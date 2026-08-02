Un total de 149 personas ya son reconocidas víctimas de abusos sexuales en la Iglesia y se investigan otros 300 casos

Un total de 149 de los 450 expedientes en los que trabaja la Unidad de Víctimas del Defensor del Pueblo ya se encuentra en el proceso final por el que se reconoce su condición de víctima de abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica y se fija la reparación que corresponda.

Es el balance que hace la Unidad de Víctimas del Defensor del Pueblo desde que entrase en vigor, el pasado 15 de abril, el protocolo para indemnizar estos casos de abuso sexual, muy reclamado por las víctimas y negociado durante dos años entre la Iglesia y el Gobierno.

El acuerdo firmado a principios de año afecta a todas las víctimas que no puedan recurrir a la vía judicial por haber prescrito el caso o por haber muerto el agresor.

La creación de este nuevo mecanismo también respondió a la situación en que se encuentran todas aquellas víctimas que rechazan acudir a las oficinas de atención creadas en el marco del plan PRIVA de la Iglesia católica (Plan de Reparación Integral a Víctimas de Abuso) que hasta finales del pasado año había indemnizado con hasta 100.000 euros a 39 víctimas en su primer año de trabajo.

Entrevistas personalizadas con más de un centenar de víctimas Hasta el 31 de julio la Unidad de Víctimas del Defensor del Pueblo ha tenido entrevistas personalizadas con más de un centenar de víctimas y se han inadmitido cuatro casos por estimar que la solicitud no se corresponde con el objeto de trabajo establecido en el protocolo acordado, que concreta el funcionamiento del sistema establecido y los plazos previstos. De esta manera, el Defensor del Pueblo, una vez estudiado el caso y escuchadas las partes involucradas, elabora en el plazo máximo de tres meses una valoración de reconocimiento o de denegación de la solicitud y en el caso de concurrencia de un volumen extraordinario de solicitudes o de la especial complejidad en su valoración podrá acordarse la ampliación del plazo por un periodo adicional de un mes.