Evo Morales anuncia la suspensión de los cortes de carretera en el último bastión de Bolivia que los mantenía
- "Por el momento, estamos observando una tregua. No se trata de una rendición", ha dicho el líder socialista
- El país vive desde el sábado en estado de excepción decretado por el presidente Rodrigo Paz
El expresidente boliviano Evo Morales ha anunciado este lunes (ya madrugada del martes en España) la suspensión de los cortes de carretera en su bastión del Chapare, los últimos que aún permanecían activos en el país andino, tras más de siete semanas de protestas contra el Gobierno.
"Por el momento, estamos observando una tregua. No se trata de una rendición", ha declarado el antiguo jefe de Estado socialista (2006-2019) durante una reunión con dirigentes de los sindicatos de cultivadores de coca del Chapare, en el centro del país. Ha ratificado sus acusaciones de que supuestamente el presidente de centro-derecha Rodrigo Paz está "entregando" los recursos naturales del país a las "transnacionales" y que hará subir los costes de servicios básicos y del combustible, algo que el Gobierno ha negado.
El número de cortes de carretera se redujo a nueve este lunes, tras la entrada en vigor el sábado del estado de excepción decretado por Paz para poner fin a las manifestaciones, que han provocado grave escasez de combustible, alimentos y medicamentos en varias ciudades del país.
Según la Presidencia, la medida no supone la suspensión de derechos, pero sí "quedan prohibidos los bloqueos de vías y el uso de armas, explosivos y elementos violentos".
El controvertido origen de las protestas
Los cortes de carreteras que comenzaron el 6 de mayo estaban alentados por la Federación de Campesinos de La Paz Tupac Katari, la Central Obrera Boliviana (COB) y los seguidores del expresidente Evo Morales, que exigen la renuncia de Paz, quien asumió el cargo hace casi siete meses.
Pese a que las protestas venían motivadas por el conflicto agrario, la crisis por escasez de combustibles y las demandas salariales insatisfechas de los sectores laborales, desde el Gobierno sugieren que siempre han estado dirigidas por Evo Morales, quien tenía que asistir el 11 de mayo a un juicio contra él por supuesta trata de personas.
Sin embargo, no acudió y un tribunal ordenó su detención tras declararlo en rebeldía.
El sábado, Paz reiteró su acusación de que detrás de las protestas hay "estructuras políticas organizadas" que supuestamente operan desde el Chapare o Trópico de Cochabamba, el bastión sindical y político de Evo Morales.
El mandatario lamentó que este "intento de desestabilización ha causado dolor, muerte y sufrimiento" (hasta 16 muertos, 13 de ellos por falta de atención médica oportuna por los bloqueos) y generado "pérdidas económicas incalculables", por lo que, después de agotar "todas las instancias de diálogo" y lograr acuerdos "con quienes tenían demandas legítimas", decidió declarar el estado de excepción.