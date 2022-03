¿Sabes qué es el VPH y cómo actuar si te lo detectan?

Vivimos en la sociedad con más libertades sexuales

de la historia y la que más posibilidades nos brinda

de acceder a información relacionada con la sexualidad.

Sin embargo, la concienciación respecto a las infecciones

de transmisión sexual, algunas de las cuales tienen

graves consecuencias, disminuye entre los jóvenes.

¿Qué está pasando? ¿Este aumento de la ITS

tiene que ver con la anticoncepción hormonal

y el retroceso del preservativo? ¿Qué se puede hacer?

¿Y cómo podemos concienciarnos?

¿Existe un estigma social sobre quienes lo padecen?

Dentro "Genplayz".

Buenas tardes, queridas, queridos, ¿cómo estáis?

Hoy tratamos un tema que en el último "claim"

del programa dijimos "ETS" y eso es incorrecto,

porque es estigmatizar un término por infecciones

de transmisión sexual, que luego después preguntaremos

un poco qué significa todo esto.

No sé, ¿tú has tenido alguna experiencia en este sentido?

No, la verdad que no.

Yo lo único, eso, las clases del cole del plátano.

Las clases del cole. El máximo nivel.

El máximo nivel, ¿no?

Y el único virus el del ordenador, el troyano.

Eso sí. Entiendo. Bueno, por suerte.

Pero bueno, hay muchas personas que yo creo que este programa

muy útil para ti de cara a cuestiones prácticas.

O sea, si yo tengo dudas, ¿cómo las consulto?

¿Cómo reconocerlo?

Y bueno, cómo se tratan en España estas infecciones.

Vamos a ver qué vídeo tenemos hoy preparado para vosotros.

"Nunca tuve tanto miedo.

Miedo de ser diagnosticado.

Y miedo de ser juzgado por mi familia, mis amigos.

No fue solo miedo, fue ignorancia.

Fue desconocimiento."

"Es probable que hayamos oído hablar muchas veces

de las infecciones de transmisión sexual

sin darles demasiada importancia

o saber verdaderamente en qué consisten."

-¿Se contagian solamente con el contacto,

aunque sea genital, anal o bucal?

No, también se pueden contagiar, y es lo más frecuente, por fluidos.

"Pero la realidad es que muchos jóvenes

desconocen que las padecen o no hacen suficientes esfuerzos

para prevenirlas."

He conocido a personas a lo largo de mi vida

que me han dicho: "Yo tengo relaciones sexuales

sin protección, relaciones eróticas,

porque es muy raro que tengas una infección de transmisión sexual".

Esto no es verdad, es mentira.

"Técnicamente, las ITS son infecciones

que se transmiten de una persona a otra

a través del contacto sexual."

"Y su incidencia está en aumento.

Desde 2013, España registra un incremento medio anual

del 26 % en lo que a estas patologías se refiere.

Y según la OMS, cada día se diagnostican

cerca de un millón de casos en todo el mundo."

Por ejemplo, estamos viendo un aumento de la gonorrea,

de las uretritis por clamidias. Un repunte de la sífilis.

Están aumentando y debemos hacer educación

de que se utilice protección.

"¿Qué explica esta tendencia?

¿Que podemos hacer para concienciar...?"

Las infecciones de transmisión sexual no discriminan.

"¿...prevenir y curar?

¿Qué papel ha jugado la expansión de la anticoncepción hormonal?"

"¿Cómo es vivir con alguna de estas infecciones?"

Miedo, temor, lloro.

Yo tenía tan sólo 17 años cuando me diagnosticaron que tenía VIH.

Cuando no tienes los conocimientos,

cuando no tienes información necesaria, impone.

"¿Siguen siendo patologías estigmatizantes?"

Puede haber una situación de estigma social por comunicarlo.

En el entorno laboral, también encontramos

situaciones de discriminación y probablemente

uno de los factores más importantes dentro del estigma

y que más trabajamos desde los distintos espacios,

es la autoestima.

La persona al final es la que asume todos esos puntos

que la sociedad asocia al VIH.

Total, las cosas que se estaban comentando, Darío.

La autoestima, la ignorancia, cómo nosotros también recibimos

a esas personas que están desarrollando a lo mejor

cualquier tipo de infección vírica y que nosotros como ciudadanos

no tenemos suficiente formación.

Nos creemos que descendemos de la pata del Cid y no. Entérate.

Voy a presentar esta mesa tan brillante que tenemos hoy

acompañándonos en la tarde.

Él es César David Espínola,

mentor de Imagina MÁS,

una ONG de igualdad, salud sexual

y diversidad.

Bueno, bienvenido. Muchísimas gracias

por la invitación y un placer estar aquí.

Al contrario, muchas gracias a ti por prestarte.

Ella es... Joder, Sandra. Eres Sandra.

Soy Sandra. Perdóname.

Sandra, más conocida

como "La Hiperactina",

un canal de Youtube

de divulgación se salud y biomedicina.

¿Correcto? No sé si me dijo algo. Todo correcto.

Como me he atascado, yo cuando me atasco, voy mal.

Está todo genial.

Sandra, muchas gracias también por estar aquí.

Y en el Zoom, tenemos a Juan Madrid.

¿Cómo estás, Juan?

Médico, máster en salud pública

y director del centro joven de Madrid Salud.

Hola, ¿cómo estáis?

Pues muy bien, Juan. Encantado de estar con vosotros.

Bueno, normal que te hayan puesto de director

porque con ese trato que tienes del Zoom,

que has puesto de fondo de pantalla del centro joven, claro.

Hay que ponerse al día con estas nuevas tecnologías.

Aunque no llegamos al nivel de Sandra,

pero hacemos lo que podemos. Desde luego. Renovarse o morir.

Muchísimas gracias.

Por otra parte, tenemos también el Zoom a Ginger Aky,

Marina Hispán, técnica de salud sexual

en Casa Torremolinos,

de la asociación Apoyo Positivo.

Estudiante de integración social y educadora

en el programa de personas con VIH.

¿Qué tal, Marina? ¿Cómo estás?

Buenas tardes a todos. Encantada de estar con vosotras.

Muchísimas gracias también por tu tiempo, Ginger.

Y bueno, por último, tenemos a Patricia Tamayo,

técnica en anatomía patológica

y citodiagnóstico.

¡Muy bien!

O sea, la movida.

Sí, sí. La movida.

Luego es más fácil en la práctica, pero sólo el nombre ya

me deja bastante bien. Sí, sí, total.

Bueno, yo voy a lanzar la primera pregunta.

Y es, ¿qué entendemos nosotros cuando hablamos de ITS?

