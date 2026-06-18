Casi el 30% de las mujeres se ha visto forzada alguna vez a hacer algo que no quería en una relación sexual
- Sanidad y el CIS actualizan la radiografía de los hábitos, experiencias y salud sexual
- El consumo de pornografía alcanza al 71,9% de los hombres, frente al 24,9% de las mujeres
Casi un 30% (un 28,2) de mujeres afirma que se ha visto forzada a realizar prácticas sexuales no deseadas alguna vez en su vida. Es una de las principales conclusiones de la radiografía de los hábitos, experiencias y salud sexual que ha elaborado el Ministerio de Sanidad y el Centro de Investigaciones Sociológicas a través de 9.009 entrevistas representativas (4.615 hombres y 4.394 mujeres).
En el apartado dedicado al consentimiento, prevención y salud sexual, la encuesta muestra diferencias relevantes: el 54,3% de los hombres está bastante o muy de acuerdo con que, si se acepta tener un encuentro sexual, hay que llegar hasta el final si la otra persona quiere, frente al 36,6% de las mujeres.
El 13,6% de los hombres admite, además, haber tenido la sensación de obligar a su pareja en alguna ocasión a realizar alguna práctica.
En la presentación de este estudio, la ministra de Sanidad, Mónica García, ha dicho que "refleja una fotografía general" sobre los hábitos sexuales y que ayuda a plantear "soluciones" a algunos de los retos urgentes en materia de prevención y salud sexual, además de la necesidad de una educación integral que refuerce la cultura del consentimiento.
La ministra considera "grave y preocupante" el dato sobre ese casi 30% de mujeres que se han visto obligadas a hacer lo que no querían: "Nos recuerda que la educación afectivo-sexual y la lucha contra las violencias sexuales siguen siendo unas tareas fundamentales de nuestra época".
Sociedad más tolerante con la diversidad
Frente a este dato preocupante, otros alentadores de este estudio que muestran un cambio de actitud en cuanto a la tolerancia de la sociedad ya que el 88,1% de la población considera que una relación entre personas del mismo sexo es tan respetable como una heterosexual, una cifra que se ha duplicado desde 2009, ha dicho la ministra, año desde el que no se había actualizado esta radiografía.
En este punto hay, además, un consenso casi idéntico entre hombres (87,1%) y mujeres (89,0%) en cuanto a este avance social. "Muestra una sociedad más abierta y respetuosa", ha reconocido la titular de Sanidad.
Eso sí, un 67,6% afirma que no estaría dispuesto a tener una relación sexual o romántica con una persona trans, frente a un 25% que sí está dispuesto.
Otra de las conclusiones en positivo de la encuesta refleja que el 91,1% de la población respalda que se imparta educación sexual en Primaria, ESO y FP.
La ministra ha valorado este dato para que esta educación clave llegue antes en los colegios e institutos que "en las pantallas y algoritmos".
El 62,3% de la población nunca se ha realizado una prueba de VIH
En cuanto a la protección, el 75,2% de las personas encuestadas dice que no utilizó preservativo en su última relación con penetración vaginal.
Entre quienes no lo usaron, el 29,2% señaló que solo mantenía relaciones con su pareja, el 21,6% que utilizaba otro método anticonceptivo y el 24,5% que él/ella o su pareja no se encontraban en edad fértil.
Un 62,3% de la población dice que nunca se ha realizado la prueba de VIH y un 2,4% recibió en el último año un diagnóstico de ITS (Infección de Transmisión Sexual) siendo el Virus del Papiloma Humano (VPH) el más frecuente en mujeres (47,6%) y la gonorrea y micosis los más comunes en hombres (19,0% cada uno).
El 27,5% de los hombres dice haber pagado por sexo
La encuesta analiza también el pago por mantener relaciones sexuales, una práctica que continúa concentrándose de forma muy mayoritaria entre los hombres.
Así, el 27,5% declara haber pagado alguna vez por mantener relaciones sexuales: un 9,6% lo ha hecho una sola vez en la vida y un 17,9% más de una vez. Entre quienes pagaron alguna vez, el 79,1% afirma que fue hace más de cinco años, mientras que el 9,5% lo hizo en el último año.
La brecha de género es también una realidad en lo referente al consumo de pornografía: el 71,9% de los hombres declara haber visto pornografía en el último año, frente al 24,9% de las mujeres.
El consumo es más frecuente entre las personas de 25 a 34 años, donde supera el 60%, y disminuye progresivamente a partir de los grupos de mayor edad.
La frecuencia de consumo también refleja diferencias relevantes: el 13,6% de la población ve pornografía al menos una vez a la semana, el 9,6% lo hace con periodicidad mensual y el 2,3% declara un consumo diario. Estos datos refuerzan la necesidad de abordar la educación sexual desde una perspectiva integral, que incluya información rigurosa, consentimiento, relaciones igualitarias y prevención.
La encuesta señala un descenso del grado de satisfacción con la vida sexual respecto a hace 16 años.
El 77,2 % de la población se declara actualmente satisfecha frente al 85,8 % de 2009, y esa tendencia se acentúa con la edad, hasta caer al 51,3 % entre los mayores de 75 años.