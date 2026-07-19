¿Subirá el Ibex si España gana el Mundial?

Cada vez que una selección conquista un Mundial, y España está a un partido de hacerlo, el mercado se pregunta: ¿puede una victoria deportiva impulsar la bolsa de un país? Millones de personas salen a celebrarlo, aumenta el optimismo, mejora el sentimiento de los consumidores y las empresas disfrutan de una enorme exposición mediática. Sin embargo, los mercados financieros suelen funcionar bajo unas reglas muy distintas. Según un análisis de XTB, la reacción bursátil de los campeones del mundo durante este siglo ha sido mucho más moderada de lo que podría sugerir la euforia deportiva. Desde 2002, el principal índice del país ganador ha avanzado de media apenas un 0,12% durante la primera sesión posterior a la final.

Argentina (2022) +2,34%

Alemania (2014) +1,21%

Italia (2006) +0.42%

Francia (2018) -0,37%

España (2010) -0,68%

Brasil (2002) -2,21%

Además, el balance está completamente dividido: tres de los seis campeones registraron subidas y los otros tres cerraron con pérdidas. El mejor comportamiento se produjo tras el Mundial de Qatar, el último. de 2022, cuando el índice argentino avanzó un 2,34% después de la victoria de la albiceleste. En sentido contrario, Brasil protagonizó la peor reacción, con una caída del 2,21% tras conquistar el torneo de 2002. Es el reflejo de que cada Mundial estuvo condicionado por un contexto económico completamente diferente, explica XTB.

En España tampoco se produjo una celebración bursátil. Después de que la selección levantara el Mundial de Sudáfrica, el Ibex 35 cayó un 0,68% durante la siguiente sesión. Los datos muestran, por tanto, que la victoria puede elevar el ánimo de un país, pero no suele ser suficiente para alterar las expectativas de los inversores.

Si ampliamos el horizonte hasta doce meses, el comportamiento medio de las bolsas de los países campeones mejora de forma significativa. Excluyendo el caso de Argentina —cuyo índice se vio fuertemente distorsionado por la elevada inflación y la depreciación del peso—, los principales marcadores registraron una revalorización media del 9,8% durante el año posterior a conquistar el Mundial. Se trata de una rentabilidad positiva, aunque con diferencias muy importantes entre países, lo que vuelve a poner de manifiesto que la evolución bursátil estuvo mucho más condicionada por el contexto económico de cada momento que por el propio éxito deportivo, reitera es estudio de la plataforma de inversión.

España ganó el Mundial en el peor momento económico posible España es claro ejemplo de que el éxito deportivo no siempre se traduce en éxito bursátil. 'La Roja' levantó el primer Mundial de su historia el 11 de julio de 2010 tras derrotar a Países Bajos en una de las noches más recordadas del deporte español. Sin embargo, mientras millones de personas celebraban el histórico gol de Andrés Iniesta, los mercados comenzaban a mirar hacia un problema mucho más importante: la sostenibilidad de la deuda soberana de varios países europeos. Apenas unas semanas antes, Grecia había necesitado su primer rescate financiero y los inversores empezaban a cuestionar la capacidad de otros países periféricos para financiarse en los mercados. España se encontraba entre ellos. El elevado déficit público, la debilidad del sistema financiero y el estallido de la burbuja inmobiliaria hicieron que la atención de los inversores se desplazara rápidamente desde el éxito deportivo hacia el deterioro de los fundamentales económicos. Los datos reflejan perfectamente ese cambio de prioridades. XTB explica que, aunque el Ibex consiguió recuperar parte del terreno perdido durante los meses posteriores al Mundial, llegando a avanzar cerca de un 6% en los tres meses siguientes, la situación terminó deteriorándose. Doce meses después de conquistar la Copa del Mundo, el principal índice español acumulaba una caída del 4,5%, siendo el único de los grandes campeones europeos del siglo XXI que cerró el año posterior en negativo. La evolución de la prima de riesgo refuerza todavía más esta idea. El diferencial entre el bono español y el alemán pasó de situarse alrededor de los 206 puntos básicos en la final del Mundial a superar los 280 puntos básicos un año más tarde. El Mundial cambió la historia del fútbol español, pero no consiguió alterar el rumbo de una economía que pocos meses después entraría de lleno en la crisis de deuda soberana.

La bolsa siempre acaba mirando a los beneficios, no a los goles La evolución de las principales compañías españolas también demuestra que el comportamiento bursátil terminó dependiendo mucho más de cada sector que del éxito de la selección. Un año después del Mundial, los mejores resultados de las compañías del IBEX correspondieron a Sacyr (+81%), Grifols (+70%), Ferrovial (+49%) o Inditex (+30%), mientras que bancos como el Sabadell (-35%), Santander (-24%), BBVA (-19%) o inmobiliarias como Colonial (-62%) concentraron las mayores caídas. Un patrón que XTB relaciona con la exposición a la crisis financiera y al deterioro del mercado inmobiliario, mientras "las firmas con mayor diversificación internacional o vinculadas a sectores defensivos consiguieron capear mucho mejor el complicado entorno económico". Los inversores no compran o venden acciones por un resultado deportivo, sino por las perspectivas de beneficios de cada compañía. El Mundial puede generar un impulso emocional durante unos días, pero la evolución de las cotizaciones vuelve rápidamente a depender de factores como el crecimiento económico, los tipos de interés, la política monetaria o la capacidad de las empresas para aumentar sus beneficios.

Adidas sí encuentra un efecto positivo cuando viste al campeón Mientras que los principales índices bursátiles apenas muestran un patrón consistente tras la victoria de una selección en el Mundial, el comportamiento de Adidas sí resulta algo más favorable. Si existe un ganador bursátil de los Mundiales, ese parece ser la firma de ropa alemana. Ha vestido a tres de los seis campeones del mundo del siglo XXI —España, Alemania y Argentina-, consolidándose como la marca deportiva más exitosa del torneo y acumulando de media una revalorización del 13,8% a los seis meses y del 30,6% doce meses después de sus éxitos. También el domingo vestirá la final y ganará con independencia del país vencedor. Destaca que en Qatar 2022, la victoria de Argentina, liderada por Messi y vestida por Adidas, coincidió con un cambio de tendencia en la compañía. Sus acciones se revalorizaron un 58,7% en el año siguiente, apoyadas no solo por el enorme impacto comercial de ganar la copa, sino también por la recuperación del negocio y el cambio en la dirección ejecutiva. Según XTB, el Mundial puede actuar como un potente catalizador de imagen de marca y ventas, pero el comportamiento bursátil de Adidas sigue dependiendo, en última instancia, de la evolución de sus beneficios, márgenes y estrategia empresarial. El trofeo ayuda, pero no explica por sí solo la evolución de la cotización. En general, es una extraordinaria plataforma de marketing para las marcas patrocinadoras, pero lo relevante son las perspectivas de cada compañía.