A ver, una ITS al final es una infección que se transmite,

entre otras cosas, por vía sexual y que está causada

por un bioorganismo, ya sea una bacteria, un virus,

un parásito, etc. Y principalmente eso.

Infección de transmisión sexual, se transmite por vía sexual

sobre todo y por otras vías.

Porque antes lo llamábamos ETS y ahora ha habido este cambio.

La gente a lo mejor no sabe ni siquiera,

no es consciente de que hay un cambio terminológico.

¿Qué diferencia hay?

Realmente no está errado llamarlo enfermedad de transmisión sexual,

pero se utiliza mejor el término "infección"

porque no siempre una infección desarrolla una enfermedad.

Correcto. Entonces para no estigmatizar

el hecho de enfermedad, utilizamos "infección",

que es más correcto. Podríamos decir que todas las ETS

han pasado por un proceso de ITS, pero no todas las ITS

desembarcan en... Desarrollan.

-Puedes estar infectado y no tener la enfermedad,

no tener ningún síntoma, pero estás infectado.

Perfecto.

Ginger, ¿se contagian todas las ITS igual?

No, dependiendo de cuál es el funcionamiento de cada virus,

bacteria o incluso hongo,

se puede transmitir de una forma determinada.

Incluso podemos diferenciar, por ejemplo el VIH,

que es una transmisión muy compleja y que, si queréis,

podemos ir hablándolo más adelante.

Podemos cambiarlo, ponerlo en contraposición,

con la sífilis, la gonorrea o la clamidia,

que son bacterias que sí se contagian por forma directa

con la mucosa infectada. Entiendo.

Juan, ¿creéis que somos realmente la población

consciente del riesgo o que esto que en los 90,

a principios del 2000, que estaba muy a la orden del día,

ha ido diluyéndose poco a poco?

Yo creo que evidentemente ha ido diluyéndose

porque el impacto que tuvo generacional el VIH

y sobre todo el sida en aquel momento,

fue tan grande que lógicamente condicionó todas las relaciones,

la vida, el mundo relacionado con la sexualidad.

Eso evidentemente está claro que ya el preservativo,

de aquella del "Póntelo, pónselo", realmente hoy en día

prácticamente no hay campañas y creo que la mayoría de la gente

lo tiene como una cosa que ya ha pasado.

Y en ese sentido, me parece cuando preguntabais

la diferencia, me parece mucho más importante de lo que parece

el tema de la diferenciación entre ETS e ITS,

porque creo que ahí está la clave de cómo podemos llegar

a los jóvenes.

La mayoría de las infecciones no dan síntomas,

por lo tanto, tú no sabes si tienes una infección.

Y este es uno de los problemas de no tener en cuenta

y no tener la presencia en el discurso social

y en el discurso de los adolescentes de las ITS.

Bueno, César, tú colaboras con Imagina MÁS

y también eres seropositivo.

Yo quería preguntarte qué sabías tú antes de las ITS

previo a que te lo comunicasen.

La verdad que yo sabía bastante por el tema de que estudiaba

en el instituto en mi país, que soy de Paraguay,

y lo que estudiábamos en salud, en este caso era la asignatura,

había eso y estaba bastante informado.

O sea, yo tuve una relación de riesgo,

que fue a mediados de 2017, y ahí recibí el diagnóstico

positivo y, desde esa fecha hasta hoy,

estoy con los antirretrovirales

y estoy indetectable e intransmisible en marzo de 2018.

Claro. Yo quiero que tú me cuentes un poco esto,

porque tengo un caso próximo a mí, que precisamente cuando estábamos

haciendo el repaso de guión, la gente lo primero que te dicen:

"Oye, me ha pasado esto", la gente hace así.

Hay como un estigma a consecuencia de la ignorancia

y de que efectivamente, cuando iniciáis un tratamiento,

enseguida lo que acabas de contar, eres indetectable, invisible,

puedes incluso tener, si te apeteciese,

hijos en un momento determinado y llevar una vida normal.

Pero ¿cómo...? Quiero decirte, ¿cómo afrontas tú primero

esa comunicación que te comentan y cómo lo trasladas a la gente

para precisamente visibilizar y naturalizar un problema?

Porque otra cosa que nos ha pasado es que nos ha costado

que viniese gente a contar tu testimonio.

Yo te puedo hablar de mi caso personal cuando recibí

el diagnóstico positivo, en el 12 de Octubre,

al principio me quedé en shock.

Yo había avisado que me hiciesen las pruebas porque había tenido

una relación de riesgo, pero hasta que no te den el positivo,

no eres consciente.

Y yo puedo decir que me quedé en shock completamente.

Aparte en esos años era deportista de alto rendimiento,

hacía remo, y centré todas mis fuerzas

en entrenar y que no se me note nada físico.

Por tanto, yo estaba informado, sabía que el tratamiento

era de choque en mi caso, porque yo tuve 4 millones

de copia del virus en sangre y eso es una brutalidad.

Se suelen tener cientos de miles de copias

y los médicos me han dicho que eso no es normal ver todos los días.

Y entonces centré mis fuerzas entrenando,

al máximo, que no se me notara nada físicamente,

hasta que llegué a finales del 2017 y caí en depresión.

Y bueno, gracias a la ayuda de mi madre

y la búsqueda intensa que hizo ella, llegué a Imagina MÁS,

junto con Iván Saro, que es al que le debo la vida.

Iván, un besito.

Y a partir de ahí, estoy con ellos colaborando desde esa fecha.

Por ejemplo, tú de cara a tu entorno,

a la gente que efectivamente puedes tener unos primeros contactos,

porque claro, entiendo que de cara a tú tener después

más relaciones o personas próximas que quieras comunicárselo,

¿cómo se lo toma la gente?

¿Crees que la gente ya está como diluyendo un poco los mitos

o crees que hay un estigma? Para nada.

Yo creo que estamos cayendo en picado,

porque creo que el simple hecho de tener VIH hoy en día,

es una enfermedad crónica.

Eso si estás en tratamiento y si tomas precauciones

y si te has hecho a lo que yo le llamo una ITV sexual.

Una simple analítica no cuesta nada.

Sé que es duro, yo también lo he pasado,

pero no cuesta nada.

Simplemente es un cuidado más que tiene que tener cada uno

y todos somos responsables.

No solamente yo me miro a mí mismo, sino también por los demás.

Total. Sandra, eh...

Como estabas hablando de esto, que aparentemente no hay síntomas

y que es algo complicado de detectar,

hay que pasar, como ha dicho César, la ITV.

¿Tenemos que procurar hacernos tests cada poco?

