El eclipse solar más allá de España: un viaje por Europa desde Rusia o Islandia hasta París

España ha vivido una jornada histórica con el eclipse solar, que ha cruzado la Península de oeste a este hasta las Islas Baleares en su franja de oscuridad máxima. No obstante, millones de personas han levantado la mirada para observar este fenómeno astronómico más allá de nuestras fronteras.

De hecho, el acontecimiento ha empezado en el norte de Rusia y desde allí ha avanzado hacia Groenlandia, donde algunos han elegido verlo cerca del mar. La primera gran parada ha sido en Islandia, donde la luna ha vuelto a ocultar por completo al Sol más de 70 años después, a las 17:46 de la tarde, hora local.

La sombra ha continuado su viaje por el Atlántico hacia el sur de Europa, en Portugal, donde la totalidad apenas ha durado unos segundos. En Lisboa muchos han mirado al cielo junto al Cristo Rey.

En otros puntos, como Francia, Reino Unido, Alemania, Países Bajos o Polonia, el eclipse se ha visto de forma parcial. En París, desde la Torre Eiffel el Sol ha llegado a ocultarse más de un 90%. Un viaje que, aunque ha tardado horas en cruzar Europa hasta incluso Túnez al otro lado del Mediterráneo, ha mantenido la atención hacia un espectáculo que tardará en volver a repetirse.

Un hombre pesca mientras observa el eclipse solar parcial en la playa de Soliman, en la provincia de Nabeul, Túnez FETHI BELAID / AFP