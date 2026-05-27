Bolivia anula las limitaciones al estado de excepción en su cuarta semana de protestas

...Bolivia ha entrado en su cuarta semana de protestas..

...que ya han provocado cortes en la cadena de suministro...

...en ciudades como La Paz y El Alto.

Además, para calmar a

los manifestantes, el presidente Rodrigo Paz ha anunciado que él y su

gabinete se reducirán el sueldo

un 50%

Apenas han pasado seis meses de la toma de posesión de Rodrigo Paz como

presidente de Bolivia.

Ahora, medio país pide su dimisión.

Paz

prometió hacer frente a la grave crisis económica de Bolivia mediante

inversiones extranjeras

Pero las decenas de colectivos que protestan por su gestión coinciden en

que sus promesas solo han beneficiado a unos pocos

Entre los manifestantes hay sindicatos

sindicalistas, transportistas, campesinos y mineros.

También seguidores del expresidente Evo Morales

al que la justicia ha declarado en rebeldía por no comparecer en el juicio

contra él por supuesta trata de personas

En una entrevista en la CNN, el presidente Paz ha asegurado que Morales

rendirá, de una forma o de otra,

cuentas ante la justicia.

Pero el anuncio que más atención ha suscitado ha sido

este. Este presidente, junto a sus ministros,

ha asumido la decisión de rebajarse el salario 50% para que se aporte a

un esfuerzo claro. Ese esfuerzo sería contener la crisis

que el propio Paz prometió frenar, pero muchos

ven aquí una maniobra para contener a los manifestantes.

No sé cuál será la intención del gobierno

martes

además, la Cámara de Diputados de Bolivia tramitará un proyecto de ley

para derogar las limitaciones a los estados de

sitio. De salir adelante, permitiría al

gobierno dar un uso más amplio de las Fuerzas Armadas para mitigar protestas

Y para analizar y entender qué está ocurriendo en Bolivia, nos atiende

desde Pando, al norte

del país, el periodista Álvaro Solano Corrillo.

¿Qué tal? Álvaro, buenas tardes

Buenas tardes, un gusto para todos.

Saludos desde Bolivia.

Igualmente. ¿Cómo describirías el ambiente ahora

mismo en las calles

del país? Bueno, yo en esos momentos me encuentro

al norte de Bolivia

La verdad, donde está fuerte el conflicto es en la ciudad de Ceje, que

es La Paz, Cochabamba, Santa Cruz,

En La Paz tenemos más de 11 sindicatos, organizaciones que están movilizadas.

Entonces,

bueno, cada uno está pidiendo algo muy distinto, pero todo casi se reúne en lo

que es la renuncia del

presidente paz no en estos momentos decías que cada colectivo pide algo

distinto. Claro, ¿cuántos colectivos se están

manifestando y qué piden además de la dimisión del presidente?

Bueno, los más fuertes en estos momentos son los colectivos indígenas,

donde justamente ha

iniciado todas estas protestas por una ley que se ha lanzado el presidente

Paz,

justamente con el ministro de Desarrollo Rural y Tierras, el Branko

Marinkovich, que es,

ya muy conocido en este ámbito de la agricultura, es una persona de Santa

Cruz,

en donde justamente esta ley lo que hacía más o menos era expropiar o

también tener estas pequeñas

tierras que se las pueda ya poner como un medio de pago para los campesinos no

esto es tallado en todo lo que

son las regiones campesinas y si bien esta ley se ha abrogado a la semana que

ha salido pero

ya todo el conflicto ya había comenzado con eso y obviamente ya el tema de la

confianza ha rebajado bastante hacia el gobierno

¿Qué peso tienen Evo Morales y sus seguidores en estas protestas?

Bueno, la imagen de Evo Morales actualmente aún sigue sonando en

Bolivia, justamente

con todo este tema de los juicios de responsabilidades que tiene por el tema

de Argentina, con el

tema de trata y sobre todo con el hecho de que él se ha metido en su

sector que es el trópico aún está resonando y obviamente cuando nosotros

hablamos de sectores populares del

sector campesino o por ejemplo como grupos como son los

ponchos rojos que es un grupo muy fuerte en la paz que está muy bien

organizado lo mismo que Bartolinas

y esas grupos de mujeres, entonces siempre está este nombre de E.O.

