Crece la tensión en Bolivia tras la muerte de un manifestante en las protestas que piden la dimisión del Gobierno
- El Ejecutivo de Rodrigo Paz dijo el sábado que las informaciones sobre un fallecido eran "falsas"
- El bloqueo de las principales ciudades supera los 20 días y ha dejado cuatro muertos por falta de atención médica
Aumenta la presión sobre el presidente boliviano, Rodrigo Paz, después de que una persona haya muerto durante los enfrentamientos derivados de la operación militar y policial que intentó despejar una carretera troncal del occidente del país bloqueada por sectores que exigen su dimisión.
El encargado de anunciar el fallecimiento ha sido el vocero presidencial José Luis Gálvez, quien ha ofrecido una disculpa por decir el sábado que no había fallecidos y calificar de "noticias falsas" las informaciones al respecto que estaban circulando tras el fracaso de la operación para el paso de alimentos, combustible y medicamentos hacia las ciudades de La Paz y El Alto.
"Lamentablemente, en el transcurso de las horas, ya en la madrugada (del domingo), tuvimos conocimiento del fallecimiento de un ciudadano y hemos expresado a través de distintos medios nuestro pesar porque ningún boliviano debería perder la vida bajo ninguna circunstancia similar", ha expresado Gálvez a los medios.
El manifestante murió por un "proyectil de arma de fuego"
Los militares y policías buscaban el sábado desbloquear la carretera troncal entre las ciudades de La Paz y Oruro, distantes en 227 kilómetros para facilitar la llegada de alimentos, combustible e insumos médicos a la sede del Gobierno y a El Alto, afectadas por el desabastecimiento de los productos.
Sin embargo, el operativo fue suspendido tras los enfrentamientos en varios tramos de la ruta, que derivaron en la quema de oficinas estatales y destrozos contra vehículos que acompañaban el convoy.
El domingo, medios locales publicaron un reporte forense que certificó la muerte de un civil, Víctor Cruz Quispe, por un "proyectil de arma de fuego", tras un examen realizado en el Hospital de Clínicas de La Paz, a donde el cuerpo fue trasladado el sábado en la noche desde el altiplano. Los hechos ocurrieron cerca de la localidad de Vilaque, donde se enfrentaron agentes policiales y militares con los manifestantes.
Cuatro muertos por falta de atención médica o suministros
La Iglesia católica, la Defensoría del Pueblo y la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de El Alto han pedido "el esclarecimiento urgente, independiente y transparente de los hechos ocurridos" el sábado, "en particular aquellos vinculados a personas heridas, un fallecido y denuncias de vulneraciones a los derechos humanos".
Gálvez ha sostenido que "ninguno de los efectivos" militares y policiales que intervinieron en la operación "portaba un arma de ningún calibre" y que llevaron gases lacrimógenos para usarlos "de manera disuasiva". Ha asegurado, además, que desde el Ejecutivo se buscará que haya una "correcta investigación" del suceso "y el que haya asesinado tiene que pagar", pues "la ley no está para ser rota y nadie está por encima de la ley".
Con las protestas y bloqueos iniciados hace 20 días, los sectores campesinos de la zona andina, la Centra Obrera Boliviana (COB) y los seguidores del expresidente Evo Morales (2006-2019) exigen la renuncia del presidente Paz, que asumió el Gobierno hace seis meses. Los cortes de rutas, que se extendieron en los últimos días a otras regiones, también han ocasionado la muerte de cuatro personas, incluido un niño de 12 años, que no pudieron recibir atención médica oportuna.
En Bolivia están en la tercera semana de bloqueos y protestas de
manifestantes que piden la renuncia del presidente Rodrigo Paz ante la crisis
económica que atraviesa el país.
En los hospitales de varias
de las principales ciudades hay preocupación porque cada vez tienen
carreteras,
menos reservas de oxígeno
los camiones con suministro sanitario no llegan a la capital boliviana.
El director del hospital asegura
que si esta situación se alarga, puede haber una crisis humanitaria.
Sin oxígeno los niños van a tener
un desenlace fatal como ustedes ve aquí solamente nos quedan 386 metros cúbicos
de oxígeno líquido, que eso equivale para abastecernos un día
protestas comenzaron hace dos semanas con la marcha de distintos gremios que
comenzaron hace dos semanas con la marcha de distintos gremios que
reclaman una subida salarial.
reclaman una subida salarial
Se quejan de los precios, falta de combustible y del fin de muchos
subsidios.
Han bloqueado con piedras y barricadas autopistas, carreteras y calles.
Han bloqueado con piedras y barricadas a
Esto ha dejado desabastecida la ciudad de La Paz y miles de personas sin
transporte público.
Cientos de capesinos también piden la renuncia del presidente Rodrigo Paz,
que solo lleva seis meses
en el cargo. Después de las últimas jornadas
violentas, Paz ha comparecido ante la nación y ha asegurado
que el país está en un punto de inflexión
Bolivia no va a volver al pasado porque el modelo no funcionó, porque el gas se
acabó.
En este medio año de gobierno,
según Rodrigo Paz, se ha estabilizado la economía y el dólar y se han
aprobado normas para acabar con la corrupción
Bolivia vive su peor crisis política y social desde que asumiera la
presidencia Rodrigo Paz y ahora también se enfrenta a
una grave crisis diplomática con Colombia.
El gobierno boliviano ha expulsado a la embajadora de Colombia después de que
embajadora de Colombia después de que su presidente hiciera unas fuertes
su presidente hiciera unas fuertes declaraciones de la situación interna
declaraciones de la situación interna que está viviendo Bolivia
que está viviendo
Bolivia. Está viendo la imagen del presidente de