Manifestantes y policías se enfrentan en Bolivia en las protestas contra el gobierno de Rodrigo Paz
- Sindicatos y organizaciones indígenas iniciaron las protestas el 1 de mayo por la situacion económica
- El Gobierno boliviano acusa a Evo Morales de un intento de desestabilización
Las protestas de distintos sectores económicos contra el gobierno del presidente Rodrigo Paz en Bolivia han llegado a la capital, La Paz, con enfrentamientos entre manifestantes y policías.
Los manifestantes quieren llegar hasta la Plaza de Murillo, donde se encuentran las sedes del Gobierno y el Parlamento, pero el Ejército y la Policía han acordonado la plaza. "Vamos a llegar hasta el kilómetro cero para sumarnos a la movilización hasta la renuncia de este presidente incapaz, fascista", ha declarado a los medios locales el dirigente sindical Juan Yupari.
Los motivos de la protesta son económicos, entre ellos la subida del precio de los combustibles y los alimentos, pero el Gobierno cree que detrás están los partidarios del expresidente Evo Morales. Hay decenas de detenidos y heridos, y cortes de carreteras en todo el país.
Tres semanas de protestas contra la crisis económica
Los manifestantes exigen que, Rodrigo Paz, que lleva en el cargo desde noviembre, dé marcha atrás en sus medidas de recortes, y algunos piden que dimita.
Bolivia sufre una crisis económica con un aumento de la inflación, déficit fiscal cercano al 10 % del PIB y falta de dólares y de combustible, informa Reuters. Las dificultades económicas han provocado reivindicaciones de distintos sectores económicos: los profesores piden mayores salarios y más financiación en Educación; los transportistas y los mineros piden combustible; y los indígenas y grupos rurales, como la Federación de Campesinos de La Paz Túpac Katari, se oponen a las reformas agrarias que, aseguran, benefician a los grandes terratenientes. Por su parte la Central Obrera Boliviana (COB), exige un 20 % de aumento del salario mínimo y la interrupción de las políticas de priviatización.
El presidente Paz ha defendido que su política de recortes y la reducción de las ayudas al combustible son necesarias para estabilizar las finanzas públicas. A la vez ha intentado desactivar el malestar pactando subidas salariales para algunos sectores y anulando su ley agraria, la Ley 1720, que había entrado en vigor en abril.
Las protestas se iniciaron el 1 de mayo. Tras las manifestaciones del Día de los Trabajadores, la COB llamó a la huelga general indefinida. En todo el país ha habido bloqueos de caminos y carreteras: según datos de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), el domingo había 22 puntos bloqueados, la mayoría en La Paz, pero también en las regiones de Oruro (oeste), Cochabamba (centro) y Chuquisaca (sureste), informa Efe.
Los cortes han provocado problemas de abastecimiento y, según las autoridades, han contribuido a la muerte de tres personas, incluyendo pacientes que no pudieron llegar al hospital. Al menos 57 personas han sido detenidas por los bloqueos. Argentina ha enviado un avión militar con víveres a petición del Gobierno boliviano.
De manera paralela a la protesta en la capital, se puso en marcha hace una semana una autodenominada "Marcha por la Vida para salvar Bolivia" que ha congregado a campesinos, obreros e indígenas seguidores de Evo Morales. Entre ellos se encuentran también los Ponchos Rojos, un movimiento indígena aimara. La Marcha partió desde la población de Caracollo, 188 kilómetros al sur de La Paz, y llegó el domingo a la capital, tras seis días de caminata, para sumarse a los manifestantes de la COB.
El Gobierno señala a Evo Morales
El gobierno de Rodrigo Paz ha acusado a los seguidores de Morales de estar detrás de la protesta, e incluso ha advertido de que preparan acciones violentas. "Lamentablemente se ha identificado que hay grupos que han pasado al uso de las armas. Eso nos tiene preocupados", ha declarado el portavoz de la Presidencia, José Luis Gálvez.
El portavoz ha mostrado un vídeo difundido en redes sociales en el que aparece una veintena de supuestos miembros de los Ponchos rojos en una carretera mostrando armas y gritando "ahora sí, guerra civil", informa Efe. La autenticidad del vídeo no se ha confirmado.
Por su parte, el viceministro de Interior, Hernán Paredes, ha calculado que unas 10.000 personas intentan llegar a la sede del Gobierno, y ha denunciado un intento de Morales de desestabilizar al Ejecutivo de Rodrigo Paz. "Es una movilización con fines conspirativos, que está en el límite de la legalidad", ha declarado el ministro de Interior.
Morales ha apoyado las manifestaciones pero ha negado estar detrás, y ha advertido que mientras el Gobierno no afronte las demandas económicas, las protestas continuarán.
Evo Morales fue presidente del país entre 2006 y 2019 con un programa de izquierda al frente del Movimiento al Socialismo (MAS). A morales le sucedio Luis Arce (2020-2025), también del MAS. El de Rodrigo Paz es el primer gobierno de centro-derecha en 20 años.
Desde octubre de 2024, Morales se refugia en la región cocalera del Trópico de Cochabamba (centro del país), protegido por cientos de seguidores. Un tribunal ordenó el pasado día 11 su detención, tras declararlo en rebeldía por no comparecer en el juicio que se sigue en su contra por supuesta trata de personas.