Evo Morales anuncia la suspensión de los cortes de carretera en el último bastión de Bolivia que los mantenía

El expresidente boliviano Evo Morales ha anunciado este lunes (ya madrugada del martes en España) la suspensión de los cortes de carretera en su bastión del Chapare, los últimos que aún permanecían activos en el país andino, tras más de siete semanas de protestas contra el Gobierno.

"Por el momento, estamos observando una tregua. No se trata de una rendición", ha declarado el antiguo jefe de Estado socialista (2006-2019) durante una reunión con dirigentes de los sindicatos de cultivadores de coca del Chapare, en el centro del país. Ha ratificado sus acusaciones de que supuestamente el presidente de centro-derecha Rodrigo Paz está "entregando" los recursos naturales del país a las "transnacionales" y que hará subir los costes de servicios básicos y del combustible, algo que el Gobierno ha negado.

El número de cortes de carretera se redujo a nueve este lunes, tras la entrada en vigor el sábado del estado de excepción decretado por Paz para poner fin a las manifestaciones, que han provocado grave escasez de combustible, alimentos y medicamentos en varias ciudades del país.

Según la Presidencia, la medida no supone la suspensión de derechos, pero sí "quedan prohibidos los bloqueos de vías y el uso de armas, explosivos y elementos violentos".