Bolivia anula las limitaciones al estado de excepción en su cuarta semana de protestas
- El Congreso boliviano aprueba una norma que posibilita movilizar al ejército en conflictos internos
- El Ejecutivo de Rodrigo Paz anunció también una reducción del 50 % de su salario
El Congreso boliviano ha derogado este miércoles la ley que limitaba el estado de excepción, lo que deja ahora vía libre al presidente Rodrigo Paz para movilizar al ejército y restringir ciertas libertades públicas en medio de las protestas y bloqueos de carreteras de sectores que reclaman su dimisión. La nueva norma fue previamente aprobada en el Senado y ahora ha pasado al Ejecutivo para que la firme el mandatario. Esto no significa que se dicte automáticamente el estado de excepción.
Con ella, se deja sin efecto la ley 1341 que regía desde octubre de 2020, en la que se regulaban cuatro artículos de la Constitución boliviana dedicados al estado de excepción y y señalaba que se dispondrá de las Fuerzas Armadas en el control de disturbios civiles siempre que la Policía "hubiera sido superada y no exista otro medio efectivo para restablecer el orden". . También limitaba a 60 días la duración de la medida.
La sesión, que ha durado más de cinco horas, se efectuado de manera virtual porque varios legisladores no han podido trasladarse a La Paz, sede del Legislativo y Ejecutivo, debido a la ola de manifestaciones y cortes de carreteras impulsados por sindicatos campesinos, transportistas , mineros y sectores afines al expresidente Evo Morales (2006-2019). Protestan por la gestión del presidente Paz, quien llegó hace sólo seis meses al poder prometiendo hacer frente a la grave crisis económica mediante inversiones extranjeras.
Disturbios durante las manifestaciones
La Carta Magna vigente desde 2009 permite declarar mediante decreto el estado de excepción en todo o parte del país ante una conmoción interna y establece que esta medida no podrá suspender las garantías ni los derechos fundamentales. Su vigencia estará sujeta a la aprobación del Legislativo en un plazo de 72 horas.
El Gobierno de Paz ha asegurado que la declaración del estado de excepción es la "última opción" a la que recurrirá si el diálogo no prospera. Algunas manifestaciones ocurridas la semana pasada derivaron en disturbios y saqueos de oficinas públicas y privadas, además de pequeños negocios, agresiones a periodistas y a personas que cuestionaron las protestas.
La Fiscalía investiga también el fallecimiento de un hombre por un disparo en medio de un operativo y disturbios registrados el sábado para despejar una carretera troncal. Las autoridades denuncian que los cortes de rutas han ocasionado la muerte de cuatro personas, incluido un niño de 12 años, que no pudieron recibir atención médica oportuna
Bolivia entró este lunes en la cuarta semana de protestas, pese a intentos fallidos del Gobierno por dialogar y con la advertencia de sectores del oriente boliviano de que tratarán de desbloquear carreteras por su cuenta si las autoridades no actúan.
Reducción del salario del Gobierno y parlamentarios
En medio de las manifestaciones, Rodrigo Paz ha anunciado la reducción de su salario y el de sus ministros a la mitad y ha mencionado que hará cumplir la Constitución ante las protestas. Hasta antes de esta decisión, el mandatario boliviano percibía un salario de 24.978 bolivianos (3.617 dólares) y ningún otro funcionario podía ganar más que el presidente. Con la reducción, la remuneración presidencial quedará en unos 12.489 bolivianos (1.808 dólares).
...Bolivia ha entrado en su cuarta semana de protestas..
...que ya han provocado cortes en la cadena de suministro...
...en ciudades como La Paz y El Alto.
Además, para calmar a
los manifestantes, el presidente Rodrigo Paz ha anunciado que él y su
gabinete se reducirán el sueldo
un 50%
Apenas han pasado seis meses de la toma de posesión de Rodrigo Paz como
presidente de Bolivia.
Ahora, medio país pide su dimisión.
Paz
prometió hacer frente a la grave crisis económica de Bolivia mediante
inversiones extranjeras
Pero las decenas de colectivos que protestan por su gestión coinciden en
que sus promesas solo han beneficiado a unos pocos
Entre los manifestantes hay sindicatos
sindicalistas, transportistas, campesinos y mineros.
