Virus del papiloma humano o VPH (sus siglas), seguro que su nombre te suena, en algún momento de tu vida habrás oído hablar de él o incluso puede que estés vacunada, pero como han pasado tantos años seguramente no sepas ni de qué te vacunaste en su momento. Lo que probablemente no sabes es que actualmente es la ITS más extendida del mundo, que el uso del preservativo no evita totalmente su propagación aunque reduce mucho el riesgo de contraerlo, que no existe tratamiento o que en la mayoría de los casos nuestro sistema imnune lo destruye sin darnos ni cuenta.

Se calcula que más del 80% de la población sexualmente activa pasará por alguna de sus cepas en algún momento de su vida, pero la mayoría ni se van a enterar de que lo han pasado. La mayor probabilidad de contagio se da en los primeros años de vida sexual. El 20-30% de mujeres jóvenes (antes de los 30 años) son portadoras del VPH. Más del 80% de estas infecciones son transitorias y se resuelven en el transcurso de los dos años posteriores a la infección. Sin embargo, en un pequeño porcentaje de personas (en torno al 10-15%) la infección por VPH persiste a lo largo del tiempo porque sus defensas no consiguen eliminarla.

Esta persistencia en el tiempo, más que la infección en sí misma, es el factor de riesgo principal para el desarrollo de lesiones precursoras de cáncer. Hablamos de todo ello con Laura Cámara, enfermera especialista en ginecología y obstetricia, sexóloga y experta en salud sexual y reproductiva. ¿Quién mejor que ella para aconsejarnos sobre cómo prevenir o tratar con el virus del papiloma humano?

P: ¿Qué es el virus del papiloma humano (VPH)?

R: El virus del papiloma humano es un virus que se contagia a través de las relaciones sexuales. Por lo tanto, es una enfermedad o una infección de transmisión sexual (ITS) porque se contagia por el contacto de piel y mucosas. Se va a contagiar de vulva a vulva, vulva a vagina, de pene a vulva o también de pene a ano.

P: Es decir, ¿no tiene que haber penetración para contagiarse?

R: No tiene que haber penetración. De hecho, entre mujeres se puede contagiar perfectamente con el roce de la vulva o se puede contagiar con el sexo oral. En una relación lésbica, por ejemplo, para evitarlo habría que utilizar barreras de látex. El problema de este virus es que el preservativo no evita todo el contacto. Por ejemplo, toda la parte del escroto queda libre. Aun así, se recomienda que se use porque obviamente reduce mucho el contacto, pero sí que es verdad que no lo evita totalmente. Este es un dato que es cierto, pero que no sirve de excusa para decir: "ah, pues entonces total". No, porque este es un virus entre muchos otros que podemos pillar en una relación sexual y el preservativo reduce bastante las posibilidades. Con lo cual, debemos usarlo siempre.

P: ¿Por qué se habla tan poco del VPH? ¿Es un tema tabú?

R: Bueno, yo creo que cada vez se habla más, pero sí que es verdad que es un virus súper frecuente. Se considera que, sino toda, casi toda la población sexualmente activa va a estar en contacto con este virus tarde o temprano. Es un virus que produce cierta estigmatización, en el sentido de que está relacionado con el cáncer de cérvix y también con otros como el de pene o el orofaríngeo. Para su desarrollo, a parte de otros factores, el factor virus es imprescindible. Entonces, ahí hay un tema de que la palabra cáncer nos da siempre un poco de miedo. Y luego, por otro lado, también pienso que el tratamiento de este virus ha perjudicado mucho a las mujeres.

P: ¿Esto lo dices porque todavía persiste el estigma especialmente en mujeres?

R: Claro, imagínate lo que supone para una mujer decir tengo una lesión en el cuello del útero causada por un virus de transmisión sexual. Sigue habiendo un sentimiento de culpa. Muchas piensan: “me pasa esto por haberme acostado con mucha gente, por ser promiscua”. Y nada más lejos de la realidad.

P: A la hora de tener relaciones sexuales seguramente también está estigmatizada, ¿no?

R: Sí, creo que condiciona mucho. No sé si la actividad sexual, pero sí un poco la libertad de decir; “oye, mira, pues yo me puedo haber acostado con una persona o con 15 y puedo pillar el virus del papiloma con una o con quince”. No tiene nada que ver. Además, ¿por qué tenemos que seguir dando explicaciones sobre con cuánta gente nos estamos acostando? El otro día, en mi Instagram, hablé de los condilomas, es decir la infección del virus del papiloma a nivel anal para hombres y para mujeres. Imagínate lo que le cuesta a una mujer decir: “tengo una infección en el ano por una actividad sexual anal”. Eso todavía es como una vuelta de tuerca más que hace que las mujeres no podamos hablar abiertamente de ello.

P: Y si tengo VPH, ¿qué hago?