O sea, yo creo que hay que normalizar hacerse tests

en muchas situaciones, ya sea...

Lo que hay que hacer es tener siempre protección.

Y aparte, si tú tienes una relación sexual de riesgo,

entonces hacerte los análisis.

Por ejemplo, si tú pasas de usar como método anticonceptivo

que es distinto del condón a una pastilla,

una píldora anticonceptiva,

entonces si tienes la misma pareja sexual,

que los dos os hagáis análisis y pasar...

Como empezar de cero los dos. Claro, totalmente.

Recuerdo yo, como experiencia personal,

me tenía que tomar la píldora por otro motivo,

y recuero yo ir a la ginecóloga y decirle:

"Me quiero hacer las pruebas de las enfermedades comunes"

y reaccionó un poco como: "¿para qué?" Y flipé.

Y además como que lo tienes que justificar bastante.

Sí, totalmente. Pero es lo que tendría que hacer todo el mundo.

Me chocó esa reacción de la doctora, pero bueno.

Marina, tenías la mano levantada.

Sí, apoyar un poco lo que está diciendo la compañera,

dentro de que cada persona tiene que tener una responsabilidad

para con su salud.

Muchas veces desde las organizaciones públicas,

incluso desde los medios de comunicación,

no hay un apoyo cercano y un acercamiento realmente

efectiva al abordamiento de la salud sexual.

El que una persona joven tenga que llamar a un número de teléfono

especializado, que cuesta muchas veces encontrarlo,

el que no puedas acudir a medicina...

O sea, a atención primaria, a poder hacerte una analítica

por "vivo en tal pueblo, es mi médico de familia

desde hace mucho tiempo, conoce a todo el pueblo

y no me siento segura, tengo que exponerle ciertas cosas

a mi médico de cabecera, me voy a sentir juzgada,

de hecho lo va a hacer y probablemente incluso

me niegue a hacerme las pruebas porque o no lo considere oportuno

o me dice que es un gasto extremo la serología

y lo que tengo que hacer es usar el preservativo".

Es decir, dentro también juegan un montón de situaciones sociales

y administrativas, que no facilitan que la persona

pueda tener una responsabilidad sana y adecuada

de su propia salud sexual.

¿Las ITS, todas las ITS se pueden evitar?

¿Hay métodos infalibles? Uf, no.

De hecho se está viendo...

Yo trabajo muy relacionado con el virus del papiloma humano

y se está viendo que realmente el condón no te protege al 100%,

por el simple hecho de que estoy hablando en una relación sexual

con un pene y una vagina, ¿vale?

El condón no recubre toda la zona del pene,

entonces entra en contacto zona genital

que no está recubierta por el condón.

Entonces conocemos todos las típicas verrugas vaginales,

genitales. Digamos genitales. Bueno, conocemos todos, claro.

Bueno, se habla de ello. Se habla de las verrugas genitales.

Puede aparecer en zonas que no pueden estar recubiertas

por un condón y al final, contacto con contacto, ya condón...

Igual a contacto. Sí.

¿El condón te previene?

Sí, es lo más eficaz que tenemos actualmente,

es lo que hay que promover, el uso del condón,

pero no puedes tener 100% seguridad.

No hay algo infalible 100%. No hay al infalible.

Juan, vamos a aprovechar que te tenemos aquí,

que precisamente tú estás en contacto con muchos casos

a diario, evidentemente, desde el centro joven.

Para que nos ayudes un poco, si hay alguien que nos está viendo

y que tiene dudas, precisamente hablando de que no es

tan fácilmente detectable, ¿cuáles son las preguntas

que tú le haces a una persona cuando va a consulta?

Bueno, lo primero siempre, lógicamente,

es el motivo de la consulta.

A partir de ahí, plantearán el tema de los síntomas,

o a veces no tienen síntomas,

simplemente tienen el miedo o la preocupación

y lo que quieren es tener la seguridad

de si han tenido o se han podido infectar o contagiar.

Aquí quiero aclarar, si luego lo podemos debatir,

porque a lo mejor podemos estar en de acuerdo o en desacuerdo,

el concepto contagio-transmisión.

En el sentido de que entendemos que el VIH no se contagia,

se transmite, y eso es muy importante.

Entonces, para los campamentos que pedían un informe médico

de enfermedad infecto contagiosa,

porque si era contagiosa, no podías ir.

Claro, no tiene ningún sentido que una persona VIH no pueda ir,

a un trabajo, a una reunión, etc.

Entonces, fundamentalmente es, primero recibirles

con mucha amabilidad, precisamente por esto que estamos hablando

del estigma, del miedo,

entonces que perciban que es un lugar seguro,

donde se va a preservar su confidencialidad,

en el que se les va a escuchar sin juicio.

Además, bueno, la compañera, no me acuerdo el nombre,

ha dicho lo de las relaciones heterosexuales,

pero también se da en relaciones homosexuales

y en todo lo que ahora es la diversidad sexual,

que hoy hay cada vez más.

Hay más relaciones hetero, homo, no se sabe cómo, de que manera,

con lo cual, tienes que estar incluso muy abierto

a que la persona que venga, pueda ser una persona trans

y tú le trates de una manera y resulta que es otra.

Quiero decir, hay que estar ahí como muy sensible

y receptivo a todas estas variables.

Así que lo primero, escuchar mucho, estar ahí poniendo

todas las orejas, ser muy amable,

y a partir de ahí, ya viene todo el proceso de...

De preocuparte, de si realmente ha podido o no ha podido haber

alguna infección o algún contagio,

y a partir de ahí, plantear lo que les da más miedo,

cuáles son las consecuencias.

Decir que te vamos a hacer la analítica

y te vamos a dar el diagnóstico y vamos a dar el tratamiento,

cuál es la evolución y sobre todo luego y posteriormente,

el tema de los contactos.

El estudio de contacto, que ese es otro tema interesante

a trabajar. Ya, ya me imagino, claro.

O sea, que ahora parece que hacerlo con el Covid,

pero en el ámbito sexual, cualquier cosa hay que advertirla.

Es la esta.

Y vamos a preguntarle también a Marina cuales son las...

O sea, los casos de ITS más frecuentes que encontráis

vosotros en vuestra asociación.

Por regla general, las infecciones que suelen salir más

son por gonococo, clamidia y sífilis,

y VIH y hepatitis C.

Dependiendo también de cuál sea la población a la que vaya

enfocada el recurso, pueden salir más de unas u otras.

Pero esas son en mis líneas generales,

las que más suelen darse.

Y también se ha visto que ha habido un incremento a gran escala

de los datos recogidos entre 2015 y 2018.

