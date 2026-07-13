Comisión de la SEPI en el Senado, hoy en directo: comparece la ex directora de Hacienda, Soledad Fernández

La ex directora general de la Agencia Tributaria (AEAT), Soledad Fernández, comparece este lunes en el Senado en la comisión que investiga la gestión de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

El PP ha solicitado la presencia de Fernández para que dé explicaciones sobre las presuntas irregularidades en los rescates a empresas concedidos por la SEPI.

La comparecencia se produce pocos días después de que el Consejo de Ministros aprobará el nombramiento de Antonio Ansón como nuevo director general del organismo. Fernández ha asegurado que había solicitado meses atrás el "relevo" y el ministro de Hacienda, Arcadi España, ha enmarcado este cambio en la "normalidad".

No obstante, la sucesión ha coincidido con las investigaciones judiciales del denominado caso Plus Ultra. La semana pasada trascendió que la AEAT se personará en la pieza separada de la causa relativa a las joyas encontradas en un registro en el despacho del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. Hacienda ha dado el paso tras indicarle el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama que podía personase en la causa al considerarla "potencial perjudicada".