El expresidente boliviano Luis Arce es arrestado por presunta malversación de fondos públicos

El expresidente boliviano Luis Arce ha sido arrestado este miércoles en La Paz en el marco de una investigación sobre presunta malversación de fondos públicos para proyectos indígenas durante su periodo como ministro de Economía en el Gobierno de Evo Morales (2006-2019).

El exlíder izquierdista de 62 años dejó el cargo el 8 de noviembre, poniendo fin a casi veinte años de gobiernos socialistas iniciados por Evo Morales. Morales se encuentra actualmente refugiado en su bastión del Chapare, en el centro del país, debido a una orden de arresto en un caso de tráfico de menores, la cual él niega.

Acusado de transferir fondos públicos a líderes campesinos Fuentes de la fiscalía han informado a AFP que Arce enfrentará cargos por "incumplimiento de deberes" y "conducta antieconómica". "Quiero felicitar a los agentes [...] de la división anticorrupción [...] por llevar a cabo la detención, en cumplimiento de una orden de captura" emitida por el Ministerio Público contra el expresidente (2020-2025), ha declarado el vicepresidente del país, Edmand Lara, en un video difundido por medios locales. Cuando Arce era ministro de Economía, presuntamente autorizó transferencias de fondos públicos a cuentas personales de líderes campesinos, según la denuncia que dio lugar a la orden de detención. Estas presuntas transferencias irregulares habrían tenido lugar dentro del Fondo Público para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (Fondioc) durante la última década. Bolivia busca en el cambio político la solución a la peor crisis en 40 años Santiago Barnuevo El ministro de Gobierno (Interior), Marco Antonio Oviedo, ha indicado en una conferencia de prensa que Arce es investigado como "principal responsable" del "millonario daño económico" que hubo en el Fondioc, porque, como ministro de Economía, en su momento presidió el directorio de esa instancia.

"Todos los que robaron a este país pagarán hasta el último centavo" Una de las beneficiarias es la excongresista de izquierda Lidia Patty, detenida la semana pasada. Durante el interrogatorio, declaró que la transferencia había sido aprobada por el entonces ministro de Economía. Supuestamente, recibió cerca de 100.000 dólares para un proyecto de cultivo de tomates. "Cumplimos nuestra palabra", añadió Edmand Lara en el video. "Lo dijimos: Luis Arce será el primero en ir a prisión. Y cumplimos nuestra palabra. Todos los que robaron a este país pagarán hasta el último centavo". La exministra del gobierno de Luis Arce, María Nela Prada, ha sido la primera en informar sobre las condiciones del arresto del expresidente. "Estaba solo. Lo metieron en un microbús con vidrios polarizados", ha detallado afuera de la comisaría donde, según se ha informado, fue llevado el expresidente. Fotos publicadas por la prensa muestran a Luis Arce siendo trasladado a las oficinas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) en La Paz, la capital administrativa. "No se le notificó de ningún modo", ha afirmado Nela Prada. La exministra ha defendido la inocencia de Arce, asegurando que la detención "constituye un abuso total de poder. Esperamos que este caso no se utilice como excusa para una persecución política".

Arce se enfrentará a un juicio ordinario Al ser cometido el presunto delito de malversación durante el mandato de Morales, Arce se enfrentará a un juicio ordinario, según ha confirmado la Fiscal General de Bolivia, Roger Mariaca, en una conferencia de prensa. "Vamos a presentar a esta persona, que se encuentra actualmente detenida, ante una autoridad judicial y se le imputarán cargos posteriormente", ha declarado el Fiscal General. "Un juez decidirá entonces si se le permite o no defenderse mientras permanece en libertad", ha añadido. Si se siguen los procedimientos policiales estándar, se espera que Arce permanezca detenido durante la noche del miércoles y comparezca ante un juez de medidas cautelares el jueves.