Manifestantes y policías se enfrentan en Bolivia en las protestas contra el gobierno de Rodrigo Paz

Las protestas de distintos sectores económicos contra el gobierno del presidente Rodrigo Paz en Bolivia han llegado a la capital, La Paz, con enfrentamientos entre manifestantes y policías.

Los manifestantes quieren llegar hasta la Plaza de Murillo, donde se encuentran las sedes del Gobierno y el Parlamento, pero el Ejército y la Policía han acordonado la plaza. "Vamos a llegar hasta el kilómetro cero para sumarnos a la movilización hasta la renuncia de este presidente incapaz, fascista", ha declarado a los medios locales el dirigente sindical Juan Yupari.

Los motivos de la protesta son económicos, entre ellos la subida del precio de los combustibles y los alimentos, pero el Gobierno cree que detrás están los partidarios del expresidente Evo Morales. Hay decenas de detenidos y heridos, y cortes de carreteras en todo el país.

Tres semanas de protestas contra la crisis económica Los manifestantes exigen que, Rodrigo Paz, que lleva en el cargo desde noviembre, dé marcha atrás en sus medidas de recortes, y algunos piden que dimita. Bolivia sufre una crisis económica con un aumento de la inflación, déficit fiscal cercano al 10 % del PIB y falta de dólares y de combustible, informa Reuters. Las dificultades económicas han provocado reivindicaciones de distintos sectores económicos: los profesores piden mayores salarios y más financiación en Educación; los transportistas y los mineros piden combustible; y los indígenas y grupos rurales, como la Federación de Campesinos de La Paz Túpac Katari, se oponen a las reformas agrarias que, aseguran, benefician a los grandes terratenientes. Por su parte la Central Obrera Boliviana (COB), exige un 20 % de aumento del salario mínimo y la interrupción de las políticas de priviatización. El presidente Paz ha defendido que su política de recortes y la reducción de las ayudas al combustible son necesarias para estabilizar las finanzas públicas. A la vez ha intentado desactivar el malestar pactando subidas salariales para algunos sectores y anulando su ley agraria, la Ley 1720, que había entrado en vigor en abril. Rodrigo Paz Pereira, investido presidente de Bolivia: "El país que recibimos está devastado" Las protestas se iniciaron el 1 de mayo. Tras las manifestaciones del Día de los Trabajadores, la COB llamó a la huelga general indefinida. En todo el país ha habido bloqueos de caminos y carreteras: según datos de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), el domingo había 22 puntos bloqueados, la mayoría en La Paz, pero también en las regiones de Oruro (oeste), Cochabamba (centro) y Chuquisaca (sureste), informa Efe. Los cortes han provocado problemas de abastecimiento y, según las autoridades, han contribuido a la muerte de tres personas, incluyendo pacientes que no pudieron llegar al hospital. Al menos 57 personas han sido detenidas por los bloqueos. Argentina ha enviado un avión militar con víveres a petición del Gobierno boliviano. De manera paralela a la protesta en la capital, se puso en marcha hace una semana una autodenominada "Marcha por la Vida para salvar Bolivia" que ha congregado a campesinos, obreros e indígenas seguidores de Evo Morales. Entre ellos se encuentran también los Ponchos Rojos, un movimiento indígena aimara. La Marcha partió desde la población de Caracollo, 188 kilómetros al sur de La Paz, y llegó el domingo a la capital, tras seis días de caminata, para sumarse a los manifestantes de la COB.