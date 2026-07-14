Cantabria, la comunidad en la que más baja la compraventa de viviendas

El mercado inmobiliario está viviendo una transformación. En estos últimos años ha estado marcado por una demanda excesiva y una baja oferta. Eso a lo que llevaba era a un aumento de los precios. Pero ahora, la situación está virando. Cada vez se firman menos compraventas. Según los últimos datos del INE, en mayo, bajaron un 28,6% si comparamos las cifras con las del mismo periodo del año anterior. Un descenso 21,3 puntos por encima de la media nacional, que se quedó en el 7,3 por ciento.

Es el mayor descenso por comunidades, los otros más pronunciados fueron en Murcia (-19,09%) y Baleares (-16,78%). Únicamente subió en Extremadura, un 2,64%

Con respecto al mes anterior, esto es respecto a abril, la compraventa ha retrocedido en Cantabria un 16,5%.

De las 713 operaciones de compraventa anotadas en mayo en Cantabria, 672 se realizaron sobre viviendas libres y 41 sobre inmuebles de protección oficial. Si nos fijamos en la antigüedad de los inmuebles, 593 operaciones correspondieron a viviendas usadas y 120 a nuevas.

El precio sigue al alza Aunque el número de operaciones realizadas en este período desciende, el precio de la vivienda no deja de crecer, se ha incrementado un 18,4% en Cantabria en el último año. Son 2,6 puntos más que en el conjunto nacional (15,8%). Únicamente en Murcia, dónde el incremento es del 21,1%, sube más que en Cantabria y en Extremadura y Andalucía las únicas donde no ha bajado sino que en ambas aumentó por encima del 2%. Con estos datos el precio del metro cuadrado se sitúa en Cantabria, según Idealista, en 2.220 euros. En España sube hasta los 2.823 euros de media. Algo que a simple vista puede parecer contradictorio, se venden menos viviendas pero los precios siguen siendo más caros. Pero una de las razones es la falta de producto como explica Pilar Burgos, coordinadora de la inmobiliaria Altamira 21, "Compradores hay, pero la gente es muy consciente del aumento de precios, entonces el problema es ese el alza de precios y la falta de producto". Los profesionales del sector coinciden en que el mercado sigue tensionado por ese desequilibrio entre oferta y demanda. La escasez de vivienda disponible hace que los inmuebles que salen al mercado mantengan precios elevados, incluso en un momento en el que el volumen de operaciones está descendiendo.

Predomina la vivienda usada Los datos del Instituto Nacional de Estadística reflejan que el mercado inmobiliario cántabro continúa apoyándose sobre todo en la vivienda usada. De las 713 operaciones de compraventa, 593 de ellas correspondieron a inmuebles usados, frente a las 120 de obra nueva.