La justicia de Bolivia declara a Evo Morales en rebeldía por no comparecer en su juicio por trata de personas
- El expresidente no se presenta a la sesión del juicio contra él y es declarado en rebeldía
- Está acusado de mantener una relación con una menor, con la que presuntamente tuvo una hija
Un tribunal de Bolivia ha ordenado este lunes la aprehensión del expresidente Evo Morales (2006-2019) tras declararlo en rebeldía por no comparecer en el juicio contra él por supuesta trata de personas.
La Corte de Sentencia Primera de Tarija, en el sur del país, fue la encargada de emitir esa orden contra Morales, después de que no se presentara a la sesión del juicio oral contra él. Ninguno de sus abogados se ha presentado tampoco.
Morales está acusado por supuestamente haber mantenido una relación con una menor de edad, con la que presuntamente tuvo una hija en 2016, mientras fue presidente de Bolivia. No es la primera vez que se emite una orden de captura contra Morales en esta causa que ha sido declarado en rebeldía más de una ocasión por no comparecer.
Un juez de La Paz ha decidido este viernes mantener activa la orden de captura contra el expresidente boliviano Evo Morales (2006-2019) por un caso de presunta trata agravada de personas, todo ello a pesar de que el pasado miércoles una jueza de Santa Cruz anuló esa disposición para que
La madre de la supuesta víctima también en rebeldía
La decana del Tribunal Supremo de Justicia, Rosmery Ruiz, ha explicado que se efectuó la "declaratoria de rebeldía" contra todos los acusados en este caso, entre ellos Morales y la madre de la presunta víctima, Idelsa Pozo, y también se ratificó la vigencia de mandamientos de aprehensión y arraigo, informa la Agencia EFE.
El fiscal de Tarija, Luis Gutiérrez, citado por medios locales, ha apuntado que "esta mañana se ha llevado adelante la audiencia de juicio oral público en contra del señor Evo Morales e Idelsa Pozo. Una vez instalado no han comparecido, por lo que el Tribunal de Sentencia Primero los ha declarado rebeldes porque no han acreditado su incomparecencia de manera documental ni por terceras personas”.
Por su parte, el vocal suplemente del Tribunal Supremo de Justica (TSJ), Grover Mita, ha explicado a la prensa que la declaración en rebeldía supone la paralización del juicio hasta que Morales sea aprehendido y conducido a instancias judiciales. También implica la activación del arraigo contra el dirigente cocalero, que tiene como objetivo evitar una potencial salida del país mientras dure el proceso. Además, Mita ha apuntado que puede conllevar medidas cautelares como la hipoteca de sus bienes.
Morales permanece desde octubre de 2024 en el Trópico de Cochabamba, una región cocalera del centro de Bolivia considerada su bastión político y sindical, por el proceso por presunta trata agravada de personas, y bajo la custodia de cientos de sus leales para impedir que se ejecute una orden de captura en su contra por este caso.