La crisis en Bolivia escala con la expulsión de la embajadora colombiana cuando se cumplen dos semanas de protestas

Las protestas que sacuden desde hace 15 días Bolivia han escalado este jueves en una crisis diplomática con la expulsión de la embajadora colombiana en la Paz. Bogotá, en respuesta, también ha cesado la actividad del encargado de la embajada boliviana en la capital. Todo ello, mientras continúan las manifestaciones, esta vez de la población descontenta con la movilización social que, considera, ha "cercado" la región.

La tensión diplomática comenzaba el domingo cuando el presidente colombiano, Gustavo Petro, calificaba las protestas como una "insurrección popular" y afirmaba que en Bolivia "hay un pueblo en las calles al que están matando". Las declaraciones fueron consideradas "injerencistas" por el Gobierno boliviano de Rodrigo Paz, quien ha decidido expulsar el miércoles a la embajadora del país vecino en La Paz, Elizabeth García.

Tras ello, el mandatario colombiano ha acusado a Paz de caer en "extremismos", ha advertido del riesgo de una "masacre" si no se abre un diálogo nacional y ha cesado las funciones del encargado de la embajada de Bolivia en Bogotá, Ariel Percy Molina Pimentel.

División en los apoyos a las protestas La crisis boliviana también ha llegado formalmente a la Organización de Estados Americanos (OEA). Durante una sesión del Consejo Permanente, el canciller Aramayo ha denunciado acciones orientadas a la "desestabilización institucional" y ha pedido atención internacional ante una situación que, según ha dicho, compromete derechos fundamentales y amenaza el orden democrático. Asimismo, varios Gobiernos de la región han respaldado al Ejecutivo boliviano, mientras que otros se han mostrado más tibios. Uruguay ha pedido resolver el conflicto de manera pacífica y preservar la institucionalidad democrática, mientras que República Dominicana ha condenado cualquier intento de alterar el orden constitucional y ha expresado su preocupación por las consecuencias humanitarias de los bloqueos. El miércoles Estados Unidos dio, en cambio, su absoluto apoyo al Gobierno de Paz. El secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó que Washington "no permitirá que criminales y traficantes de drogas derroquen a líderes elegidos democráticamente", mientras el vicesecretario Christopher Landau habló incluso de "un golpe de Estado en marcha". El mandatario boliviano también busca bajar la tensión con Argentina, después de que el expresidente Evo Morales denunciara sin pruebas que aviones Hércules de ese país trasladaban militares y material represivo a Bolivia. Paz ha asegurado que Buenos Aires solo participa en un operativo humanitario para enviar alimentos a La Paz y El Alto. EE.UU. asegura que hay "un golpe de Estado en marcha" en Bolivia por las protestas contra Rodrigo Paz