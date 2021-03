Habla la generación pornonativa

Aitana, Hicham, Paula, Carmen, Lucía y Iago son jóvenes de entre 15 y 20 años, y se consideran parte de una generación 'pornonativa'. Todos tienen un móvil en la mano que les permite acceder a una cantidad ilimitada de contenido pornográfico. "El porno ha sido mi única guía sexual", asegura Hicham.

El 62,5 % de las personas adolescentes de entre 13 y 17 años ha visto pornografía alguna vez en su vida. Más de la mitad se inspiran en estos contenidos para sus propias experiencias y el 30 % reconoce que es su única fuente de información sobre sexualidad, según un informe de 2020 de Save The Children. El mismo estudio revela que casi siete de cada diez adolescentes acceden por primera vez a la pornografía ya a los 12 años y de estos, un 8,7 %, antes de los diez años.

RTVE.es se reúne con estos seis jóvenes para hablar del rol que ha jugado y juega la pornografía en su vida sexual. Son conscientes, y aún así recurren a estos contenidos, de que la pornografía es una escenificación de una "ficción estereotipada". "He visto porno dos o tres veces en mi vida, pero acabé horrorizada, con el tiempo vemos que se no corresponde con la realidad de las relaciones sexuales", reconoce Carmen.

La Organización Mundial de la Salud ha señalado que a la población adolescente no siempre se le facilita la información y el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva que se brinda a la población adulta.

"He llorado después de una relación sexual"

"He llorado después de una relación sexual", confiesa Paula. A sus 20 años no le da vergüenza reconocerlo. "Me he preguntado por qué ellos lo pasan bien con el porno y yo no", asegura. Era incapaz de disfrutar. "Yo he visto porno y veía a las mujeres que no lo pasaban mal, pero yo sí sufría", dice. "Desde los 14 años hasta los 17 años no supe lo que era el placer", se lamenta.

"Las chicas damos mucha más importancia al deseo ajeno", dice. "El orgasmo femenino está totalmente invisibilizado en la industria pornográfica", interrumpe Carmen. Esta invisibilidad del orgasmo de la mujer frente al del hombre, dicen, se traslada a sus relaciones sexuales: "Muchas amigas me dicen que ellas terminan cuando el chico llega", denuncian. Consideran que los videos "están más hechos para ellos que para ellas".

Carmen acaba de cumplir 20 años, es lesbiana y mantuvo una relación con una chica que aún no había tenido relaciones sexuales, pero veía mucho porno. "Yo me he sentido muchas veces agredida y un poco maltratada", afirma, y añade: "Me preguntaba por qué si no me agredía en nuestra vida normal, por qué sí lo hacía en el sexo". Paula reconoce cómo percibe a su alrededor que las relaciones entre adolescentes están "completamente influenciadas por el porno".

La sensación de tener relaciones con violencia, con alta cosificación de los cuerpos, poca empatía, nula sensibilidad y basadas en lo que ven en el porno es algo común entre los adolescentes, cuentan estos jóvenes a RTVE.es. En este sentido, Save The Children, ha denunciado como "extremadamente preocupante que no siempre hay consentimiento previo".

Según los datos el 47,4 % de adolescentes que ven pornografía más a menudo, ha llevado a la práctica alguna escena y solo el 37,7 % ha imitado alguna vez de mutuo acuerdo lo que ve.

De hecho en el informe "(Des)información sexual pornografía y adolescencia" concluye que los chicos consumen una pornografía que está diseñada para ellos, a través de la que satisfacen «necesidades instintivas», mientras que las chicas se adentran en la pornografía como método para «aprender» qué se espera de ellas.