Paula tiene 25 años y cuenta que, desde los 20, ha sufrido tres infecciones de transmisión sexual: una primera por clamidia, otra por escabiosis (sarna) y una más por el Virus del Papiloma Humano (VPH). Con cada una de ellas, un golpe de realidad para una joven que, como tantos, solo fue consciente del riesgo cuando llegó el diagnóstico.

"Yo no tenía ni idea de nada. Solo recuerdo una charla de educación sexual en el instituto, que fue sobre cómo ponerle el preservativo a un plátano y que estaba más enfocada a no quedarte embarazada. Empecé a leer y a informarme más por mi cuenta, a raíz de tener la clamidia. Es cuando ves que todo eso existe, que está ahí. Pero le pasa a todo el mundo en general. Veo también en mi entorno que la gente se conciencia cuando se contagia (...) Yo ahora uso el preservativo a rajatabla", asegura Paula en una charla con RTVE.es.

Si la joven se permite generalizar, dice, es porque en su "círculo cercano" hay más personas que han sido diagnosticadas recientemente de alguna de las ITS (Infecciones de Transmisión Sexual), lo que encaja con el aumento de casos que, según los expertos, se ha producido en los últimos años. Éstos lo relacionan con el mayor número de parejas sexuales, con relaciones más tempranas y con una "relajación" en el uso de anticonceptivos "de barrera".

En el mismo sentido, Laura Cámara, enfermera especialista en ginecología y obstetricia, y sexóloga, añade que existen cambios no solo en el modo en el que las personas se vinculan afectivamente si no también sexualmente: “El número de parejas sexuales que podemos llegar a tener durante nuestra vida ha aumentado y, si esto ocurre con menor protección , sí entraña un riesgo mayor”. Por eso, esta especialista remarca la necesidad de ofrecer educación sexual de forma "temprana" y de que sea "inclusiva y con perspectiva de género" para que los adolescentes no tengan que "buscar respuesta en el cine pornográfico" .

Entre las ITS más diagnosticadas destacan la clamidia (64,8 % de los casos), la gonorrea (15,6 %) y el virus del VIH (8 %), seguidos de sífilis (5,6 %), hepatitis C (3,6 %), hepatitis B (2,3 %) y linfogranuloma venéreo (0,1 %). Habría que sumarle otras que están "en la sombra", como el VHS o como el VPH, que es la ITS más común en toda la población pero que se sitúa fuera de la lista de las Enfermedades de Declaración Obligatoria y, por tanto, del seguimiento estadístico. De acuerdo con la Asociación Española de Pediatría, cerca de un 80% de las mujeres se infectará por un tipo de VPH a lo largo de su vida.

La doctora Alicia Úbeda, jefa del Servicio de Ginecología de Dexeus Mujer, explica que contraer una ITS y no tratarla y diagnosticarla a tiempo supone varios riesgos en la salud de la mujer. "En primer lugar, puede provocar irregularidades en su patrón de sangrado menstrual y dolores pélvicos. Además, si perjudica el interior del útero o las trompas puede acabar produciendo esterilidad o abortos”. Por este motivo, subraya, “es importante tomar medidas preventivas y hacerse controles específicos si se han mantenido relaciones de riesgo”.

" Los hombres tenemos más ITS que las mujeres . Últimamente han aumentado más en mujeres porque hay un infradiagnóstico en hombres . Así como las mujeres habitualmente van al ginecólogo y allí les hacen un chequeo, los hombres jóvenes no saben a dónde acudir", dice Vives, que explica que los varones pueden no tener síntomas pero sí contagiar virus como el del VPH, que en mujeres puede llegar a desencadenar un cáncer de cuello uterino.

El mismo estudio, para el que también se realizó una encuesta a más de 2.000 mujeres y personas no binarias , apunta que el crecimiento general de las ITS ha afectado a toda la población en su conjunto, pero precisa que existe una marcada diferencia de género en las estadísticas nacionales , ya que, aunque los hombres registran un mayor número de casos, son las mujeres las que han experimentado un mayor incremento de diagnósticos.

El estudio de Bloom sostiene que el 70 % de las mujeres o personas no binarias encuestadas considera que tienen un conocimiento deficiente sobre las infecciones de transmisión sexual y el 27 % cree que ha podido tener una ITS, pero solo el 66 % se ha hecho alguna prueba.

