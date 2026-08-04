Los particulares podrán solicitar las ayudas para eléctricos del Auto+ desde este martes
- Las personas físicas pueden optar a subvenciones de hasta 4.500 euros
- El Ministerio ha publicado la Lista Blanca con los modelos que cumplen con los requisitos
Las ayudas para la compra de vehículos eléctricos del plan Auto+ están disponibles para particulares ya desde este martes y hasta el 31 de diciembre a las 14:00 horas. Los interesados pueden optar a subvenciones de hasta 4.500 euros y encontrarán ya operativo el portal en el que realizar los trámites. La línea para autónomos y empresas se habilitará después del verano.
Pueden acogerse a este programa los particulares con residencia legal, mayores de edad y al corriente de sus obligaciones tributarias.
Las líneas del programa
Las ayudas para particulares del Auto + tienen carácter retroactivo desde el pasado 1 de enero. Por lo tanto, quienes comprasen un coche eléctrico o un híbrido enchufable a partir del primer día de 2026 pueden disfrutar esta ayuda.
Los solicitantes deben ser personas físicas que no desarrollen una actividad económica y que compren vehículos nuevos o seminuevos con una antigüedad máxima de doce meses. Se contemplan ayudas de 4.500 euros para coches eléctricos o híbridos enchufables, 5.000 a furgonetas, 1.100 a motos y 1.500 a cuadriciclos.
El Ministerio ha publicado la Lista Blanca, un documento oficial que identifica qué vehículos cumplen con los criterios y que cuantía que recibirían.
La segunda línea del plan se destinará a empresas y personas físicas con actividad económica. Facilitará la adquisición en propiedad, operaciones de leasing financiero o renting. Existen hasta tres distinciones en la línea 2, en la que entran autónomos y microempresas, que contarán con hasta 7.000 euros para coches en caso de determinadas obligaciones y 12.000 euros en furgonetas.
Cómo se tramitan las ayudas
Quienes se acojan a ellas deberán registrar sus solicitudes -en persona o a través del servicio del concesionario o punto de venta, de empresas de renting o del leasing financiero- en el portal habilitado por el Ministerio de Industria.
Junto con el formulario de solicitud, deberán cargar copias de la tarjeta ITV y de un permiso de circulación emitido por la Dirección General de Tráfico (DGT), el certificado de los datos bancarios y la factura de compra del vehículo, entre otros documentos.