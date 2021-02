Â¿Nos hemos olvidado del cambio climÃ¡tico?

Olas de calor, nieve, tormentas, deshielo, subida del nivel del mar, pandemias... El mundo está loco ¿o lo hemos provocado nosotros? Hace apenas un año la lucha para exigir políticas que frenaran los efectos del cambio climático avanzaba pero entonces llegó la COVID-19. ¿Nos hemos olvidado del cambio climático? ¿Qué ocurre con los que defienden que no hay tal emergencia climática? ¿Por qué parece que la responsabilidad siempre está en el ciudadano y no en las empresas más contaminantes?

En el programa de hoy nos acompañan: Rocío Vidal aka la gata de Schrödinger, periodista y divulgadora científica; Manuela Martín; integrante de 'Fridays For Future'; Enrique Baquero, profesor de Zoología y Ecología en la Universidad de Navarra e investigador de 'BIOMA'; Deborah García, química, investigadora en ciencia de materiales y divulgadora científica; y Ana Perrote, compositora, cantante, guitarrista y teclista de 'Hinds'.

Desde su laboratorio, Enrique cree que el centro de todo esto no es el cambio climático, o “crisis climática” como diría Manuela, sino que somos nosotros. “Lo que hay que cambiar es el paradigma, nuestro comportamiento que causa el cambio climático, las pandemias y demás”, añade.

Manuela aclara que ellos prefieren llamarlo “crisis climática” porque “ya ha llegado el momento de afrontarla como tal”. Como miembro de 'Fridays For Future', le gustaría dejar claro que “podemos dejar esta crisis climática en segundo plano todo lo que queramos, atiendo otros asuntos como la pandemia o Filomena, pero va siendo hora de que seamos conscientes de que todo es consecuencia de ella”.

“Todo se ha quedado un poco en pausa pero el cambio climático sigue, no para porque nosotros estemos en una situación de pandemia mundial”, opina Rocío. Para ella, si no volvemos a poner todo esto sobre la mesa otra vez o llegaremos aún más tarde o no llegaremos.

Tal y como dice Rocío, “las acciones individuales nos hacen sentir frustrados”. En esa línea, Deborah coincide con que no examinamos a esos gigantes: “Lo que más influye son los gases de efecto invernadero , las emisiones, a título individual te esfuerzas pero a nivel de impacto no es tan crucial”.

Si tuviésemos que sacar algo en claro sobre la pandemia es que “el cambio climático no se debe tanto al uso de plásticos sino al transporte que tiene un efecto muy notable”, opina Deborah. Asimismo, “ la industria cárnica es la primera causa de la deforestación, por eso es importante reducir el consumo de carne”, opina Ana. Sin embargo, Enrique no está de acuerdo: “Si me preguntan si carne sí o carne no, no voy a decir carne no”.

Ana se sincera y reconoce que decir que le hemos dado un respiro al planeta durante el confinamiento es “tener muchísimo morro”. La diferencia para ella es que no lo hemos hecho por elección: “Nos hemos quedado en casa porque era ilegal hacer otra cosa, lo último en lo que la gente estaba pensando era el medio ambiente”. Mientras, Rocío aclara que durante los meses de confinamiento se redujo un 17% las emisiones pero “ahora ya estamos volviendo a los niveles normales”.

“Hay que medir, como todo en ciencia”, responde Deborah. “Realmente el cambio climático lo percibimos con eventos extremos , pero lógicamente en nuestro ámbito más directo no lo vamos a notar, realmente si sube la temperatura un grado en tu ciudad no lo vas a notar pero a nivel planetario dará lugar más eventos extremos”, explica la gallega.

Negacionistas

Para Enrique, “los negacionistas no existen”. El profesor de la Universidad de Navarra lo deja bastante claro: “En una ecuación son cero, entonces el que, en este tema y otros muchos, se meta en el cajón del negacionismo, se le olvida, no merece la pena, no se le hace ni caso”.

Manuela opina igual: “Llega un punto que no hay que hacerles caso, nosotras no debatimos si el cambio climático es real o no, la crisis climática ya está aquí, es una realidad; ha llegado un punto en el que ya basta de los negacionistas, se les da más bombo hablando de ellos que otra cosa”.

“Ya no solo hay negacionistas del cambio climático, hay gente que piensa que la Tierra es plana, yo los considero al mismo nivel porque ya se ha demostrado un montón de veces”, continúa Enrique.

Por otro lado, Rocío también quiere aportar su punto de vista: “Estoy de acuerdo con que no se debate el negacionismo, pero también es verdad que hasta hace nada el ex Presidente de Estados Unidos creía que no existía”.

Por último, se incorporan Dani Temboury, estudiante, y Andrea Manero, estudiante de Arquitectura y Urbanismo. El primero cree que “si no estás concienciado sobre sus efectos, vives en una burbuja de privilegio y de desinformación, los efectos ya están ocurriendo”. La segunda, espera “que podamos hacer el cambio”.