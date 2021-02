Focus Group: Pobreza, Pablo Hasel y 'serieadictos'

En este Focus hablaremos, en primer lugar, de la otra pandemia, la de la precariedad. Una realidad que ha quedado soterrada por la de las cifras de contagios pero que corre en paralelo a la Covid-19.

¿De qué manera nos afecta a los jóvenes y qué futuro nos augura? Tras intentar dar respuesta a esta pregunta, pasaremos a hablar sobre series. Los datos indican que el confinamiento hizo que viéramos más que nunca. ¿Qué ocurre con esto? ¿Consumimos ficciones compulsivamente? ¿Va esto en detrimento de otro tipo de ocio?

Otro de los temas que trataremos será la libertad de expresión y los delitos de odio, con motivo del juicio de Pablo Hasel. Y, para finalizar, nos despediremos intentando responder a si vivimos o no en una simulación, al hilo del vídeo de la señora haciendo aerobic... mientras daban un golpe de Estado a su espalda en Birmania.

Nos acompañan Néstor, estudiante de diseño y gestión de moda; Margo García, estudiante de Cine; Rapha Borrego, creador de contenido; Javier Silvestre, copywriter y traductor freelance; Héctor Martínez, estudiante de Relaciones Internacionales; y Leyre Puyuelo, estudiante de Periodismo y Relaciones Internacionales.

Consecuencias de la pandemia

ERTEs, paro, ansiedad, depresión… Es innegable que la pandemia ha supuesto un cambio radical en nuestras vidas y está causando unas gravísimas consecuencias de las que, por desgracia, todavía desconocemos su magnitud.

“Yo creo que más allá de la salud mental, que se está viendo terriblemente afectada, pero las peores consecuencias son las desigualdades sociales que se están generando”, empieza Leyre. “Si no estuviera en casa de mis padres y estuviera en un piso en una gran ciudad como Madrid con los ingresos que tengo ahora no podría permitírmelo”, se queja Javi. “La pobreza aumenta pero el coste de vida no disminuye”.

La noticia de que Messi cobra 555 millones de euros ha sentado como un jarro de agua fría. “Lo malo siempre lo sufren los mismos y los ricos siempre se hacen más ricos”, afirma Héctor. “En general, todo está muy mal estructurado, somos el país con más paro juvenil”.

Como bien dice nuestra querida Inés, somos el primero en consumo de porros y en paro juvenil. “Igual la pandemia nos sirve para darnos cuenta de que el país está mal armado”, continúa Rapha. Que si prácticas sin remunerar, que si trabajo precario, que si coliving…