Entonces hay algo que estamos haciendo mal,

algo que está fallando.

Algo que en teoría, tanto que la gente dice que hay

muchísima información, y sin embargo está subiendo.

Totalmente.

Entonces ya no es tanto el "Póntelo, pónselo",

sino que quizás tenemos que cambiar esa visión sexual,

esa misión de cómo atendemos a los usuarios

dentro de los sistemas de salud pública y privada.

Y que al fin y al cabo, los recursos sociales

tienen su límite también de atención.

Ya, ya, total. Superimportante eso.

Bueno, nos ha preparado una de nuestras colaboradoras,

un vídeo al efecto. Vamos a ver qué cuenta.

Hola, mi nombre es Bafe y como habréis visto,

el programa de hoy va sobre las ITS.

¿Estamos suficientemente informados o por el contrario

todavía sigue siendo un tema tabú esa problemática?

Según un titular de la cadena SER, uno de cada cuatro jóvenes

no utiliza preservativa en sus relaciones.

Yo prefiero quedarme con que tres de cada cuatro

sí que utiliza preservativo.

Y el un cuarto restante, simplemente, cree en los milagros.

-Mentí.

-Para indagar un poco más acerca del tema que nos concierne,

hemos decidido preguntar una vez más a nuestro CIS personal:

a Instagram. Mis favoritas.

Está claro que la mejor manera de prevenir

una infección de transmisión sexual es el celibato

o las automanualidades.

Pero ¿qué pasa si en un momento determinado nos apetece adentrarnos

en el mundo de la lujuria?

¿Qué pasa si en un momento determinado nos apetece

hacer un poco el guarro?

¿Estamos preparados para disfrutar de nuestra sexualidad sin,

cito textualmente, que nos salga pus del pito?

Casi la mitad de los jóvenes, un 47,8%,

utilizamos Internet para resolver todas estas cuestiones

que tienen que ver con la sexualidad.

Pero ¿qué ocurre en estos casos?

A lo mejor buscas cualquier cosa y te sale que necesitas

un trasplante de médula ósea y tampoco es plan.

Entonces si tenéis dudas, os recomiendo este farmacéutico

de Tik Tok, que sube cosas monísimas

y muy formativas acerca de este tema.

La gran parte de las personas que nos han contestado

coinciden en que una de las cosas más complicadas

fue comunicárselo a sus padres, comunicárselo a sus parejas

sexuales o incluso acudir al centro de salud a pedir ayuda.

Contagiarte de alguno de estos microorganismos,

no te convierte en un criminal de guerra ni en una rata

ni como dice una pobre chica, en una cerda.

-Dar de baja una tarjeta, cerda.

-Afortunadamente, a día de hoy, la gran mayoría de esas infecciones

tienen o una cura o un tratamiento.

Ahora bien, mejor no pasarnos de disfrutones

y si no conocemos al 100% la vida sexual de la persona

con la que queremos intercambiar fluidos,

lo mejor es protegernos.

Me gustaría despedirme con una de mis frases favoritas

del filósofo griego Aristóteles.

Precisamente, uno de los datos que estábamos comentando,

es que según la OMS, la Organización Mundial de Salud,

cada año aumentan en 376 millones

los nuevos de ITS, Darío, como clamidia, gonorrea, hepatitis,

tricomanía, sífilis...

O sea, ya no lo sé ni pronunciar correctamente.

Y quería preguntarle a Juan, ¿cuáles son los factores

que podemos nosotros analizar que favorecen las ITS?

Mira, uno de los factores y me gustaría

que los demás compañeros de mesa y compañeras

también pudieran compartir, es el inicio cada vez más precoz

en las relaciones sexuales.

Es decir, si uno va mirando los informes de juventud,

que son hasta 30 años, que se hacen cada cuatro años,

sistemáticamente va bajando la edad de inicio

en las primeras relaciones coitales, ¿vale?

Así que ese sería uno, de tal manera que cada vez

hay un inicio más precoz en relaciones coitales,

cuando todavía la personalidad, la capacidad de decidir,

de tener información, no la tienen.

Hay que reconocer que hoy, hasta 24 años,

es el grupo que más incidencia tiene en ITS.

O sea, que eso es tremendamente llamativo.

Pensamos siempre las ITS como de jóvenes, jóvenes adultos.

No, ahora es en los adolescentes menores de 24 años.

Y el número de parejas.

El otro día en una consulta, una chica de 19 años

ya tenía 20 parejas en ese último año.

Incluso a través de las nuevas tecnologías, nuevos contactos.

En las redes se está estableciendo un formato,

un modelo de relación que ya no está pensando

en hacer parejas, sino simplemente en poner el foco

en el placer, ¿no?

Desde luego, los vínculos están diluidos

y de alguna forma, las relaciones se establecen

de una manera instrumental.

"¿Quedamos?" "¿Para qué?" "Ya sabes para qué".

De todos modos, Juan, un compañero tuyo,

médico también de Navarra... No, de Navarra no,

de la Pompeu Fabre, nos decía que nuestro cerebro

está sólo preparado para el placer. Es verdad.

Es verdad, porque hablábamos del alcohol,

de los porros y nos faltaba el sexo.

Entonces, claro, hay una parte que entiendo de los chavales.

Claro. Tenemos un psicólogo, sexólogo, que nos ha educado

a toda nuestra generación, que es Félix López,

y habla de la ética de las relaciones amorosas, ¿no?

Quiere decir, no podemos vender a los jóvenes

y a la sociedad que el placer es ilimitado

y que solamente vamos a disfrutar de nuestro placer.

Que el placer también tiene sus consecuencias, ¿no?

Entonces hay una cuestión ética que es cómo te vinculan.

Por ejemplo, esta chica había llegado a tener una relación

con nueve chicos y, cuando salía de allí, decía:

"Yo salgo de aquí y realmente yo tengo la sensación

de que he sido abusado, pero no lo tengo muy claro".

Quiere decir, es una sensación un poco como que al final,

¿placer para qué, qué condiciones?

Entonces yo creo que eso también, digamos, hay que trabajarlo,

hay que educar también para el placer.

¿En qué contexto, de qué manera?

Y sobre todo, además, que sea un concepto de libertad

y de menos riesgos posibles.

Bueno, no quiero yo, por si queréis comentar algo...

Sí, seguro que sí.

Nos has callado a todos, nos has puesto un punto.

En resumen es un poco lo de: "Te mentí, no tengo Netflix".

Te mentí no tengo Netflix".

¿Puede que haya un foco de problema en que estas medidas

se llamen anticonceptivas?

