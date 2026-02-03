Un tercio de los adolescentes ha tenido relaciones sexuales en España y cae con fuerza el uso del preservativo desde 2002

El Ministerio de Sanidad ha presentado los resultados del módulo de conducta sexual adolescente del Estudio HBSC-2022 (Health Behaviour in School-aged Children) en España, un proyecto de la Organización Mundial de la Salud (OMS). El informe analiza los comportamientos sexuales de jóvenes escolarizados de entre 15 y 18 años desde 2002. Según los datos, en 2022 el 34,8% de los y las adolescentes había mantenido relaciones sexuales coitales, con porcentajes similares entre chicos y chicas, pero mientras que el 20,7% de los adolescentes de 15 y 16 años declara haber tenido relaciones sexuales, la cifra asciende al 48,5% entre quienes tienen 17 y 18 años.

El preservativo continúa siendo el método anticonceptivo más utilizado, aunque su uso ha disminuido de forma sostenida en las últimas dos décadas. En 2022, solo el 65,5% de los y las adolescentes afirmó haberlo utilizado en su última relación sexual, lo que supone una caída de 18 puntos desde 2002 (83,8%). Además, se ha ampliado la brecha de género: mientras que el 70,6% de los chicos lo utilizó, entre las chicas el porcentaje desciende al 60,8%, con una bajada especialmente acusada en el grupo de 15 a 16 años.

El informe advierte de que uno de cada cuatro adolescentes recurre a métodos inseguros para prevenir embarazos y uno de cada tres para evitar infecciones de transmisión sexual. Prácticas poco eficaces como la "marcha atrás", utilizada por el 16,9%, siguen estando presentes, lo que sitúa a las chicas en una mayor situación de vulnerabilidad. Y se mantiene estable el uso de la píldora anticonceptiva (sola o en combinación con otro método) desde 2014, que se sitúa en el 15,9%.

Y más datos. Una de cada tres chicas (32,3%) ha recurrido alguna vez a la píldora del día después, un 7,2% en dos ocasiones y un 3,0% en tres o más, lo que refuerza la necesidad de mejorar la educación y el acceso a métodos anticonceptivos regulares. Este uso es más frecuente entre adolescentes de mayor capacidad adquisitiva (35,3%) que entre las de nivel bajo (30,8%), lo que apunta a diferencias socioeconómicas. El 2,9 % de las chicas de 15 a 18 años sexualmente activas ha estado embarazada alguna vez, lo que representa el 1 % del total de adolescentes de ese tramo de edad.

Asimismo, el estudio incide en el impacto de las desigualdades socioeconómicas en la salud sexual adolescente. En los hogares con menor capacidad adquisitiva se registran inicios sexuales más precoces, menor uso del preservativo y más embarazos, mientras que los adolescentes de familias con mayor nivel económico presentan mejores indicadores de prevención. Ante este escenario, Sanidad subraya la necesidad de reforzar la educación sexual integral, reducir las desigualdades sociales y promover una respuesta coordinada entre centros educativos, servicios sanitarios y familias.