mayo los 174.866 euros, un incremento anual del 9,7%, según las cifras del Instituto Nacional de Estadística, y una subida del 10,6% si solo se tiene en cuenta 2026.

Los casi 175.000 euros de media son el dato más elevado desde febrero de 2020 y el segundo más alto desde 2023, desde que comenzó la estadística. Es decir, ni en los años previos al estallido de la burbuja inmobiliaria los españoles necesitaban tanto dinero para financiar la compra de una vivienda.

El tipo de interés medio se situó en el 2,98%, el valor más alto desde el pasado mes de noviembre, pero todavía por debajo del 3%. El mercado inmobiliario encadena así 16 meses consecutivos con una tasa inferior al 3%. Además, el plazo medio de los préstamos se firmó en 25 años, según el INE, que señala que la mayoría de hipotecas se contrataron a tipo fijo, un 60,9%, mientras que un 39,1% fueron a tipo variable.

Por comunidades autónomas, Navarra, Canarias y Cataluña registraron un notable incremento en el número de hipotecas firmadas, con una subida interanual del 33,5%, del 16,5% y del 9,3%, respectivamente. En el lado opuesto, los principales bajadas se produjeron en Baleares, con una caída del 19,6%, Cantabria (-17,9%) y Murcia (-13,2%).

Por último, el número de hipotecas con cambios en sus condiciones inscritas en los registros de la propiedad bajó un 17,1% en mayo respecto al mismo mes de 2025. Las novaciones, es decir, las modificaciones acordadas con la misma entidad financiera cayeron un 23,4%, mientras que los cambios de titular se incrementaron un 4% y los cambios de entidad, un 14,5%.