También seguidores del expresidente Evo Morales
al que la justicia ha declarado en rebeldía por no comparecer en el juicio
contra él por supuesta trata de personas
En una entrevista en la CNN, el presidente Paz ha asegurado que Morales
rendirá, de una forma o de otra,
cuentas ante la justicia.
Pero el anuncio que más atención ha suscitado ha sido
este. Este presidente, junto a sus ministros,
ha asumido la decisión de rebajarse el salario 50% para que se aporte a
un esfuerzo claro. Ese esfuerzo sería contener la crisis
que el propio Paz prometió frenar, pero muchos
ven aquí una maniobra para contener a los manifestantes.
No sé cuál será la intención del gobierno
martes
además, la Cámara de Diputados de Bolivia tramitará un proyecto de ley
para derogar las limitaciones a los estados de
sitio. De salir adelante, permitiría al
gobierno dar un uso más amplio de las Fuerzas Armadas para mitigar protestas
Y para analizar y entender qué está ocurriendo en Bolivia, nos atiende
desde Pando, al norte
del país, el periodista Álvaro Solano Corrillo.
¿Qué tal? Álvaro, buenas tardes
Buenas tardes, un gusto para todos.
Saludos desde Bolivia.
Igualmente. ¿Cómo describirías el ambiente ahora
mismo en las calles
del país? Bueno, yo en esos momentos me encuentro
al norte de Bolivia
La verdad, donde está fuerte el conflicto es en la ciudad de Ceje, que
es La Paz, Cochabamba, Santa Cruz,
En La Paz tenemos más de 11 sindicatos, organizaciones que están movilizadas.
Entonces,
bueno, cada uno está pidiendo algo muy distinto, pero todo casi se reúne en lo
que es la renuncia del
presidente paz no en estos momentos decías que cada colectivo pide algo
distinto. Claro, ¿cuántos colectivos se están
manifestando y qué piden además de la dimisión del presidente?
Bueno, los más fuertes en estos momentos son los colectivos indígenas,
donde justamente ha
iniciado todas estas protestas por una ley que se ha lanzado el presidente
Paz,
justamente con el ministro de Desarrollo Rural y Tierras, el Branko
Marinkovich, que es,
ya muy conocido en este ámbito de la agricultura, es una persona de Santa
Cruz,
en donde justamente esta ley lo que hacía más o menos era expropiar o
también tener estas pequeñas
tierras que se las pueda ya poner como un medio de pago para los campesinos no
esto es tallado en todo lo que
son las regiones campesinas y si bien esta ley se ha abrogado a la semana que
ha salido pero
ya todo el conflicto ya había comenzado con eso y obviamente ya el tema de la
confianza ha rebajado bastante hacia el gobierno
¿Qué peso tienen Evo Morales y sus seguidores en estas protestas?
Bueno, la imagen de Evo Morales actualmente aún sigue sonando en
Bolivia, justamente
con todo este tema de los juicios de responsabilidades que tiene por el tema
de Argentina, con el
tema de trata y sobre todo con el hecho de que él se ha metido en su
sector que es el trópico aún está resonando y obviamente cuando nosotros
hablamos de sectores populares del
sector campesino o por ejemplo como grupos como son los
ponchos rojos que es un grupo muy fuerte en la paz que está muy bien
organizado lo mismo que Bartolinas
y esas grupos de mujeres, entonces siempre está este nombre de E.O.
Morales, y sobre todo en estos
momentos cuando se trata de una inestabilidad política grande, sabemos
que el último
presidente que ha estado con una gran posición en Bolivia y favorable
aceptación ha sido Evo Morales, entonces
en estos momentos aún se maneja esa imagen y ese discurso de que todavía se
espera o
se entiende de que en estas organizaciones está todavía él apoyando
legislativo estudia estados de sitio menos regulados.
