Abuelos y nietos y viceversa en el Focus Group de Gen Playz

En las últimas décadas parece que vivamos en una sociedad de culto a la juventud, a lo nuevo, al futuro y a todo lo relacionado con él, buscando respuestas en lo que predicen sobre 2030 los vendehumos de Sillicon Valley más que en la experiencia de nuestros antepasados. Siendo así, es normal que parezca que las personas mayores nos importan cada vez menos. Los que antes eran los sabios de la tribu, parece como si hoy fueran los que quedan desfasados y no tienen nada que decir, los que no comprenden la realidad cambiante en la que vivimos.

¿Cuál es el papel de los abuelos, de los ancianos, a día de hoy y cómo ven la sociedad que están construyendo sus nietos? De todo esto hablaremos hoy con invitados de excepción. Nos acompañan Rosario Camisón y Gonzalo Mirón; Andrés García-Carro aka ‘The Spanish King’ y Celine; María Paula González y Jorge García; Guillermo Santiago; y Fátima Abozied.

Sin embargo, Rosario no pasa por alto un detalle: “Siempre están con el móvil en la mano , parece que te están haciendo compañía pero no te hablan”. Y aunque Pauli coincide con ella, su nieto Jorge aclara una cuestión: “Ella también tiene móvil y está hablando todo el rato con sus amigas”.

Para Andrés, somos “mejores en todo”, alegando que no tiene nada ver nuestra generación a la suya —recordemos que él nació en el 32. Rosario cree que la principal diferencia es que ahora somos más espabilados porque tenemos más estudios.

Por otro lado, Jorge echa de menos la tranquilidad de los tiempos de su abuela Pauli. “Vivir en un pueblo, hacer mermelada, morcillas, yo en la cocina soy nefasto pero ella siempre ha tenido una huerta y es una pena que nosotros no continuemos haciendo eso”.

Gonzalo no tiene reparo en reconocer todas las cosas que ha aprendido de su abuela Rosario: “Me ha enseñado simpleza, sencillez, a aprovechar cada momento de la vida, nosotros que vamos corriendo a todos los sitios por eso me ha enseñado a poner los pies en el suelo”.

Mientras, Andrés encuentra normal que nos relacionemos a través de las redes sociales. De hecho, tal y como confiesa su nieta Celine él fue el primero en empezar con Facebook. “He recuperado amigos que hacía 30 años que no los veía”, continúa su abuelo.

Amor y sexo

Los tiempos han cambiado. “Han tenido más suerte los de ahora”, se queja Andrés. Para él, ahora nos iniciamos antes y desde pequeños se habla del tema. “Antes era un tema tabú, nos creíamos que los niños venían de París hasta los 14 años”, cuenta.

“A mí no me dejaban darme ni un beso, no te dejaban”, recuerda Rosario, “antes era un respeto que había, mi primer beso fue en la puerta de la calle”. Pauli directamente tiene envidia de nuestra generación: “No todos hemos vivido igual”.