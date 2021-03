¿Por qué hemos normalizado el beber alcohol?

Que si una cerveza por aquí, una copita por allá… El alcohol es la droga más consumida en España, aunque muchos de nosotros ni siquiera la concebimos como tal. ¿Qué relación tenemos con el alcohol? ¿Qué papel juega en nuestra manera de relacionarnos con los demás? ¿Hemos normalizado el beber? ¿Cómo podemos saber si tenemos un problema con el alcohol?

Nos acompañan Cris Lizarraga, cantante del grupo Belako (@belakoo), autora del fanzine ‘Quítame la culpa’, artista y activista; Jerva, miembro de AGZ y Antifan (@antifan_malaracha); Dakota Tárraga (@dakota_tarraga), influencer; Rafael Maldonado, catedrático de la Facultad de Farmacología en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona y director del laboratorio de Neurofarmacología; y Jesús Martínez, gestor de proyectos culturales para la juventud.

“Yo la verdad es que antes bebía”, comienza Cris. “Pero lo dejé definitivamente en 2017 por una terrible resaca de no poder levantarme de la cama hasta las nueve de la noche y no poder ingerir nada”, explica. La artista confiesa que “fue una decisión a título personal individual pero después vino toda la epifanía de lo que eso supone a nivel social”.

¿Por qué bebemos?

Para Jerva, su relación con el alcohol “es íntima”. Al cantante no le importa reconocer que es “consumidor habitual”, porque considera que el ser humano “tiene la necesidad histórica de colocarse”. Rafael, nuestro profesor de referencia, reconoce el comportamiento de Jerva: “El alcohol, al igual que todas las drogas va a producir placer”. Para él, es muy importante hacer hincapié en que no hay que hablar de “alcohol y drogas” sino de “drogas entre las cuales se encuentra el alcohol”.

Aunque parezca increíble, lo cierto es que es más difícil que te sirvan un vaso de agua que uno de alcohol por la noche. “Si eres músico dan por hecho que bebes”, cuenta Jerva. Cris lo sabe bien como persona no-bebedora: “Llegas y hay antes cerveza que agua”.

Al beber, además de liberar dopaminas y endorfinas, no todo es tan mágico. El alcohol muchas veces nos juega malas pasadas y, si no me creéis, Jerva nos lo confirma: “Las experiencias más ridículas de mi vida giran alrededor del alcohol, mis pasajes más vergonzosos tienen compañero alcohólico”.

Por otro lado, aparte de no poder evitar hacer el ridículo, en muchas ocasiones no somos capaces de identificar el peligro. “Yo me he dado cuenta de que con el alcohol me he puesto en peligro muchas veces, hay un rollo muy tóxico que concierne el alcohol y la machirulada”, cuenta Cris preocupada.