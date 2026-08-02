Un total de 149 personas ya son reconocidas víctimas de abusos sexuales en la Iglesia y se investigan otros 300 casos
- Es el primer balance tras acordar Estado e Iglesia el pasado abril el protocolo para reparar estos casos de abuso
- Un total de 149 de los 450 expedientes que tramita la Unidad de Víctimas del Defensor del Pueblo está en proceso final
Un total de 149 de los 450 expedientes en los que trabaja la Unidad de Víctimas del Defensor del Pueblo ya se encuentra en el proceso final por el que se reconoce su condición de víctima de abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica y se fija la reparación que corresponda.
Es el balance que hace la Unidad de Víctimas del Defensor del Pueblo desde que entrase en vigor, el pasado 15 de abril, el protocolo para indemnizar estos casos de abuso sexual, muy reclamado por las víctimas y negociado durante dos años entre la Iglesia y el Gobierno.
El acuerdo firmado a principios de año afecta a todas las víctimas que no puedan recurrir a la vía judicial por haber prescrito el caso o por haber muerto el agresor.
La creación de este nuevo mecanismo también respondió a la situación en que se encuentran todas aquellas víctimas que rechazan acudir a las oficinas de atención creadas en el marco del plan PRIVA de la Iglesia católica (Plan de Reparación Integral a Víctimas de Abuso) que hasta finales del pasado año había indemnizado con hasta 100.000 euros a 39 víctimas en su primer año de trabajo.
Entrevistas personalizadas con más de un centenar de víctimas
Hasta el 31 de julio la Unidad de Víctimas del Defensor del Pueblo ha tenido entrevistas personalizadas con más de un centenar de víctimas y se han inadmitido cuatro casos por estimar que la solicitud no se corresponde con el objeto de trabajo establecido en el protocolo acordado, que concreta el funcionamiento del sistema establecido y los plazos previstos.
De esta manera, el Defensor del Pueblo, una vez estudiado el caso y escuchadas las partes involucradas, elabora en el plazo máximo de tres meses una valoración de reconocimiento o de denegación de la solicitud y en el caso de concurrencia de un volumen extraordinario de solicitudes o de la especial complejidad en su valoración podrá acordarse la ampliación del plazo por un periodo adicional de un mes.
Reparación simbólica, restaurativa y económica
La reparación a la víctima de abusos puede ser simbólica o restaurativa, orientada al reconocimiento institucional y al ofrecimiento de herramientas para el acompañamiento o la petición de disculpas.
Y económica, por el daño causado y por los gastos registrados en el tratamiento de las posibles secuelas físicas y psicológicas.
En cuanto a las cuantías económicas de las indemnizaciones, el acuerdo alcanzado entre Iglesia y Estado no recoge ninguna cifra ni umbral mínimo o máximo, algo que el Gobierno defiende para poder estudiar cada caso "con profundidad" y no limitar las cantidades que puedan recibir quienes hayan sufrido "casos extremos".
Será la Iglesia católica quien asumirá el pago de las indemnizaciones a las víctimas.
"Con este proceso se trata de recuperar a la persona y de reparar daños. No es un mero trámite burocrático cosificador sino un procedimiento flexible, personalizado, profesional y humano”, ha subrayado el defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo
La unidad está conformada por profesionales independientes expertos en victimología, psicología, criminología, y en otras disciplinas jurídicas. Comenzó su trabajo el 15 de abril pasado y recibe, desde entonces, solicitudes que le remite la Unidad de Tramitación del Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.