Morales, y sobre todo en estos

momentos cuando se trata de una inestabilidad política grande, sabemos

que el último

presidente que ha estado con una gran posición en Bolivia y favorable

aceptación ha sido Evo Morales, entonces

en estos momentos aún se maneja esa imagen y ese discurso de que todavía se

espera o

se entiende de que en estas organizaciones está todavía él apoyando

legislativo estudia estados de sitio menos regulados.

¿El gobierno está perdiendo el control de la

situación? Bastante, bastante, ya estamos en la

cuarta semana, justamente

en estos momentos, ahora mismo en hora boliviana, a las 11 de la mañana empezó

justamente..

esta reunión en la Cámara de Diputados para saber si esta ley se va a derrogar

o no

Acá en Bolivia nosotros la conocemos como la Ley Eva Copa, porque justamente

eso sucedió en 2020

luego de la caída de Evo Morales, de su gobierno, y durante la transición de

ese periodo de trance

de presidencia a Yanine Áñez, es donde se tenía todavía la mayoría de

diputados y senadores

del movimiento al socialismo, entonces se saca esta ley, justamente como para

poner un

freno al gobierno siguiente que venía, que era el de Yanine Áñez.

Entonces..

justamente hoy se encuentran más movilizaciones, es un sector que avala

a otro,

Ahora mismo hay marchas de los gremiales en La Paz que están saliendo

con ollas vacías

justamente porque al estar sitiada La Paz, o bueno, al estar encerrada en

estos momentos por los bloqueos,

no tiene casi mucho contacto, la gasolina, el combustible, recursos

están terminando, ¿no?

Entonces el sábado justamente también se hizo un corredor humanitario que no

ha salido de

la mejor manera para el gobierno porque se han tenido muertos también, entonces

se espera mucho la verdad de la

de las próximas horas o semanas no que esto pueda continuar o

no. Claro, yo no sé qué efecto ha tenido el

hecho de que el presidente Paz haya anunciado que se rebaja el sueldo un

50%

La verdad, ninguno, porque no era parte de las medidas que se

estaban tomando. Si bien esto se había solicitado e

incluso se ha puesto una propuesta de ley ya en

la Cámara de Senadores no donde se haga una rebaja de todos los servidores

públicos no empezando del presidente

obviamente con una escala que él mantiene.

Y esto, cuando Evo Morales estaba en el gobierno, ya se había

intentado hacer, pero obviamente como la escala salarial viene desde el

presidente a todos los servidores públicos, entonces no se ha tomado una

medida tan fuerte o tan drástica de hacerse

esta rebaja del 50%.

Ahora, si bien lo ha hecho como que en una medida de tratar de

mitigar un poco las protestas pero no es exactamente lo que se está pidiendo

los problemas son mucho más

de fondo. El tema del combustible de mala

calidad, el tema del corte de la subvención que viene estirado a este

tema

el tema medioambiental de tierras, el tema de los maestros que están pidiendo

un incremento

salarial, movilizaciones por otros sectores también de mujeres

entonces el problema es mucho más de fondo y con esto la mayoría coincide en

que se está perdiendo

un poco la confianza en el gobierno, ¿no?

Que empezó de una muy buena manera con más de un 60% de aceptación

hasta este mes. Estamos viendo imágenes del efecto de

esas protestas con las fuerzas

de seguridad intentando restablecer el orden.

¿Cómo está afectando el bloqueo a ciudades como La Paz a la vida

diaria de la gente?

Bueno, en estos momentos, justamente hasta el

día sábado, que se intentó hacer este corredor humanitario con apoyo de las

Fuerzas Armadas, en apoyo logístico

y la policía, que no ha salido del todo bien, justamente ha sido una medida

para nuevamente

abastecer a la ciudad de La Paz y El Alto, que tiene una cercanía con el

departamento de Oruro

Si bien ha logrado pasar algunos contingentes, pero no todos.

Se ha tenido la quema de algunos vehículos,

también un fallecido.

