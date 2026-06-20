El presidente de Bolivia impone el estado de excepción "para liberar las carreteras del país" tras siete semanas de protestas

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, ha anunciado este sábado la imposición del estado de excepción "para liberar las carreteras del país", tras siete semanas de protestas y bloqueos de sectores campesinos y afines al exmandatario Evo Morales (2006-2019), que exigen su renuncia.

Paz ha anunciado la medida con un mensaje en sus redes sociales y otro televisado, horas después de firmar un acuerdo con la Central Obrera Boliviana (COB) para "pacificar" el país, que fue rechazado por los otros dos sectores en conflicto: los sindicatos campesinos de La Paz y los seguidores de Morales, que anunciaron que mantendrán sus bloqueos hasta lograr la renuncia del presidente.

"He dispuesto la aplicación del Estado de Excepción para liberar las carreteras del país. Los bolivianos no pueden seguir siendo rehenes de bloqueos que impiden trabajar, estudiar, recibir atención médica, abastecerse y llevar sustento a sus hogares", ha escrito el mandatario en la red social X.

Según la Presidencia, la medida no supone la suspensión de derechos, pero sí "quedan prohibidos los bloqueos de vías y el uso de armas, explosivos y elementos violentos".