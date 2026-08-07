Trump firma órdenes para limitar la ciudadanía por derecho de nacimiento pese al fallo en contra de la Corte Suprema

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha firmado dos órdenes ejecutivas este jueves en un nuevo intento, aunque más limitado, de restringir la ciudadanía por derecho de nacimiento, renovando así su desafío a una disposición de la Constitución estadounidense después de que la Corte Suprema rechazara su intento anterior.

Limitar la ciudadanía por derecho de nacimiento ha sido una de las principales prioridades en la política migratoria del presidente republicano, con la Casa Blanca apuntando particularmente a lo que denomina "turismo de maternidad", en el que mujeres extranjeras embarazadas viajan a Estados Unidos para dar a luz.

Tras su revés del 30 de junio en la Corte Suprema, que lo consideró ilegal, Trump instó al Congreso a actuar, pero este jueves ha optado por órdenes ejecutivas, que establecen políticas pero no son legalmente vinculantes. El tribunal alegó en su dictamen que "los niños nacidos en los Estados Unidos de padres presentes de manera ilegal o temporal están 'sujetos a la jurisdicción'" por lo que "son ciudadanos desde el nacimiento en virtud de la cláusula de ciudadanía de la Decimocuarta Enmienda". La decisión mantiene una interpretación de la Constitución que tiene más de 150 años y que considera estadounidenses a casi cualquier persona que nazca dentro de la nación, con excepciones, como los hijos de funcionarios diplomáticos.

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La nueva directiva de Trump La administración argumenta que la nueva directiva firmada por Trump no se ajusta a los límites del fallo de la Corte Suprema, lo que le permite ampliar la lista de personas que no pueden optar a la ciudadanía por derecho de nacimiento, incluyendo a quienes lleguen con fines de "turismo de maternidad". Según la orden de Trump, estas categorías "no se ajustan a la norma de ciudadanía por derecho de nacimiento establecida por la Corte Suprema". "Esta práctica de turismo de maternidad queda prohibida a partir de la firma de esta orden. Esto significa que nadie en el mundo podrá obtener una visa con este propósito fraudulento", ha declarado Stephen Miller, asesor de la Casa Blanca, durante la ceremonia de firma celebrada en el Despacho Oval. El Centro de Estudios de Inmigración, que aboga por una menor inmigración, estimó en un análisis de 2020 que entre 20.000 y 25.000 madres llegaron a Estados Unidos con fines de turismo de maternidad durante el período comprendido entre 2016 y 2017. En 2025, se registraron 3,6 millones de nacimientos en Estados Unidos, su menor dato histórico. 'Criminal Aliens': la deshumanización de los migrantes en Estados Unidos, en el tercer capítulo de 'La Semana' PATRICIA NAVARRO Las órdenes ejecutivas también limitan los derechos de los hijos de empleados de gobiernos extranjeros en Estados Unidos y de los hijos de personas clasificadas como enemigos extranjeros. A su vez, podrían afectar a las personas nacidas en territorios estadounidenses, en caso de que el Congreso apruebe una ley para poner fin a la ciudadanía automática en dichos territorios. No obstante, es probable que las nuevas órdenes de Trump sean impugnadas ante los tribunales.

Trump considera "desafortunada" la decisión de la Corte Suprema La orden ejecutiva previa de Trump, emitida el primer día de su mandato en 2025 como parte de un conjunto de políticas para endurecer las políticas migratorias, ordenaba a las agencias estadounidenses no reconocer la ciudadanía de los niños nacidos en Estados Unidos si ninguno de los padres era ciudadano estadounidense ni residente permanente legal (también conocido como titular de la "tarjeta verde"), lo que excluía a los hijos de inmigrantes indocumentados o temporales. Sin embargo, la Corte Suprema alegó la Decimocuarta Enmienda para calificarla de ilegal. "Tuvimos una decisión muy desafortunada en la Corte Suprema con respecto al derecho de nacimiento. Fue ajustada, pero una decisión muy, muy desafortunada", ha dicho Trump sobre la votación de 6 a 3. "Hay quienes están creando negocios en torno a esto", ha afirmado. "Así no es como debería funcionar. Es una vergüenza. Están comprando su entrada, y no lo vamos a permitir", ha concluido. Estados Unidos no ha autorizado la transferencia de Ceuta y Melilla a Marruecos Paula Mayoral Muñoz, VerificaRTVE La Decimocuarta Enmienda se ha interpretado durante mucho tiempo como una garantía de ciudadanía para los bebés nacidos en Estados Unidos, con solo excepciones limitadas, como los hijos de diplomáticos extranjeros o miembros de una fuerza de ocupación enemiga. "Esto se hizo por una razón diferente. Esto se hizo justo después de la Guerra Civil. Esto fue para los hijos de esclavos, ¿y qué está pasando ahora?", ha dicho Trump en su discurso en la Casa Blanca este jueves.

¿Cuántos casos hay así en EE.UU.? No existen cifras oficiales que contabilicen el número de extranjeros que llegan a Estados Unidos con el propósito explícito de dar a luz y obtener la ciudadanía para sus hijos, ni el costo para los contribuyentes. No obstante, la orden afectaría a unos 255.000 nacidos al año. En cualquier caso, el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, escribió en la sentencia que los autores de la 14.ª Enmienda extendieron esa promesa a toda persona nacida libre en el país. "La ciudadanía, entonces y ahora, era el derecho a tener derechos: a participar libremente en nuestra comunidad política. Hoy cumplimos esa promesa", escribió Roberts. La disposición de la 14.ª Enmienda, conocida como la Cláusula de Ciudadanía, establece: "Todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanas de los Estados Unidos y del estado en el que residen". Ninguna ley estadounidense prohíbe explícitamente el turismo de maternidad, pero una regulación federal implementada en 2020 durante el primer mandato de Trump prohíbe el uso de visas temporales de turista y de negocios con el propósito principal de obtener la ciudadanía estadounidense para un recién nacido. Las personas que participen en esquemas de turismo de maternidad podrían ser procesadas por fraude u otros delitos conexos.