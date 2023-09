El sexo es importante, pero tener una vida sexual sana lo es más. Todos hemos escuchado aquello de “la salud es lo primero” y, en este ámbito, el sexo también afecta a nuestro bienestar físico y emocional.

Cada día, más de un millón de personas contraen una infección de transmisión sexual (ITS), según los datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Estas infecciones, aunque a veces son asintomáticas, tienen un efecto directo en la salud de la persona, pudiendo causar, en los peores casos, problemas de infecundidad, del sistema inmunitario, cáncer o un mayor riesgo de contraer el VIH.

Por iniciativa de la Asociación Mundial para la Salud Sexual (WAS), cada 4 de septiembre se celebra el Día Mundial de la Salud Sexual. Con este motivo, DatosRTVE radiografía la salud sexual en España en diez claves.

1. Cuatro veces más ITS diagnosticadas que hace diez años

Las ITS son aquellas infecciones que, generalmente, se contraen cuando se tienen relaciones sexuales sin protección. Este término también engloba las enfermedades de transmisión sexual (ETS), que ocurren “cuando la infección presenta síntomas y desarrolla lo que llamamos una enfermedad”, apunta Asunción Díaz, médica responsable de vigilancia epidemiológica en el Centro Nacional de Epidemiología (CNE).

Según la OMS, hay ocho agentes patógenos vinculados a la máxima incidencia de las ITS: cuatro pueden curarse -gonorrea, sífilis, clamidiasis y tricomoniasis- y otras cuatro no -VIH, hepatitis B, virus del herpes simple (VHS) y virus del papiloma humano (VPH)-.

En España, la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica (RENAVE) hace un seguimiento de las ITS con mayor incidencia y en los últimos diez años se han multiplicado los casos. Asunción Díaz insiste en que no todo el mundo que tiene una ITS se hace las pruebas; por ejemplo, en el caso de la clamidia, “cerca del 70% de las mujeres pueden ser asintomáticas”.

Considerando sólo las infecciones con más información -gonorrea, sífilis, clamidia, VIH y hepatitis B-, en 2021 se registraron más de 45.000 nuevos casos, cuatro veces más que en 2011. Las infecciones por clamidia, desde que se empezaron a vigilar en 2016, son las más frecuentes. Le siguen la gonorrea, la sífilis, el VIH y, en menor proporción, la hepatitis B, de la cual existe vacuna y su tasa es de menos de un caso por cada 100.000 habitantes.

El período de incubación para presentar síntomas suele ser de unas dos semanas, pero, aunque estos no se manifiesten, no significa que se esté fuera de peligro. Según la experta, estas infecciones “no se liberan solas”, sino que “aunque no tengas síntomas, la infección existe” y puede extenderse y transmitirse a otras personas.