El gasóleo se dispara un 15,7% y obliga al Gobierno a elevar el descuento a 20 céntimos por litro a partir de septiembre

El encarecimiento en el precio del gasóleo en el mes de julio obliga al Gobierno a dar marcha atrás en su plan de retirada de las ayudas al combustible. Es más, el Ejecutivo tiene que aplicar al diésel la cláusula de salvaguarda de su plan de contingencia a la guerra en Oriente Medio al superarse el límite legal del 15% de inflación.

Cuando se aprobó el paquete de medidas anticrisis, el Ministerio de Economía estableció una regla matemática muy estricta para retirar las ayudas: el decreto dictaba que si la variación del IPC de un combustible en julio superaba en más de un 15% al mismo mes del año anterior, el plan de retirada gradual quedaba anulado.

Al alcanzar el 15,7% debido al impacto de la crisis energética internacional procedente del conflicto entre Irán y Estados Unidos, la ley le obliga a elevar la rebaja fiscal a 20 céntimos por litro en septiembre.

¿Qué es la cláusula de salvaguarda? La cláusula de salvaguarda es un mecanismo de emergencia automático. El Gobierno la diseñó dentro de su Plan de Respuesta anticrisis. Funciona como una red de seguridad para los ciudadanos y su objetivo es reaccionar si los precios de la energía se disparan repentinamente. Debido a la crisis energética procedente de la guerra entre Estados Unidos e Irán, el Gobierno aprobó rebajas fiscales en el Impuesto sobre los hidrocarburos. En verano, inició una retirada gradual de los descuentos porque los precios parecían estables. El calendario previsto para el descuento era: rebaja de 15 céntimos por litro en julio, de 10 céntimos por litro en agosto y de 5 céntimos por litro en la fase final a partir de septiembre. El Gobierno elimina el IVA reducido a los combustibles, pero mantiene ayudas directas a los hidrocarburos Sofía Soler Sin embargo, el Gobierno incluyó una condición que debía cumplirse en el decreto. Si la inflación anual de un combustible superaba el 15% en julio, el plan de retirada se cancelaba. En su lugar, el escudo social se ampliaría de inmediato para proteger los bolsillos. Un extremo que se ha confirmado este jueves cuando el INE ha publicado una subida del 15.7% en tasa interanual en julio. Al superar el límite por siete décimas, la cláusula salta de forma automática. ““

¿Qué pasará en las gasolineras en septiembre? La activación de esta cláusula genera una situación diferente para cada combustible en el mes de septiembre. El gasóleo no bajará a los 5 céntimos previstos. El descuento subirá automáticamente a 20 céntimos por litro. Multiplica por cuatro la ayuda que se iba a aplicar. Sin embargo, para la gasolina se mantiene en el calendario normal. Según lo que ha publicado este jueves el INE, su subida fue en julio del 7,3%, muy por debajo del límite del 15%, así que tendrá un descuento en septiembre de solo 5 céntimos de descuento por litro.