Entonces lo que estamos viendo en estos momentos en Bolivia es la

verdad una transición muy fuerte, en donde las personas que se han quedado

en La

Paz ya están un poco en conflictos, ¿no?

y justamente lo que les mencionaba que ahorita mismo hay una marcha en la paz

de los gremiales que piden que ya no hay alimentos

que no está pudiendo entrar el tema de sus víveres, que no está habiendo

oxígeno para los hospitales,

que no haya el combustible.

Entonces están como que razón con muy poco ya

de los materiales, servicios básicos que puedan tener en estos momentos en

La Paz.

La Paz es la

paz es la más afectada ahora estás describiendo una situación muy

complicada yo no sé si hay margen real para una negociación o esto puede ir a

más. El margen para una negociación, la

verdad, está muy

lejos porque justamente no son diversos sectores los que están ahorita en

protesta.

Entonces, si bien es

hacer como que hay bandera verde con algunos sectores no con los campesinos

indígenas porque ya se ha abrogado

la ley que justamente ellos pedían, ya se ha abrogado, ha durado una semana

Han visto que ha empezado este problema, porque incluso donde yo estoy

viviendo ahora, que es Pando,

que es la ciudad que está a la frontera con Brasil, al norte de Bolivia, han

salido marchas desde acá, hasta La Paz, que

son días de caminata y han llegado hasta la Paz y se ha abrogado la ley y

han regresado pero el problema es

mucho más de fondo no hay otros sectores como los cooperativistas de

igual manera con los mineros que ya

se han atendido sus demandas pero no termina y el conflicto no hay otras

demandas que

están saliendo, hay otras luchas que se están siguiendo.

Entonces es un tema muy complicado y ahorita el gobierno

ha hecho una reestructuración el fin de semana de sus ministros, pero tampoco

está siendo posible.

Ha hecho la rebaja

del sueldo, pero tampoco está siendo posible.

No va a ser todo eso que termine este problema

La última, claro, ¿qué puede pasar con Rodrigo Paz si la presión sigue

creciendo?

Bueno, ahora la presión, lo que se ve con la abrogación de esta ley, la 1340,

justamente lo que se ve es ya han salido algunos comunicados

no en que Bolivia debe ser un país tan voluble y tan popular y con

tanta organización sindicatos grupos es muy difícil no dar como comúnmente lo

conocemos como un estado de sitio, ¿no?

Es muy complicado. Entonces, eso yo para..

bueno, de lo que he estado leyendo y viendo el contexto, la verdad yo creo

que

eso podría terminar en hacer un cambio muy fuerte de estructura o de mirada,

¿no? Que el gobierno lo tendría que hacer

justamente por estas medidas de presión.

Ahora, un poco te

comento, donde yo estoy ahora en Pando es donde se ha dado el último estado de

sitio justamente en el año 2008

a través del masacre de porvenir que ha durado unas un mes entonces empando el

tema

de hablar de un estado de sitio es muy distinto porque ellos lo han vivido

hacia el último departamento donde ellos han estado

con esa medida. No han estado más o menos un mes,

entonces a nivel nacional no

lo conocemos mucho todavía esta situación, pero que se venga algo así

en Bolivia es muy

fuerte no porque en 20 años no lo hemos sentido entonces que ahora mismo se

venga

con una ley tan pesada, o se derogue una ley tan pesada, sí hace que los

organizaciones, sindicatos se sientan muy olvidados y sobre todo que se le

quite lo más importante, que es el derecho a la protesta

En Bolivia lo tienen y lo han defendido bastante, porque esto no es algo nuevo,

siempre se ha

querido hacer una ley antibloqueos, una ley antimarchas, justamente para estas

situaciones, pero es muy complicado

y que Rodrigo Paz lo haga ahora sería como que un golpe muy fuerte para su

gobierno,

donde ya completamente se quitaría mucha confianza de lo que es como

persona y como gobierno durante ya los

cinco o cuatro años y medio que le queda todavía una situación

con una salida muy complicada, me temo.

Álvaro Solano Corrillo, periodista boliviano, muchas gracias por atender

la llamada del Canal 24, es un placer

Igualmente, saludos a todos, gracias.