Es decir, ¿intentar prevenir la concepción, el embarazo,

y no se centre en lo que tenemos hoy delante, que son las ITS?

Sí, 100%.

Yo creo que la gran mayoría de la gente percibe el preservativo

como un método anticonceptivo y no como un método

para prevenir contagiarte de ITS y ese es el problema.

Lo que lleva al final es que tú te protejas, entre comillas,

como la parte clave en la que te puedes quedar embarazada,

pero no en el resto de relación sexual.

O sea, que si hay un juego previo, por relaciones anales,

orales, que también pueden transmitir este tipo de infecciones

y no tenemos ese cuidado porque tenemos la idea

de que el preservativo sirve para no quedarme embarazada.

Total. Pero no para el resto.

Con una felación también te puedes coger cosas.

Tal cual, sí.

Claro, es que si te gusta felar, pues que lo sepas.

Yo solamente digo eso.

Retomando un poquito lo del tema de Juan, de factores,

¿hay algunos otros factores que vosotros consideréis

que también están sobre la mesa y que pueden incidir

en este caso de aumento? Es que...

Ay, perdón, ¿ibas a hablar? No, le he mirado a él, pero ambos.

Es que estamos en una generación un poco rara,

por lo menos la nuestra, así que tenemos la misma edad,

en la que tenemos una libertad sexual muy fuerte,

hemos luchado mucho por esta libertad sexual,

y al final lo que serían las consecuencias

de haber adquirido esta libertad sexual, no las tenemos.

No tenemos todas las cartas de la baraja.

Al final, nos hemos pasado toda la vida diciendo...

Pues eso, mi generación: "Me gustaría..."

Bueno, va a sonar un poco feo, hablar de la masturbación,

hablar de la felación, hablar de estas cosas,

pero luego no se habla de que una felación puede pegar algo.

Eso es muy fuerte. ¿Quién habla de esto?

Claro. No habla nadie.

En cambio, de sexo oral, puede hablar mucha gente.

La parte de las consecuencias se obvia un poco.

No se habla. Tenemos una generación un poco confusa en eso.

Y al final da rabia, porque si se habla de una cosa...

O sea, tampoco hace falta criminalizar a quien lo hace.

Por supuesto que no. Estamos hablando del manejo.

Es un poco complicado, porque tampoco buscamos criminalizar,

como hacían en las charlas sexuales de nuestros colegios antes.

"Si vas a hacer esto, está muy mal".

Tampoco hace falta eso. Que sepas todo lo que hay.

Tienes que saber el abanico de tus posibilidades.

Que no caigas solo: "Te pasa esto porque eres

más guarro que una uña". Que sea más allá.

Que la visión sea un poco más de: "Pasa esto, está bien,

pero saber la otra parte". Y más factores que ibas a decir,

César, cariño. Yo recojo lo que dijo la compañera.

Hemos peleado tanto por la libertad sexual,

que nos hemos olvidado de lo importante, la prevención.

No pasa nada por tener fetiches, que te gusten ciertas prácticas,

pero tenemos que ser conscientes y concienciar a la nueva generación,

ya no tanto la nuestra, sino la que viene,

que hay consecuencias.

Puedes disfrutar lo que quieras, pero ser consciente.

Por ejemplo, ¿desde la asociación cómo ayudáis a la gente

a que rompa un poco esos tabús?

Porque yo me imagino que ahora hay alguien que está viendo y dice:

"Yo tengo dudas, he tenido relaciones sin preservativo,

¿necesariamente esto es una relación de riesgo?"

Pregunto, no lo sé.

Eso ya depende de cómo lo ve cada uno.

Desde mi punto de vista, el personal,

porque yo antes de recibir mi diagnóstico, me cuidaba cada...

O sea, cada tres, cuatro meses... Miento, cada cuatro, cinco meses,

me hacía las pruebas, porque también era donante de sangre.

Pero desde la ONG, colaboramos con el colectivo trans,

le damos apoyo, también a las personas con VIH,

realizamos campañas de concienciación.

Una campaña muy fuerte, que yo creo que eso ha bajado,

ha disminuido mucho, porque se ha convertido en un tema tabú,

sigue siendo un tema tabú, y no pasa nada por tener

una infección de transmisión sexual, en este caso VIH.

Hoy en día es una enfermedad crónica,

con tratamiento puedes tener una vida plena,

y es eso lo que desde Imagina MÁS lo estamos tratando de transmitir.

Claro. Marina, ¿qué es una relación de riesgo?

Una relación con una probabilidad de riesgo

es aquella en la que nos podemos ver desprotegidos,

de una forma y otra, ante una posible infección, ¿no?

Por ejemplo, ya no sólo estamos hablando del uso o no

del preservativo, pero por ejemplo si estamos haciendo un anilingus,

que es lamer un ano, ahí podríamos tener

una exposición de riesgo por ejemplo a hepatitis A,

que se transmite por trazos de heces en boca.

Luego también las transmisiones del VIH,

el sexo anal sin preservativo y con eyaculación dentro

es la que más posibilidad de transmisión pueda tener

debido a la composición de las mucosas del ano.

Entonces, eso sería una práctica de riesgo.

Luego también, según la situación, cuál sería la práctica,

puede haber más riesgo para unas infecciones u otras.

O incluso que le tener ya alguna infección

de por ejemplo sífilis o herpes, pueda también aumentar

la exposición de riesgo al VIH.

¿Cómo cuentas estas cosas y cuál es el rastreo que se hace posterior?

Pues nosotras lo que intentamos es hacer un acercamiento

un poquito amistoso y cálido, porque al final lo que intentas

es que esa persona se abra a ti.

Al final, cuando hablamos de salud sexual,

nos centramos en la prevención de las infecciones,

pero la salud sexual abarca muchísimo más

que la ausencia de enfermedad.

Es un estado de bienestar físico, mental y social,

que tenga que ver todo con tu sexualidad:

cuál es tu vivencia, tu dignidad, cómo disfrutas tu erótica.

Y es ahí donde estás haciendo ese camino con esa persona

que acude al recurso, que a priori puede ser por la sospecha

de una infección y al final resulta que el recurso

tiene que ir por otro lado.

Entonces la idea de todo esto es que...

la autopercepción que tenemos de nuestra erótica,

cómo son nuestras relaciones sexuales,

qué previo hemos tenido, que prácticamente

la población joven, el único contacto que ha tenido

con las relaciones sexuales es a través del porno.

Encima de todo, es el porno de una calidad horrorosa,

donde prevalecen muchas actitudes machistas y de violaciones,

esos roles al final se trasladan a las propias prácticas eróticas

de la gente y luego no hay una educación afectivo sexual,

que contrarrestre esa mala información.

