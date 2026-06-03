Los ministros de Educación y Defensa de Bolivia renuncian en medio de las protestas que exigen la dimisión del presidente

Los ministros bolivianos de Educación, Beatriz García, y de Defensa, Marcelo Salinas, han renunciado este martes en medio de las protestas y bloqueos de carreteras que realizan desde hace cinco semanas campesinos, obreros y seguidores del exmandatario Evo Morales para exigir la dimisión del presidente, Rodrigo Paz, y que ya dejan al menos nueve muertos.

La oficina de comunicación de Educación ha informado escuetamente que García renunció, mientras que una fuente de la cartera de Defensa ha confirmado a la agencia EFE sobre la dimisión de Salinas, sin dar mayores detalles sobre las causas en ninguno de los dos casos.

García participó, junto al ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, en dos reuniones promovidas por una comisión de mediadores del Legislativo, la Iglesia Católica, la Defensoría del Pueblo y activistas de derechos humanos a las que, no obstante, no acudieron los sectores en conflicto.

En el caso de Salinas, medios locales que han informado sobre su renuncia han asegurado que su cartera la asumirá el actual zar antidrogas, Ernesto Justiniano, aunque no hay confirmación oficial.

Problemas para las emergencias médicas Este martes se ha conocido la muerte de una paciente oncológica de 24 años que no pudo ser trasladada desde la ciudad andina de Oruro a La Paz para recibir un tratamiento de radioterapia y de un conductor de transporte pesado que enfermó tras permanecer atrapado durante 32 días en un corte de rutas. La joven falleció durante el trayecto porque la ambulancia tuvo que hacer el recorrido por vías alternas debido a los bloqueos, ha señalado la responsable del Programa de Lucha contra el Cáncer de Oruro, Paola Navarro. En el caso del conductor, que vivía en la ciudad central de Cochabamba, viajó al exterior para importar mercadería, pero al regresar se topó con los bloqueos de carreteras y empezó a presentar problemas de salud, ha relatado a los medios la esposa del fallecido, Zulema Ramos. "Ha llegado cerca de La Paz, ha rogado (para que le permitan pasar), incluso le querían quitar la mercancía, él ha rogado, avanzó un tramo, pero después ahí se ha quedado, ya no tenía tampoco dinero", ha contado entre lágrimas Ramos, quien llegó este martes a La Paz para gestionar el traslado del cuerpo de su esposo. 01.50 min Transcripción completa En Bolivia están en la tercera semana de bloqueos y protestas de manifestantes que piden la renuncia del presidente Rodrigo Paz ante la crisis económica que atraviesa el país. En los hospitales de varias de las principales ciudades hay preocupación porque cada vez tienen carreteras, menos reservas de oxígeno los camiones con suministro sanitario no llegan a la capital boliviana. El director del hospital asegura que si esta situación se alarga, puede haber una crisis humanitaria. Sin oxígeno los niños van a tener un desenlace fatal como ustedes ve aquí solamente nos quedan 386 metros cúbicos de oxígeno líquido, que eso equivale para abastecernos un día protestas comenzaron hace dos semanas con la marcha de distintos gremios que comenzaron hace dos semanas con la marcha de distintos gremios que reclaman una subida salarial. reclaman una subida salarial Se quejan de los precios, falta de combustible y del fin de muchos subsidios. Han bloqueado con piedras y barricadas autopistas, carreteras y calles. Han bloqueado con piedras y barricadas a Esto ha dejado desabastecida la ciudad de La Paz y miles de personas sin transporte público. Cientos de capesinos también piden la renuncia del presidente Rodrigo Paz, que solo lleva seis meses en el cargo. Después de las últimas jornadas violentas, Paz ha comparecido ante la nación y ha asegurado que el país está en un punto de inflexión Bolivia no va a volver al pasado porque el modelo no funcionó, porque el gas se acabó. En este medio año de gobierno, según Rodrigo Paz, se ha estabilizado la economía y el dólar y se han aprobado normas para acabar con la corrupción Bolivia vive su peor crisis política y social desde que asumiera la presidencia Rodrigo Paz y ahora también se enfrenta a una grave crisis diplomática con Colombia. El gobierno boliviano ha expulsado a la embajadora de Colombia después de que embajadora de Colombia después de que su presidente hiciera unas fuertes su presidente hiciera unas fuertes declaraciones de la situación interna declaraciones de la situación interna que está viviendo Bolivia que está viviendo Bolivia. Está viendo la imagen del presidente de Las protestas en Bolivia generan preocupación en los hospitales por las reservas de oxígeno Ambos decesos se suman a los siete registrados por la Defensoría del Pueblo de Bolivia y mencionados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en un comunicado en el que expresa su preocupación por la "escalada" de los conflictos e insta al Gobierno y a los sectores movilizados a "priorizar el diálogo". Ante la falta de soluciones, algunos políticos han planteado la posibilidad de adelantar un referéndum revocatorio para decidir la permanencia de Paz, parlamentarios y del vicepresidente Edmand Lara, quien rechaza la propuesta al considerarla "anticonstitucional". EE.UU. asegura que hay "un golpe de Estado en marcha" en Bolivia por las protestas contra Rodrigo Paz