La compraventa de viviendas repunta un 1,6% en junio tras cinco meses consecutivos de caídas

La compraventa de viviendas inscritas en los registros de la propiedad ha crecido un 1,6% en junio con respecto al mismo mes del año pasado, después de cinco meses a la baja.

En total, se han alcanzado las 59.288 operaciones en el sexto mes del año, lo que supone el mejor junio registrado desde el año 2007 según los datos provisionales publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Los analistas del sector inmobiliario hablan del mejor junio en casi 20 años, Según el director de estudios de pisos.com, Ferran Font, “junio supone un punto de inflexión para el mercado residencial, ya que las compraventas recuperan tasas positivas después de cinco meses de descensos y alcanzan su mejor junio en 19 años".

En tasa mensual, respecto al mes de mayo de 2026, las transacciones de vivienda también crecieron, en este caso un 5%.

Sin embargo y a pesar del aumento en el mes de junio, el número de operaciones ha caído un 2,6% en el primer semestre del año.

Este acumulado negativo es clave para entender el futuro del comportamiento del sector inmobiliario en España según Font: "De cara a los próximos meses, será clave comprobar si esta recuperación tiene continuidad y si la oferta disponible es capaz de acompañar una demanda que sigue mostrando capacidad de compra. El mercado mantiene una actividad elevada, pero la falta estructural de vivienda, especialmente de obra nueva, continúa siendo uno de sus principales condicionantes. Todo ello dibuja un escenario de recuperación de las compraventas, aunque todavía marcado por la necesidad de equilibrar oferta y demanda”, concluye el director de estudios de pisos.com.

En la misma línea, se pronuncian en Finteca: "Estas cifras demuestran que el interés por comprar vivienda sigue presente, aunque condicionado por una realidad cada vez más evidente: la escasez de oferta limita la capacidad de crecimiento del mercado y dificulta el acceso de los compradores".

"La realidad es que el mercado sigue condicionado por el estrangulamiento del stock disponible", argumenta Yogi Thadhani, Country Manager de Finteca en España.

Siete de cada diez operaciones de compraventa fueron de vivienda usada Los compradores de vivienda optan masivamente por las casas usadas. Así, en junio la mayoría de las transacciones (78,5%) se correspondieron con vivienda usada, un total de 46.522, un 0,3% más que el año pasado y un 4,4% más que el mes anterior. Sin embargo, si hacemos balance del primer semestre del año, de enero a junio cayeron un 2,5%. Por su parte, las operaciones en vivienda nueva crecieron un 6,3% en junio, con 12.766 operaciones , un aumento que se eleva hasta el 7,4% si se compara con mayo. En el acumulado del semestre el saldo también es negativo: la compraventa de vivienda nueva cayó un 2,8%.

Las transacciones de vivienda protegida caen casi un 12% De acuerdo con los datos publicados por el INE, nueve de cada diez operaciones de compraventa de viviendas en junio recayeron sobre vivienda libre. Concretamente, el 93,8%, un total de 55.609, mientras que el resto, un 6,2% de ellas, 3.649 operaciones, fueron sobre vivienda protegida. Mientras que las operaciones en vivienda libre, tanto nueva como de segunda mano suben en junio, las transacciones de vivienda protegida caen. Lo hacen en el sexto mes del año un 11,8% con respecto a junio del año pasado, aunque crecieron un 1,3% con respecto al mes de mayo. Este tipo de operaciones también descendieron, hasta un 8,8% en el dato acumulado interanual.