El eclipse solar más allá de España: un viaje por Europa desde Rusia o Islandia hasta París
- Millones de personas han levantado la mirada para observar este fenómeno astronómico
- Así hemos contado el eclipse
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España ha vivido una jornada histórica con el eclipse solar, que ha cruzado la Península de oeste a este hasta las Islas Baleares en su franja de oscuridad máxima. No obstante, millones de personas han levantado la mirada para observar este fenómeno astronómico más allá de nuestras fronteras.
De hecho, el acontecimiento ha empezado en el norte de Rusia y desde allí ha avanzado hacia Groenlandia, donde algunos han elegido verlo cerca del mar. La primera gran parada ha sido en Islandia, donde la luna ha vuelto a ocultar por completo al Sol más de 70 años después, a las 17:46 de la tarde, hora local.
La sombra ha continuado su viaje por el Atlántico hacia el sur de Europa, en Portugal, donde la totalidad apenas ha durado unos segundos. En Lisboa muchos han mirado al cielo junto al Cristo Rey.
En otros puntos, como Francia, Reino Unido, Alemania, Países Bajos o Polonia, el eclipse se ha visto de forma parcial. En París, desde la Torre Eiffel el Sol ha llegado a ocultarse más de un 90%. Un viaje que, aunque ha tardado horas en cruzar Europa hasta incluso Túnez al otro lado del Mediterráneo, ha mantenido la atención hacia un espectáculo que tardará en volver a repetirse.
De las nubes de Islandia a los cielos despejados de centro Europa
Además de en España, el eclipse ha sido total en algunas zonas de Groenlandia, Islandia y mínimamente en Portugal. La trayectoria comenzó en el extremo norte de Siberia, en Rusia, lejos de multitudes y telescopios.
En Islandia, los cielos grises y en algunos lugares lluviosos no impidieron que miles de espectadores se sumergieran en la oscuridad total. El eclipse total duró más tiempo sobre los acantilados de Látrabjarg, en el extremo oeste del país: aproximadamente 2 minutos y 13 segundos, mientras que más al sur, en el centro de la capital, Reikiavik, duró solo 1 minuto y 1 segundo.
La siguiente parada fue Reino Unido, donde la luna cubrió aproximadamente el 90% del Sol en la mayor parte del país, el eclipse más espectacular del país desde 1999. En Cornualles, llegó a cubrir hasta el 95%.
En la Francia continental, el Sol ha sido tapado con un 99,7% de oscuridad, especialmente en Hendaya, muy cerca de la frontera española. En París, la mayoría de los curiosos se han congregado en la Explanada de los Inválidos, en el corazón de la capital francesa, con varios de ellos capturando la escena con sus teléfonos móviles.
No obstante, del fenómeno astronómico se ha 'posado' sobre otros muchos monumentos parisinos de renombre, como la Pirámide del Museo Louvre.
En definitiva, pese al miedo que ha provocado en ciertas personas el hecho de poder tener problemas oculares por observar el eclipse, allá donde la luna ha tapado aunque se un cuarto de la circunferencia del sol, la gente ha acudido en masa para verlo.
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