La justicia de Bolivia declara a Evo Morales en rebeldía por no comparecer en su juicio por trata de personas

Un tribunal de Bolivia ha ordenado este lunes la aprehensión del expresidente Evo Morales (2006-2019) tras declararlo en rebeldía por no comparecer en el juicio contra él por supuesta trata de personas.

La Corte de Sentencia Primera de Tarija, en el sur del país, fue la encargada de emitir esa orden contra Morales, después de que no se presentara a la sesión del juicio oral contra él. Ninguno de sus abogados se ha presentado tampoco.

Morales está acusado por supuestamente haber mantenido una relación con una menor de edad, con la que presuntamente tuvo una hija en 2016, mientras fue presidente de Bolivia. No es la primera vez que se emite una orden de captura contra Morales en esta causa que ha sido declarado en rebeldía más de una ocasión por no comparecer.

Un juez de La Paz ha decidido este viernes mantener activa la orden de captura contra el expresidente boliviano Evo Morales (2006-2019) por un caso de presunta trata agravada de personas, todo ello a pesar de que el pasado miércoles una jueza de Santa Cruz anuló esa disposición para que