R: Tienes que saber que si tienes actividad sexual es muy probable que tengas contacto con el virus. No depende ni de los países, ni es estacional. El virus del papiloma humano es la ITS más frecuente en el mundo. Este virus produce dos tipos de infecciones: algunas cepas producen las verrugas genitales, que son muy visibles, pero hay muchas otras cepas que no tienen ningún síntoma y la mayoría de veces el virus lo eliminamos solo. Lo más probable es tenerlo y no enterarse. De ahí la importancia de utilizar siempre el preservativo, porque la mayoría de veces no vamos a saber que tenemos el virus. Por eso en chicas menores de 25 años no hacemos apenas citologías, porque hay mucho virus y muy probablemente lo eliminen sin problema ellas solas. Lo importante es que se recomiende la vacunación y los controles de citologías para ver si ese virus a la larga está causando alguna lesión que puede ser sugerente de cáncer. Prevención primaria en cuanto a la vacunación y el preservativo, y una vez que se detecta, prevención secundaria con controles para evitar que ese virus produzca unos cambios y no nos demos cuenta.

P: Si te lo detectan, ¿puedes seguir manteniendo relaciones sexuales?

P: Sí, lo único que debes de saber es que tienes que usar siempre un preservativo para evitar contagiar a otra persona o incluso contagiarte de otras cepas. También hemos visto que favorecen a su eliminación hábitos saludables como dejar de fumar o una buena alimentación. Esto hace que el virus se elimine con mucha más facilidad.

P: Hace unos años existía la creencia de que las vacunas solo protegían si eras virgen. ¿Qué hay de cierto en esto?

R: La vacunación se aconseja en niñas de entre 9 y 14 años para protegerlas antes de los primeros contactos sexuales. Pero claro, ¿qué pasa si no has llegado a esa vacunación, tienes 16 años y has tenido una relación sexual o dos o las que sean y decides vacunarte? Igualmente te vas a poder beneficiar si no has tenido todavía contacto con algunas cepas, pero es verdad que la vacuna es más eficaz cuanto más pronto la pongamos.

P: Es decir, aunque con menor eficacia se la puede poner alguien de 20 o 30 años, ¿no?

R: Te la puedes poner perfectamente.

P: ¿Por qué recae siempre toda la responsabilidad sobre la mujer? ¿Habría que vacunar también a los hombres?

R: Este es un tema súper controvertido, porque en realidad la vacunación se recomienda en niños y niñas. Pero ahora mismo lo que está financiado en España es la vacunación en niñas, en hombres de hasta 26 años que tengan relaciones con hombres y en algunos grupos de inmunodeprimidos. Lo ideal sería vacunar a niños y niñas, pero bueno es como que vacunando a las niñas hacemos protección de rebaño. Pero si alguien decide vacunar a sus hijos está bien, aunque por ahora no está financiada por el sistema público español.

P: ¿La responsabilidad de nuevo es toda nuestra?

R: Yo creo que deberían vacunar a niños y a niñas. Eso sería lo correcto. En fin, que huele un poco a patriarcado…

P: ¿Habría que explicar y educar en que es una responsabilidad de ambos?

R: Claro, es que tampoco hay una prueba para detectar en ellos el VPH. Está claro que una pareja estable va a querer quitar el preservativo, pero si esa pareja ha tenido otras parejas anteriormente, el riesgo de que tengas VPH está ahí. Pero bueno, yo creo que es una cosa que de alguna manera hay que asumir. Hay que asumir que si hemos tenido relaciones con otras personas y nuestra pareja ha tenido relaciones con otras personas, ese virus va a estar por ahí. Lo único que podemos hacer es hacernos controles con cierta frecuencia.

P: ¿Cuál es el tiempo medio que tarda un cuerpo en eliminar el virus?

R: No se sabe con exactitud, pero puede tardar desde meses hasta dos o tres años en eliminar el virus.

P: Al tener síntomas invisibles no hay detención precoz fácil. Entonces, ¿la única solución es poner medios para algo que ya sabemos está circulando por ahí?

R: La cepa del virus del papiloma que produce verrugas vaginales la vamos a ver con facilidad. Obviamente, si vemos que hay lesiones en vulva, pene, ano o escroto, hay que ir a que te lo miren. Y no pensar: “me ha salido aquí una cosa, no sé qué es y voy teniendo relaciones por ahí sin protección”. Y luego, a partir de los 25 años, en las mujeres están aconsejadas las citologías. Cada comunidad tiene su protocolo, pero en mujeres siempre se hacen citologías y pruebas de detención del VPH.

R: En resumen, es un virus muy extendido, con síntomas prácticamente invisibles y que puede derivar en cáncer. ¿No?

R: Es importante matizar que no solo puede derivar en cáncer de cérvix o de cuello de útero. Creo que precisamente por eso recae solamente en nosotras esa responsabilidad. Se habla solo de cáncer de cérvix, de cuello de útero, que prácticamente el 100 por ciento de esos cánceres están causados por el virus. Pero también tiene que ver con el 70 por ciento de los cánceres orofaríngeos, con el cáncer de ano, de pene… Aquí también hay un porcentaje muy elevado de causalidad del virus del papiloma.