¿Nos protegemos contra las infecciones de transmisión sexual?

Cada vez tenemos más libertad sexual, pero, a la vez, también está disminuyendo la concienciación sobre las infecciones de transmisión sexual. Las ITS son infecciones que se transmiten de una persona a otra, en la mayoría de casos, a través del contacto sexual. Aunque es probable que hayamos oído hablar sobre sífilis, gonorrea, verrugas genitales, hepatitis B o V.I.H., muchos jóvenes no hacen el suficiente esfuerzo para prevenir estas infecciones. ¿Por qué no estamos concienciados? ¿Existe un estigma social sobre quienes lo padecen? ¿Cómo es vivir con alguna de estas infecciones?

Charlamos sobre todo esto y más con César Espínola, mentor de ‘Imagina MÁS’; Sandra Ortonobes, divulgadora científica y youtuber en ‘La Hiperactina’; Juan Madrid, médico, Máster en Salud Pública y director de Centro Joven de Madrid Salud; Marina Hispan, asociación Apoyo Positivo, técnica de salud sexual en CASA Torremolinos; y Patricia Tamayo, técnica en Anatomía Patológica y Citodiagnóstico.

¿Qué es una ITS?

Aunque la mayoría estemos acostumbrados a referirnos a estas infecciones como ETS (Enfermedades de Transmisión Sexual), el término ha cambiado a ITS, una forma mucho más correcta de referirnos a la sífilis, gonorrea o hepatitis B. Como bien dice nuestro querido Dario, todas las ETS han pasado por un proceso de ITS, pero no todas las ITS desarrollan una ETS. Que nos quede claro.

“No está errado llamarlo ‘ETS’, pero se utiliza mejor el término ‘infección’ porque no siempre una infección de transmisión sexual desarrolla una enfermedad, se usa para no estigmatizar”, aclara Patricia.

“Es una infección que se transmite, entre otras cosas, por vía sexual que está causada por un virus, bacteria o parásito”, añade Sandra. Aunque, poco a poco, se va normalizando hablar sobre ITS, lo cierto es que parece que los jóvenes cada vez nos preocupamos menos por nuestra salud sexual.

“Yo creo que la concienciación ha ido diluyéndose por el impacto que tuvo generacional, el VIH, sobre todo el SIDA, en aquel momento fue tan grande que condicionó todas las relaciones y la sexualidad, hoy en día prácticamente ya no hay campañas por lo que la mayoría de la gente lo tiene como algo que ya ha pasado”, cuenta Juan preocupado.

Con respecto a las precauciones, César está seguro de que no son suficientes. “Creo que estamos cayendo en picado, hay que hacerse lo que yo llamo una ITV sexual, una simple analítica no cuesta nada, sé que es duro, yo también lo he pasado pero es un cuidado más y todos somos responsables”, pide. Sandra está totalmente de acuerdo con su compañero ya que “hay que normalizar el hacerse un test”.

Como ya nos informaron en su día Noemí Casquet, periodista especializada en sexualidad; y Juan, participante de este debate de Gen Playz; hay una invisibilización de las ITS. Pero, por si no te habías enterado, te lo dejamos de nuevo. Tal y como bien dice Noemí, "por una vez no pasa nada" hasta que pasa.