Total.

Eso también influye en que tengas unas prácticas determinadas,

que suelen asociar las relaciones sexuales

a la penetración anal-vaginal.

Las relaciones eróticas y sexuales van muchísimo más allá

de culo con pito, pito con culo, pito con toto...

Hay un montón de vivencias eróticas,

y muchas veces las descartamos porque no incluye la penetración.

Al final esto pasa en el cultocentrismo,

en la industria pornográfica,

y no está basado en una relación de cuidados,

donde podemos ver abusos y violaciones,

que muchas chicas que viven en una relación de abusos

y de violaciones en sus relaciones, no son conscientes de ellas.

Totalmente.

Cuando van a un centro y le explican todo este tema

de la salud sexual, de cómo tiene que ser una relación erótica,

se quedan como planchadas.

Dice: "Es que llevo viviendo esto toda mi vida,

no sólo no tengo placer,

sino que muchas veces no he querido tener esas relaciones sexuales

y nunca nadie me ha dicho que esto estaba mal".

Y encima como existe tanto estigma

con respecto a las infecciones y la salud sexual...

Total. Yo en mi vida he ido a ginecología,

por ejemplo, yo nunca me he hecho ninguna prueba

y ahora resulta que llevo a lo mejor dos, tres años, con VPH.

Con el virus del papiloma, que yo creo que, Patricia,

precisamente, nos puedes contar un poco en primera mano eso.

¿Cómo lo identificáis? ¿Cómo lo comunicáis?

¿Qué dice la propia paciente cuando llega?

El VPH es un virus muy, muy extenso.

Se transmite muy fácilmente por lo que te he contado.

El virus del papiloma humano, para que la gente lo identifique.

Y entonces es muy común.

Pero sobre todo es muy común por lo que contaba Juan,

de que no siempre sacan síntomas.

Este virus, sobre todo, no saca muchos síntomas.

Tenemos más o menos, 50 cepas de este virus, del VPH,

aproximadamente.

Luego, nosotros, los sanitarios, lo separamos por riesgo oncológico.

Riesgo oncológico es la capacidad que tiene de desarrollar

cáncer de cuello uterino.

Entonces lo desarrollamos por el riesgo oncológico,

según su serotipo, y puedes tener varios serotipos a la vez.

Y aun teniendo todos los más de riesgo oncológico,

no desarrollar nada.

Entonces lo mismo no desarrollas nada, lo mismo sí,

lo mismo tienes uno que tiene muy poco riesgo oncológico

y acabas desarrollando cáncer de cuello de útero

por otros factores. O sea, realmente...

Es un poco lotería. Sí.

Es lotería y además tarda en desarrollarse.

Yo me hice una citología hace nada y me dijeron: "No te preocupes".

Yo lo cuento porque es verdad. Me dijeron:

"Tarde en desarrollarse de tres a cinco años".

Y que luego después también la propia chica del centro,

la propia matrona, me decía: "Yo no me puedo hacer cargo

de más de 35.000 mujeres".

"Si todas las mujeres venís una vez al año,

yo no puedo asumir una agenda de 35.000 pacientes que tengo".

Ojo, el centro de salud.

Por eso nos lo ponen cada dos o tres años, a una edad.

A partir de 25.

La citología vaginal lo que hace es coger células

que tienes en la cúpula vaginal del cérvix,

la parte más exterior del cérvix y un poquito raspado por dentro.

Y miras las células que tienen ahí. Vale.

No miran realmente si tú eres VPH positivo.

Ellos miran si tu cérvix está bien o está mal.

Vale. Realmente es lo que te sirve.

Porque hay algunas pruebas ahora, las famosas PCR,

se pueden hacer para ver si tienes VPH...

Oficial. Oficial, ¿vale?

Pero lo que te importa realmente es si eso te ha hecho daño.

Realmente el riesgo que tiene el VPH es si te ha hecho

una lesión en el cérvix.

Si tú lo tienes y no te ha hecho daño, no importa.

O sea, importa luego a relación... Vamos a meternos en tema social:

"He mantenido relaciones con otras personas.

Igual tengo que informarlos".

Pero realmente lo que te importa es que no te haya hecho daño.

Claro, en tu cérvix. Vale. Eh...

Una cosa que es importante, que no se suele hablar mucho,

es que se ha ido vacunando de VPH a todas las mujeres

a partir de los 15 años, por ese riesgo de cáncer uterino,

sin embargo nunca se ha recomendado el vacunar a los chicos,

cuando son los que realmente están transmitiendo el VPH,

que en líneas generales son asintomáticas.

Entonces tendría que ser una vacunación a nivel...

-General. Esto mismo que estás comentando,

es que tenemos un compañero del equipo

que va a vacunar a su hijo, pero que la Seguridad Social

no cubre la cartilla de vacunación.

Y aprovecho desde la perspectiva de género

para hablar de las pastillas anticonceptivas, que hay 95,

y de caballeros no se ha desarrollado todavía una.

Esto está muy guay. Anticonceptivos de mujeres

hay una lista bien, equivalente a cómo se prepara una lasaña,

y luego de tíos es... Bueno, otro condón o no.

Ya. Vamos al trabajo en las aulas,

al trabajo de comunicar, el trabajo en la clase.

¿Cómo se puede hacer?

Yo recuerdo en mi caso, y supongo que más o menos por edad,

yo creo que todos los que estamos aquí, recuerdo eso:

ver el plátano y joder, recuerdo sacar el plátano

y escuchar... (RÍE)

Yo creo que... ¿De qué manera se puede...?

Yo creo que, desde mi experiencia, no soy profesora,

pero he sido alumna, y desde mi experiencia

al final son charlas en las que se te mete mogollón de miedo

y justamente a un rango de edad en el que la percepción de riesgos

no está del todo desarrollada.

O sea, es un cerebro en desarrollo de un adolescente

y claro, a mí que vengas a hablarme en negativo de:

"Te vas a quedar embarazada, te puedes contagiar de esto..."

Igual un enfoque más positivo, por ejemplo, hablando del placer,

de masturbación, una educación en positivo,

y además hablando de riesgos.

Decir: "Todo está muy bien, podéis disfrutar del sexo,

pero tiene consecuencia, tened cuidado".

Creo que hay que cambiar el enfoque, romper el tabú.

Al final hay que hablar de sexo en las aulas también.

Ese enfoque negativo como de miedo, al final te lo tomas como:

"Seguro que no es tan frecuente".

La gente no es consciente del riesgo que puede llevar una ITS

o de que puede cronificarse. Totalmente. Sí, Juan.

