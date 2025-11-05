El Supremo de Bolivia anula la sentencia de 10 años de prisión contra la expresidenta Jeanine Áñez

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Bolivia ha anulado este miércoles la sentencia de 10 años de prisión contra la expresidenta interina Jeanine Áñez (2019-2020) y ha ordenado su "inmediata liberación" por el proceso conocido como 'golpe de Estado II', relacionado con la crisis política de 2019.

La resolución judicial dispone también la libertad "en el día" para la exmandataria tras cuatro años y ocho meses de encarcelamiento, que tendrá que ser aprobada por un juez de ejecución penal, según ha informado este miércoles el presidente del TSJ, Romer Saucedo.

"Se ha dispuesto la nulidad que ella tenía, la sentencia ejecutoriada de 10 años y en consecuencia se dispone la libertad en el día, a través del juez de ejecución penal que está en La Paz", ha señalado Saucedo a medios locales desde Sucre, la capital constitucional de Bolivia.

Saucedo ha explicado que durante la revisión de la sentencia "se ha visto que hubo vulneraciones del ordenamiento legal vigente, esas vulneraciones han afectado el debido proceso, y también los derechos que ella goza". "Se ha corregido todo eso y por eso se ha determinado la nulidad de la sentencia", ha añadido el presidente del TSJ.

Acusada de golpe de Estado La determinación surge después de que la defensa de la exmandataria presentara un recurso de revisión extraordinaria de sentencia para anularla, argumentando que debía ser procesada por un juicio de responsabilidades y no en la vía ordinaria como fue procesada y sentenciada. Áñez estaba cumpliendo una condena de 10 años de prisión por el caso llamado 'golpe de Estado II'. La Justicia boliviana la sentenció en junio de 2022, acusada de situarse ilegalmente en la línea de sucesión constitucional cuando era segunda vicepresidenta del Senado y tras la renuncia del expresidente Evo Morales (2006-2019) a la Presidencia y la de todo su gabinete. El propio Morales denunció un "golpe de Estado" en su contra tras las protestas sociales que lo acusaron de cometer un fraude electoral en los fallidos comicios de 2019. Evo Morales denuncia un golpe de Estado "en marcha" tras varios motines policiales