Después, menciona que uno de los errores más comunes es confundir las infecciones de transmisión sexual (ITS) con las enfermedades de transmisión sexual (ETS), que se usan como sinónimo y que no son lo mismo. Una ITS se produce cuando se contrae un patógeno, un virus, una bacteria, un hongo o un parásito , mientras que la ETS se da cuando este patógeno desencadena una enfermedad. Por ejemplo, el VIH que ella tiene es una ITS y solo se hablaría de ETS si se termina desarrollando el llamado síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA), algo que se puede evitar con un tratamiento adecuado.

"Pensamos que podía ser COVID porque era como tener un gripazo a niveles estratosféricos. Y hay un problema de sesgo porque a las mujeres no se les hace prueba de VIH cuando van al médico, a los hombres gais sí. Supimos lo que era porque nos enteramos de que un chico con el que ella se había acostado tenía VIH (...) Fue muy, muy, muy traumático. Estuve un año diciendo 'no tengo nada, si me callo, no existe' , pero, de repente, cuando lo conté, empecé a buscar información y fue un cambio brutal'", explica la joven, convencida de que el desconocimiento alimenta el estigma y los tabúes.

“Fue muy, muy, muy traumático. Estuve un año diciendo 'si me callo, no existe'“

El caso de Irene no encaja con lo que indica ese último dato pero mucho menos con la extendida idea de que, cuando se practica sexo entre mujeres, no hay riesgos. Ella se infectó de VIH con 23 años, en plena pandemia, tras mantener una relación con otra chica cuando estuvo en Berlín.

El "pasotismo" y las "presiones" que llevan a no usar preservativo

Irene percibe que aquel miedo a las infecciones transmitidas por vía sexual que existía en la época de sus padres, quienes "vivieron la pandemia del sida", ya no está porque la gente "ya no muere". Paula añade que, de primeras, los jóvenes son muy confiados y nunca piensan en que les va a tocar a ellos, y Pablo, un joven de 19 años, habla de un "pasotismo" generalizado sobre el uso del preservativo. Según la experiencia de este último, entre los chicos homosexuales se usa aún menos el condón porque no hay riesgo de embarazo.

"Hemos llegado a un punto en el que está muy normalizado tener diversas parejas sexuales y en cortos periodos de tiempo. Además, la impulsividad que nos caracteriza hace que, si en el momento no hay protección, sigamos adelante", opina Pablo, que pasó por el sífilis hace unos tres años, al poco tiempo de empezar a salir con su novio. Tenía entonces 16 años.

Paula, que ha tenido diferentes relaciones heterosexuales —esporádicas y estables— en el último lustro, cuenta que son frecuentes las "presiones" para no usar protección durante el acto sexual: "A los chicos, en general, les cuesta bastante usar preservativo. La mayoría no quieren ponérselo (...) Suelo decir que yo quiero usar preservativo y, de primeras, siempre es como 'ah, bueno, vale', pero después te metes en la cama y, con el calentón, te hacen la pregunta estrella: ¿no tomas la píldora?. Empiezan a insistir y muchas veces se lo ponen o dicen 'ay, es que se me baja, es que me aprieta, me molesta'. Cuando la queja te la repiten cuatro veces llega un punto en el que a lo mejor dices 'pues es más fácil que te lo quites y seguimos'", cuenta esta joven.

“Te metes en la cama y, con el calentón, te hacen la pregunta estrella: ¿no tomas la píldora?“

Junto con la pregunta sobre los anticonceptivos orales (que no protegen de infecciones) y las quejas por la incomodidad de usar profiláctico, hay otro argumento muy común entre los chicos para no ponerse condón, comenta Paula: "Te dicen: 'No te preocupes, me hice las pruebas (de ITS) hace un mes'. A ella no le parece casualidad que otras chicas de su entorno hayan escuchado lo mismo cuando estaban en pleno acto; le suena, más bien, a un comentario masculino "tranquilizador" para mantener sexo a su gusto, sin tener en cuenta lo que la otra parte quiere.

Según el mismo estudio, una de cada tres (34,83%) mujeres ha sido presionada para no usar el preservativo y más del 10% declara que se han quitado el preservativo sin su consentimiento. Además, la conocida como "marcha atrás" para no eyacular dentro de la vagina (que no protege de la gran mayoría de ITS) ha sido practicada por el 26 % de las encuestadas y el 10 % admiten que es la habitual en sus relaciones con hombres, con el fin de evitar embarazos no deseados.