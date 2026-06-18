Casi el 30% de las mujeres se ha visto forzada alguna vez a hacer algo que no quería en una relación sexual

Casi un 30% (un 28,2) de mujeres afirma que se ha visto forzada a realizar prácticas sexuales no deseadas alguna vez en su vida. Es una de las principales conclusiones de la radiografía de los hábitos, experiencias y salud sexual que ha elaborado el Ministerio de Sanidad y el Centro de Investigaciones Sociológicas a través de 9.009 entrevistas representativas (4.615 hombres y 4.394 mujeres).

En el apartado dedicado al consentimiento, prevención y salud sexual, la encuesta muestra diferencias relevantes: el 54,3% de los hombres está bastante o muy de acuerdo con que, si se acepta tener un encuentro sexual, hay que llegar hasta el final si la otra persona quiere, frente al 36,6% de las mujeres.

El 13,6% de los hombres admite, además, haber tenido la sensación de obligar a su pareja en alguna ocasión a realizar alguna práctica.

En la presentación de este estudio, la ministra de Sanidad, Mónica García, ha dicho que "refleja una fotografía general" sobre los hábitos sexuales y que ayuda a plantear "soluciones" a algunos de los retos urgentes en materia de prevención y salud sexual, además de la necesidad de una educación integral que refuerce la cultura del consentimiento.

La ministra considera "grave y preocupante" el dato sobre ese casi 30% de mujeres que se han visto obligadas a hacer lo que no querían: "Nos recuerda que la educación afectivo-sexual y la lucha contra las violencias sexuales siguen siendo unas tareas fundamentales de nuestra época".

Sociedad más tolerante con la diversidad Frente a este dato preocupante, otros alentadores de este estudio que muestran un cambio de actitud en cuanto a la tolerancia de la sociedad ya que el 88,1% de la población considera que una relación entre personas del mismo sexo es tan respetable como una heterosexual, una cifra que se ha duplicado desde 2009, ha dicho la ministra, año desde el que no se había actualizado esta radiografía. En este punto hay, además, un consenso casi idéntico entre hombres (87,1%) y mujeres (89,0%) en cuanto a este avance social. "Muestra una sociedad más abierta y respetuosa", ha reconocido la titular de Sanidad. Eso sí, un 67,6% afirma que no estaría dispuesto a tener una relación sexual o romántica con una persona trans, frente a un 25% que sí está dispuesto. Otra de las conclusiones en positivo de la encuesta refleja que el 91,1% de la población respalda que se imparta educación sexual en Primaria, ESO y FP. La ministra ha valorado este dato para que esta educación clave llegue antes en los colegios e institutos que "en las pantallas y algoritmos".

El 62,3% de la población nunca se ha realizado una prueba de VIH En cuanto a la protección, el 75,2% de las personas encuestadas dice que no utilizó preservativo en su última relación con penetración vaginal. Entre quienes no lo usaron, el 29,2% señaló que solo mantenía relaciones con su pareja, el 21,6% que utilizaba otro método anticonceptivo y el 24,5% que él/ella o su pareja no se encontraban en edad fértil. Un 62,3% de la población dice que nunca se ha realizado la prueba de VIH y un 2,4% recibió en el último año un diagnóstico de ITS (Infección de Transmisión Sexual) siendo el Virus del Papiloma Humano (VPH) el más frecuente en mujeres (47,6%) y la gonorrea y micosis los más comunes en hombres (19,0% cada uno). Las infecciones de transmisión sexual se disparan: el doble de casos de clamidia, gonorrea y sífilis que en 2021 Lucía Montilla