La cuestión es que estamos en el siglo XXI

y en el siglo XXI, todavía no hay una educación sexual

estructurada, pero ya no en la adolescencia,

porque cuando llegamos a la adolescencia,

ya qué podemos hacer.

Además, te dejan una hora, los que te dejan entrar

en los institutos, que cada vez te dejan menos.

Esto parece que es una cosa de control

de solamente de la familia, ¿no?

Entonces, quiere decir, hay una ley de salud sexual reproductiva,

pero no se está cumpliendo.

Y desde luego, la educación sexual hay que empezarla desde niño,

porque es donde tú construyes tu vida como persona,

de una forma coeducativa, en igualdad,

donde empiezas a respetar tu cuerpo, a conocerlo,

a respetar que también tiene placeres.

Esto que hablamos del placer, a todos los adolescentes

que les preguntan: ¿Cuándo empieza el placer?"

Se apropian del placer.

El placer solamente lo tienen ellos,

empieza a su edad y termina un poquito más tarde.

Ya los demás no tenemos placer, ¿no?

Entonces el placer y la respuesta incluso sexual

está desde pequeños y pequeñas.

Entonces, eso se está educando constantemente.

Entonces, claro, en la escuela un día el debate es tal...

Cuando dice Sandra: "Les meten miedo o no les meten miedo".

Pero la cuestión, te dan un día y entonces qué haces.

Meterles miedo.

¿Cómo priorizas entre una cosa y otra?

Estamos en un momento donde hay un montón de ITS,

de embarazos, te dan un rato, algo tendrás que decir de eso.

Total. Entiendo que si lo puedes enmarcar

primero dentro de una idea global de sexualidad,

luego en las prácticas, están las prácticas eróticas,

está el placer, y hay una serie de riesgos.

Pero os digo, en general,

hay poco tiempo. Total.

Poco tiempo como el que tenemos nosotros aquí, Juan.

Lo siento muchísimo. Os tengo que despedir ya

a los compañeros del Zoom, a Juan y a Marina.

Muchísimas gracias por vuestro tiempo.

Gracias por vuestra labor que hacéis y bueno...

A vosotros, ha sido un placer. Pues nada, al contrario.

Bueno, cualquier cosa, ya sabéis, buscáis dónde acudir,

a vuestro centro joven de confianza municipal,

porque probablemente...

Bueno, aquí estamos en Madrid, está ese y hay otros también.

Pero bueno, imagino, en cada ciudad habrá uno al efecto.

Y sobre todo, preguntad si tenéis dudas.

Ese es el mensaje que nos quedamos.

Marina, Juan, muchas gracias por estar con nosotros.

A vosotros. Vamos a ver qué dice Ki Gore.

Los videojuegos hacen que las relaciones sexuales

sean cada vez menores, por eso, las consultas a los sexólogos

han aumentado en casi un 50%.

"Hoy nos acercamos a esta farmacia de Hospitalet de Llobregat

para que el farmacéutico Guillermo Bagaria

nos cuente su labor en la prevención de enfermedades

de transmisión sexual.

La herramienta fundamental para evitar el contagio

son los videojuegos, cuya compra no es tabú".

-No fumo, no bebo, no follo, no valgo para nada.

-La dispensación de videojuegos de un tiempo a esta parte,

de hace mucho tiempo, viene siendo algo bastante habitual,

bastante normalizado.

No hay aquello que... una caja de aspirinas.

Eso ya no ocurre.

La gente libremente de todo rango de edad, de todo tipo y condición,

pide videojuegos con normalidad.

"Uno de los consejos básicos es comprobar siempre

que estén en buen estado".

-Que vengan bien cerrados,

que tengan unas siglas CE, de garantía de calidad.

Bueno, luego tienen esta parte dentada,

que es la que utilizamos para abrir.

"Vale la pena usarlo para evitar sustos y también disgustos".

Sí, un clásico eso.

Darío, qué te voy a contar yo a ti.

No te queda para más, es verdad. Exacto.

Bueno, hemos querido incorporar como siempre

a nuestra juventud de confianza.

Lucía, Cristian, buenas tardes. ¿Cómo estáis?

Hola. Muy bien.

Aprendiendo mucho.

Aprendiendo. Yo estoy flipando.

Yo te lo digo.

A mí, también yo creo que a cada cual le ubica

me imagino que las experiencias personales.

Pero si yo esta conversación la hubiese visto hace diez años,

hubiese dicho: "Otro gallo cantaría".

Totalmente.

Totalmente.

Lucía, empiezo por ti mismamente.

No sé si habéis tenido alguna experiencia con las ITS

o alguien cercano que las haya tenido.

Bueno, así como las ITS, sí he tenido algún amigo

que me ha comentado: "Oye, me estoy mirando esto

porque creo que tengo alguna infección o algo.

Y a mí me pasó, y creo que hay que normalizarlo.

Me empezó a dar muchos picores y era simplemente

que tenía una candidiasis y con dos pastillas,

fui al médico y me dijo: "Eso dos pastillas y se te pasa".

Pero claro, nadie me había explicado nunca

qué era una candidiasis o qué era una infección

y yo como: "¿Qué está pasando?"

¿Y con esto quieres decir, Lucía, que no estás muy concienciada

del tema o sí estás concienciada?

A nivel educativo sexual. Sí estoy concienciada.

Sí, o sea, a nivel educación sexual, cero.

En el colegio no me han dado ninguna educación ni nada.

He tenido que buscar, investigar en vídeos.

He visto mucho La Hiperactina, ¿sí?

Y también otros vídeos por Youtube o en charlas,

pero en el colegio, cero, de nada. Qué fuerte.

Cristian, y en tu caso, misma pregunta.

No sé si has tenido alguna relación con alguien próximo

que haya tenido algún tipo de ITS.

Principalmente susto.

O sea, por ejemplo, lo que ha dicho Lucía,

sí que he tenido amigos que han tenido relaciones de riesgo

y han ido a hacerse las pruebas, nunca nada grave.

Y el tema de la candidiasis, que tampoco es algo

que te expliquen nunca.

En las charlas lo que suele decir es el VIH, la hepatitis B,

y todas estas.

Por ejemplo, sí que tuve un problema con la candidiasis,

pero lo mismo que Lucía, fui al médico y ya está.

Y Cristian, ¿por qué crees que hay un aumento de las infecciones,

que estábamos hablando antes?

Creo que ya lo habéis dicho.

O sea, en estos últimos años, la idea de la liberación

de la sexualidad, favorece esto.

O sea, al final que las relaciones sexuales

se vayan normalizando.