¿El gobierno está perdiendo el control de la
situación? Bastante, bastante, ya estamos en la
cuarta semana, justamente
en estos momentos, ahora mismo en hora boliviana, a las 11 de la mañana empezó
justamente..
esta reunión en la Cámara de Diputados para saber si esta ley se va a derrogar
o no
Acá en Bolivia nosotros la conocemos como la Ley Eva Copa, porque justamente
eso sucedió en 2020
luego de la caída de Evo Morales, de su gobierno, y durante la transición de
ese periodo de trance
de presidencia a Yanine Áñez, es donde se tenía todavía la mayoría de
diputados y senadores
del movimiento al socialismo, entonces se saca esta ley, justamente como para
poner un
freno al gobierno siguiente que venía, que era el de Yanine Áñez.
Entonces..
justamente hoy se encuentran más movilizaciones, es un sector que avala
a otro,
Ahora mismo hay marchas de los gremiales en La Paz que están saliendo
con ollas vacías
justamente porque al estar sitiada La Paz, o bueno, al estar encerrada en
estos momentos por los bloqueos,
no tiene casi mucho contacto, la gasolina, el combustible, recursos
están terminando, ¿no?
Entonces el sábado justamente también se hizo un corredor humanitario que no
ha salido de
la mejor manera para el gobierno porque se han tenido muertos también, entonces
se espera mucho la verdad de la
de las próximas horas o semanas no que esto pueda continuar o
no. Claro, yo no sé qué efecto ha tenido el
hecho de que el presidente Paz haya anunciado que se rebaja el sueldo un
50%
La verdad, ninguno, porque no era parte de las medidas que se
estaban tomando. Si bien esto se había solicitado e
incluso se ha puesto una propuesta de ley ya en
la Cámara de Senadores no donde se haga una rebaja de todos los servidores
públicos no empezando del presidente
obviamente con una escala que él mantiene.
Y esto, cuando Evo Morales estaba en el gobierno, ya se había
intentado hacer, pero obviamente como la escala salarial viene desde el
presidente a todos los servidores públicos, entonces no se ha tomado una
medida tan fuerte o tan drástica de hacerse
esta rebaja del 50%.
Ahora, si bien lo ha hecho como que en una medida de tratar de
mitigar un poco las protestas pero no es exactamente lo que se está pidiendo
los problemas son mucho más
de fondo. El tema del combustible de mala
calidad, el tema del corte de la subvención que viene estirado a este
tema
el tema medioambiental de tierras, el tema de los maestros que están pidiendo
un incremento
salarial, movilizaciones por otros sectores también de mujeres
entonces el problema es mucho más de fondo y con esto la mayoría coincide en
que se está perdiendo
un poco la confianza en el gobierno, ¿no?
Que empezó de una muy buena manera con más de un 60% de aceptación
hasta este mes. Estamos viendo imágenes del efecto de
esas protestas con las fuerzas
de seguridad intentando restablecer el orden.
¿Cómo está afectando el bloqueo a ciudades como La Paz a la vida
diaria de la gente?
Bueno, en estos momentos, justamente hasta el
día sábado, que se intentó hacer este corredor humanitario con apoyo de las
Fuerzas Armadas, en apoyo logístico
y la policía, que no ha salido del todo bien, justamente ha sido una medida
para nuevamente
abastecer a la ciudad de La Paz y El Alto, que tiene una cercanía con el
departamento de Oruro
Si bien ha logrado pasar algunos contingentes, pero no todos.
Se ha tenido la quema de algunos vehículos,
también un fallecido.
Entonces lo que estamos viendo en estos momentos en Bolivia es la
verdad una transición muy fuerte, en donde las personas que se han quedado
en La
Paz ya están un poco en conflictos, ¿no?
y justamente lo que les mencionaba que ahorita mismo hay una marcha en la paz
de los gremiales que piden que ya no hay alimentos
que no está pudiendo entrar el tema de sus víveres, que no está habiendo
oxígeno para los hospitales,
que no haya el combustible.
Entonces están como que razón con muy poco ya
de los materiales, servicios básicos que puedan tener en estos momentos en
La Paz.
