EE.UU. ofrece ayuda al presidente de Bolivia ante las protestas que piden su dimisión

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha prometido este jueves durante una llamada telefónica al presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, que le proporcionará ayuda frente a los bloqueos de carreteras frutos de las protestas antigubernamentales, que se alargan ya por cinco semanas.

En concreto, EE.UU. le facilitará una mayor asistencia ante la escasez de alimentos y medicamentos. "El secretario señaló que Estados Unidos intensificará la asistencia de emergencia y el apoyo logístico a Bolivia para ayudar a quienes enfrentan una grave escasez de alimentos y medicamentos debido a los bloqueos ilegales de carreteras destinados a desestabilizar la sociedad boliviana", ha declarado el Departamento de Estado en un comunicado.

Rubio ha llamado al presidente para "reafirmar el compromiso inquebrantable de Estados Unidos de apoyar la democracia boliviana y al Gobierno de Paz en la reconstrucción del país tras 20 años de políticas socialistas fallidas".

Además, ambos analizaron la "situación actual en Bolivia y compartieron prioridades para promover la seguridad y la estabilidad en toda la región", destaca el comunicado.