Por ejemplo, ayer leí, para entrar en leyes,

que han aumentado un montón los casos de divorcio

en los últimos 20 años, esto también ha hecho,

ha provocado un aumento de las ITS.

Esto, la liberación sexual sin un conocimiento previo

sobre educación sexual, sin tener claras las consecuencias reales.

Porque igual que ha dicho Lucía,

no hay ningún tipo de educación sexual.

A mí ni siquiera me han enseñado a poner un condón con un plátano,

como Darío. Todo Internet.

Pero creo que es preocupante.

O sea, que tendrían que ir un poco de la mano,

la educación sexual con la liberación de...

O sea, la desestigmitación del sexo.

Totalmente.

Y por ejemplo, Lucía, ¿tú crees que la gente...?

Claro, ahora con el tema de los métodos

de anticoncepción hormonal, ¿puede que también haya sido

uno de los factores de incremento de las ITS?

Pues, hombre, seguramente.

A mí me educaron en "ponte el condón,

ponte el condón, usa condón".

Y claro, yo reflexionándolo, pensaba:

"No ha sido por una cosa de infección,

de puedes contraer una infección",

sino más el "te puedes quedar embarazada".

Y claro, ahora hay pastillas,

hay otros tipos de métodos anticonceptivos,

pero en sí, hay que usar el condón porque es taparlo, ¿no?

Totalmente, sí. Además...

Perdón, quería decir una cosa.

No sólo se contrae de forma oral o en la penetración,

también en el llamado "petting".

También ahí al frotar se puede contraer una infección

de transmisión sexual.

Cristian, en el caso de que tú tuvieses una ITS,

¿le contarías a tus padres?

¡Uf! Yo creo que sí, pero un poco con cuidado,

porque yo sí que tengo muy...

O sea, no tengo ningún tipo de estigma sobre ITS,

que al final es eso, muchas de ellas son tratables,

muchas de ellas se pueden llevar durante el resto de tu vida

sin consecuencias.

Pero sobre todo, la generación anterior a la nuestra,

sí que tiene mucho más estigma con todo alrededor del sexo,

con todo alrededor de las ITS.

Entonces yo intentaría contárselo, porque al final la comunicación

es lo importante.

Si no me apoya o mi padre, ¿quién me va a apoyar?

Tengo que intentar también tener un círculo de confianza

en la familia.

Bueno. Chicos, muchísimas gracias por haber estado esta tarde aquí.

Lo siento, que siempre vayamos así, como superbreve.

Pero nos ha encantado teneros un ratito.

Esperamos que... Bueno, la palabra no es "divertido",

pero que os hayáis instruido en la tarde de hoy.

Sí. Y os mandamos un besito muy grande.

Póntelo, pónselo total.

O sea, luzco dos rombos.

Muchas gracias, chicos. Chao.

-A ti, chao. -Gracias.

Para ir cerrando nosotros un poquito,

lo que vamos a hacer es eso, unos pequeños minutos

de reflexión de cada uno, de mensaje en positivo y de...

Bueno, o en negativo, como queráis, o de concienciación,

aprovechando el foro. Empezamos por ti, César.

A mí me gustaría decirle a los jóvenes que disfruten

de su libertad sexual, que tengan precauciones.

Que si no saben, que si tienen dudas de que...

Joder, puedo haber pillado esto, que busquen informaciones.

Que si no saben dónde acudir, pueden acudir a Imagina MÁS.

El Instagram es "imagina MÁS ONG", o incluso el mío personal,

que es "Cesarespino_".

Le pueden escribir a la ONG, a mí y yo los puedo guiar

sin ningún problema, pueden acudir a centros de salud,

a un familiar, a un amigo, que siempre hay que buscar

un lugar seguro, como han dicho los compañeros,

y sentirnos seguros y a por ello. Muchas gracias por tu testimonio,

por esta tarde con nosotros. Sandra.

Comparto lo que dice él.

También romper tabúes sobre todo,

porque al final negar el problema y no hablar del problema,

no hace que desaparezca, siguen habiendo infecciones.

Es superimportante la educación sexual,

educación en evitar los contagios y sobre todo, disfrutar,

pero sabiendo consecuencias y teniendo cuidado.

Y también que te sigan en Youtube, porque tienes un canal estupendo.

Ah, sí, seguidme en Youtube. Claro.

Denle "like" y subscríbanse. Subscríbanse.

Patri. Realmente lo que han dicho

mis compañeros, o sea, hace falta mucha concienciación,

llegar al público joven.

Al final todos hemos sido jóvenes, hemos tenido dudas.

Tú eres joven todavía. Pero he tenido 15 años y he dicho:

"Jo, yo no sé poner un condón".

O sea, todos hemos sido así. "Jo, me da apuro ir..."

"Me da apuro ir a la farmacia y coger un condón".

"Joder, los del metro que valen un euro y te dan tres, ¿sirven?"

Todos hemos pasado por eso y, al final, jolín,

que al final lo dices y tampoco pasa nada.

Es muchísimo mejor que preguntes y te informes

y estés ahí dispuesto a...

No sé, aunque suene tonto, entenderlo,

aunque no puedas llegar a lógicamente todo,

pero intentar poner de tu parte en tu salud

y al final lo que repercute en tu pareja sexual,

parejas sexuales, y eso es todo.

Y que no improvises y te vayas a por la pastilla

del día después porque sí, que eches una preguntada

aunque sea, ¿sabes a lo que me refiero?

Antes que nada, una preguntada. Exacto.

Antes que esto, hay que preguntar, Darío.

Pues sí. Muy breve, muy breve.

Chavales, a ver, independientemente del instrumental que manejéis,

da igual, yo sé porque lo he vivido,

que lo del plátano te entra la risa floja,

porque estás en la edad del pavo y entra la risa floja,

y yo sé que es muy bonito y aceptable lo que decía Pat,

de la sexualidad, la sexualidad es explorar.

Eso es la leche, pero también céntrate en las consecuencias.

Estate atento a las consecuencias.

Si yo sé lo que es el fragor de la batalla,

yo sé lo que es estar en el momento y decir: "Ah, ah".

Pero no, en serio.

Como decía Inés antes, rollito noventero:

"Póntelo, pónselo", e infórmate de las consecuencias,

porque luego al final no mola tanto la peli, si no, ¿vale?

Cabecita, cabecita.

Infórmate para no estigmatizar, también muy importante,

por el cumplimiento de, como bien decía,

la ley de salud sexual, Juan.

Y bueno, por seguir aprendiendo, porque eso también e importante:

informarse, aprender, protegerse y comentarla.

