La Seguridad Social supera por primera vez los 3,5 millones de afiliados extranjeros en julio

La afiliación de trabajadores extranjeros a la Seguridad Social ha alcanzado en julio un nuevo máximo histórico, al superar por primera vez los 3,5 millones de cotizantes en términos medios. Según los datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el sistema ha registrado una media de 3.512.223 afiliados extranjeros, lo que supone 66.046 cotizantes más que en junio y 420.875 más que hace un año. El crecimiento interanual es del 13,6%, muy por encima del aumento del 2,9% experimentado por el conjunto del sistema.

También en términos desestacionalizados se ha registrado un récord, con 3.407.558 afiliados extranjeros, tras sumar 408.333 trabajadores en los últimos doce meses. Desde junio de 2022, la afiliación de personas procedentes de otros países ha aumentado en más de 1,2 millones de ocupados, hasta el punto de que el 46,3% del empleo creado desde la entrada en vigor de la reforma laboral corresponde a trabajadores extranjeros.

La evolución de este colectivo mantiene una tendencia continuada al alza y refleja una presencia cada vez más diversificada en el mercado laboral español. Los trabajadores extranjeros tienen peso tanto en sectores con elevada demanda de mano de obra como en actividades de mayor cualificación, además de reforzar el emprendimiento por cuenta propia.

La regularización impulsa el crecimiento

Uno de los factores que explica el dinamismo observado durante los primeros siete meses del año es el proceso extraordinario de regularización puesto en marcha a finales de abril. A fecha de 30 de julio, un total de 262.475 personas extranjeras figuraban ya dadas de alta en la Seguridad Social como consecuencia de esta medida, dentro de un mercado laboral que suma 22,5 millones de afiliados. De ellas, 213.883 estaban encuadradas en el Régimen General y 12.675 eran trabajadores autónomos. Por género, 158.171 eran hombres y 104.304 mujeres.

Del total de afiliados extranjeros registrados en julio, 2.010.267 son hombres y 1.501.956 mujeres, que representan cerca del 43% del colectivo. Además, alrededor del 27,5% de los trabajadores extranjeros afiliados procede de países de la Unión Europea.

Por nacionalidades, Marruecos continúa siendo el principal país de origen de los cotizantes extranjeros en España, con 415.310 afiliados, seguido de Colombia (347.467), Rumanía (342.555), Venezuela (247.209), Italia (223.589), China (136.395), Perú (133.002) y Ucrania (84.599).