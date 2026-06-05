EE.UU. ofrece ayuda al presidente de Bolivia ante las protestas que piden su dimisión
- El secretario de Estado, Marco Rubio, le ha prometido asistencia médica y de alimentos
- Durante los conflictos, iniciados el 6 de mayo, han muerto al menos diez personas
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha prometido este jueves durante una llamada telefónica al presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, que le proporcionará ayuda frente a los bloqueos de carreteras frutos de las protestas antigubernamentales, que se alargan ya por cinco semanas.
En concreto, EE.UU. le facilitará una mayor asistencia ante la escasez de alimentos y medicamentos. "El secretario señaló que Estados Unidos intensificará la asistencia de emergencia y el apoyo logístico a Bolivia para ayudar a quienes enfrentan una grave escasez de alimentos y medicamentos debido a los bloqueos ilegales de carreteras destinados a desestabilizar la sociedad boliviana", ha declarado el Departamento de Estado en un comunicado.
Rubio ha llamado al presidente para "reafirmar el compromiso inquebrantable de Estados Unidos de apoyar la democracia boliviana y al Gobierno de Paz en la reconstrucción del país tras 20 años de políticas socialistas fallidas".
Además, ambos analizaron la "situación actual en Bolivia y compartieron prioridades para promover la seguridad y la estabilidad en toda la región", destaca el comunicado.
EE.UU. rechaza los intentos de derrocar al "Gobierno legítimo"
Otro dirigente estadounidense, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, ha advertido en un mensaje en redes sociales que el Pentágono y la alianza regional Escudo de las Américas rechazan "todos los intentos de derrocar al Gobierno legítimo del presidente Rodrigo Paz en Bolivia".
"Estados Unidos está observando. Bolivia no debe permitir que caiga presa del viejo statu quo de dominación narcoterrorista en la región", ha declarado Hegseth. Al llegar al poder hace seis meses, Rodrigo Paz se había esforzado por restablecer las buenas relaciones con Estados Unidos al autorizar a agentes de la agencia antidroga estadounidense a intervenir en este país productor de cocaína.
Los cortes de carreteras que se realizan desde el 6 de mayo están alentados por la Federación de Campesinos de La Paz Tupac Katari, la Central Obrera Boliviana (COB) y los seguidores del expresidente Evo Morales (2006-2019), que exigen la renuncia de Paz, quien asumió el cargo hace casi siete meses.
Pese a que las protestas vienen motivadas por el conflicto agrario, la crisis por escasez de combustibles y las demandas salariales insatisfechas de los sectores laborales, desde el Gobierno sugieren que están dirigidas por Evo Morales, quien tenía que asistir el 11 de mayo a un juicio contra él por supuesta trata de personas. Sin embargo, no acudió y un tribunal ordenó su detención tras declararlo en rebeldía.
Durante los conflictos han muerto al menos diez personas, siete de ellas por falta de atención médica oportuna debido a los bloqueos de carreteras y otras tres en el contexto de las protestas, entre ellas un manifestante que recibió un disparo durante un operativo de desbloqueo, según datos citados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Defensoría del Pueblo.