Crece la tensión en Bolivia tras la muerte de un manifestante en las protestas que piden la dimisión del Gobierno

Aumenta la presión sobre el presidente boliviano, Rodrigo Paz, después de que una persona haya muerto durante los enfrentamientos derivados de la operación militar y policial que intentó despejar una carretera troncal del occidente del país bloqueada por sectores que exigen su dimisión.

El encargado de anunciar el fallecimiento ha sido el vocero presidencial José Luis Gálvez, quien ha ofrecido una disculpa por decir el sábado que no había fallecidos y calificar de "noticias falsas" las informaciones al respecto que estaban circulando tras el fracaso de la operación para el paso de alimentos, combustible y medicamentos hacia las ciudades de La Paz y El Alto.

"Lamentablemente, en el transcurso de las horas, ya en la madrugada (del domingo), tuvimos conocimiento del fallecimiento de un ciudadano y hemos expresado a través de distintos medios nuestro pesar porque ningún boliviano debería perder la vida bajo ninguna circunstancia similar", ha expresado Gálvez a los medios.

El manifestante murió por un "proyectil de arma de fuego" Los militares y policías buscaban el sábado desbloquear la carretera troncal entre las ciudades de La Paz y Oruro, distantes en 227 kilómetros para facilitar la llegada de alimentos, combustible e insumos médicos a la sede del Gobierno y a El Alto, afectadas por el desabastecimiento de los productos. Sin embargo, el operativo fue suspendido tras los enfrentamientos en varios tramos de la ruta, que derivaron en la quema de oficinas estatales y destrozos contra vehículos que acompañaban el convoy. El domingo, medios locales publicaron un reporte forense que certificó la muerte de un civil, Víctor Cruz Quispe, por un "proyectil de arma de fuego", tras un examen realizado en el Hospital de Clínicas de La Paz, a donde el cuerpo fue trasladado el sábado en la noche desde el altiplano. Los hechos ocurrieron cerca de la localidad de Vilaque, donde se enfrentaron agentes policiales y militares con los manifestantes. La crisis en Bolivia escala con la expulsión de la embajadora colombiana cuando se cumplen dos semanas de protestas