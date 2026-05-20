EE.UU. asegura que hay "un golpe de Estado en marcha" en Bolivia por las protestas contra Rodrigo Paz

El vicesecretario de Estado de EE.UU., Christopher Landau, ha asegurado que las protestas en contra del presidente boliviano, Rodrigo Paz, muestran que hay "un golpe de Estado en marcha" en Bolivia y ha dicho que le gustaría que gobierno como los de Brasil y Colombia respaldaran al mandatario.

"Se trata de un golpe de Estado que está en marcha. No nos equivoquemos al respecto; es un golpe financiado por esa alianza perversa entre la política y el crimen organizado en toda la región", ha afirmado el diplomático en el foro Conferencia de las Américas de Washington.

"Acabo de terminar una conversación telefónica con el presidente Paz, y estoy muy preocupado por Bolivia. Es decir, no puede ser que tengamos un proceso democrático, en el que él fue elegido de manera abrumadora por el pueblo boliviano hace menos de un año, y que ahora haya manifestantes violentos bloqueando las calles", ha apuntado Landau.

En ese sentido, el 'número dos' del Departamento que dirige Marco Rubio ha considerado un "error" analizar hoy en día Latinoamérica a través del prisma político de la izquierda y la derecha. "La gran división se establece entre aquellos países que poseen instituciones capaces de hacer frente al crimen organizado y aquellos que son cómplices del mismo; creo que debemos comprender esa realidad. Y, en este sentido, quiero asegurarme de que las fuerzas antiinstitucionales, aquellas vinculadas al crimen organizado, no logren imponerse en Bolivia", ha apostillado.

01.07 min Las protestas en Bolivia llegan a La Paz con enfrentamientos entre manifestantes y policías

Argentina muestra su apoyo a Rodrigo Paz En las últimas semanas, Bolivia atraviesa una ola de protestas impulsadas por sindicatos, organizaciones sociales y sectores afines al expresidente Evo Morales contra varias medidas económicas adoptadas por Paz, quien asumió el poder en noviembre y enfrenta demandas de renuncia. "Espero que logremos movilizar a todos los países del hemisferio y a todos los actores relevantes para que se pronuncien al respecto", ha afirmado Landau, que ha insistido en que "lo que está ocurriendo en Bolivia es sumamente perjudicial para todo el continente americano". El vicesecretario de Estado ha alabado el apoyo mostrado ahora por Argentina a Paz y ha deslizado que "no debería recaer todo el peso" de la situación sobre Estados Unidos. "Me complace enormemente ver a otras democracias latinoamericanas involucrarse. Me encantaría ver, por ejemplo, a Brasil respaldando el proceso institucional en Bolivia. Lo mismo digo de Colombia. No me agrada ver que haya países que se jactan de sus valores democráticos, pero que, en cuanto surge un Gobierno que tal vez no se alinea con sus preferencias políticas, guardan un silencio repentino al respecto", ha sentenciado.

Amenazan con sacar a Paz con "convulsión social" Los seguidores de Evo Morales, que llegaron a La Paz tras una caminata de siete días por el altiplano, han amenazado, por su parte, con sacar del poder a Rodrigo Paz, mediante una "convulsión social" si no renuncia voluntariamente y convoca a elecciones en 90 días. "Lo que queremos decirle a Rodrigo Paz es lo siguiente: le estamos dando una salida pacífica. Que renuncie o si no que convoque a elecciones en 90 días. Vas a salir por la puerta por donde has entrado, (o) caso contrario, vas a salir por el techo con la rebelión del pueblo, con la convulsión social", ha dicho el dirigente campesino de la región central de Cochabamba Nelson Virreira, en declaraciones difundidas por radio Kawsachun Coca. Virreira, que es parte de Evo Pueblo, la nueva organización política que promueve Morales (2006-2019), habló tras un mitin realizado esta jornada en El Alto, la ciudad vecina de La Paz donde están agrupados los sectores campesinos que piden la renuncia del mandatario. El dirigente también ha protestado por la "represión criminal" que, según ha dicho, hubo el lunes en las manifestaciones contra el Gobierno, que derivaron en saqueos y vandalismo en La Paz. La justicia de Bolivia declara a Evo Morales en rebeldía por no comparecer en su juicio por trata de personas