La Paz es la
paz es la más afectada ahora estás describiendo una situación muy
complicada yo no sé si hay margen real para una negociación o esto puede ir a
más. El margen para una negociación, la
verdad, está muy
lejos porque justamente no son diversos sectores los que están ahorita en
protesta.
Entonces, si bien es
hacer como que hay bandera verde con algunos sectores no con los campesinos
indígenas porque ya se ha abrogado
la ley que justamente ellos pedían, ya se ha abrogado, ha durado una semana
Han visto que ha empezado este problema, porque incluso donde yo estoy
viviendo ahora, que es Pando,
que es la ciudad que está a la frontera con Brasil, al norte de Bolivia, han
salido marchas desde acá, hasta La Paz, que
son días de caminata y han llegado hasta la Paz y se ha abrogado la ley y
han regresado pero el problema es
mucho más de fondo no hay otros sectores como los cooperativistas de
igual manera con los mineros que ya
se han atendido sus demandas pero no termina y el conflicto no hay otras
demandas que
están saliendo, hay otras luchas que se están siguiendo.
Entonces es un tema muy complicado y ahorita el gobierno
ha hecho una reestructuración el fin de semana de sus ministros, pero tampoco
está siendo posible.
Ha hecho la rebaja
del sueldo, pero tampoco está siendo posible.
No va a ser todo eso que termine este problema
La última, claro, ¿qué puede pasar con Rodrigo Paz si la presión sigue
creciendo?
Bueno, ahora la presión, lo que se ve con la abrogación de esta ley, la 1340,
justamente lo que se ve es ya han salido algunos comunicados
no en que Bolivia debe ser un país tan voluble y tan popular y con
tanta organización sindicatos grupos es muy difícil no dar como comúnmente lo
conocemos como un estado de sitio, ¿no?
Es muy complicado. Entonces, eso yo para..
bueno, de lo que he estado leyendo y viendo el contexto, la verdad yo creo
que
eso podría terminar en hacer un cambio muy fuerte de estructura o de mirada,
¿no? Que el gobierno lo tendría que hacer
justamente por estas medidas de presión.
Ahora, un poco te
comento, donde yo estoy ahora en Pando es donde se ha dado el último estado de
sitio justamente en el año 2008
a través del masacre de porvenir que ha durado unas un mes entonces empando el
tema
de hablar de un estado de sitio es muy distinto porque ellos lo han vivido
hacia el último departamento donde ellos han estado
con esa medida. No han estado más o menos un mes,
entonces a nivel nacional no
lo conocemos mucho todavía esta situación, pero que se venga algo así
en Bolivia es muy
fuerte no porque en 20 años no lo hemos sentido entonces que ahora mismo se
venga
con una ley tan pesada, o se derogue una ley tan pesada, sí hace que los
organizaciones, sindicatos se sientan muy olvidados y sobre todo que se le
quite lo más importante, que es el derecho a la protesta
En Bolivia lo tienen y lo han defendido bastante, porque esto no es algo nuevo,
siempre se ha
querido hacer una ley antibloqueos, una ley antimarchas, justamente para estas
situaciones, pero es muy complicado
y que Rodrigo Paz lo haga ahora sería como que un golpe muy fuerte para su
gobierno,
donde ya completamente se quitaría mucha confianza de lo que es como
persona y como gobierno durante ya los
cinco o cuatro años y medio que le queda todavía una situación
con una salida muy complicada, me temo.
Álvaro Solano Corrillo, periodista boliviano, muchas gracias por atender
la llamada del Canal 24, es un placer
Igualmente, saludos a todos, gracias.
Paz mencionó que esa decisión no afectará a "otras áreas ni a profesionales", puesto que la intención no es "perjudicar" a esos trabajadores, sino buscar que "los mejores" permanezcan en el servicio público.
Algunos sectores que protestan actualmente cuestionaron inicialmente el nivel salarial del presidente y los parlamentarios, a quienes plantearon que reduzcan sus sueldos a la mitad como una señal de cercanía con la población ante la crisis económica que vive el país desde 2023.Sin embargo, esa exigencia pasó a un segundo plano y exigen la renuncia del mandatario, que lleva poco más de seis meses en la Presidencia.