¿Cuándo volveremos a salir de fiesta?

Aunque las medidas varíen en cada comunidad, lo cierto es que la mayoría de salas de conciertos, cine y teatro llevan meses cerradas. Las pocas que todavía permanecen abiertas están obligadas a cumplir unas medidas muy estrictas y poco rentables. ¿Qué panorama cultural quedará en nuestro país cuando termine la pandemia?

Debatimos sobre esto y mucho más con Sandra Delaporte (@delaporte.music), cantante y compositora; Luis Fernández, fundador del sello discográfico Sonido Muchacho, músico de ‘Los Punsetes’ y fundador del festival Madrid Brillante; Lydia Alonso, representante de la plataforma ‘Alerta Roja’ y productora de conciertos, festivales y eventos; Carlos Domínguez, fundador del festival O Marisquiño; y Ana Rujas (@ana_rujas), actriz.

¿Cómo está la situación?

Después de un año sin apenas salir, sigue sin haber un consenso sobre la seguridad de los eventos culturales. Los conciertos, fiestas en discotecas, festivales, exposiciones y obras de teatro han quedado, en su mayoría, momentáneamente pospuestos.

“Por ahora no tengo que currar en otra cosa pero mis aventuras económicas no son muchas: ya no puedo comprarme cosas, últimamente como arroz, estoy cuidando mis gastos…”, suspira Sandra. Como cantante, agradece que promotores de festivales como Luis se hayan acordado de ella en este momento tan complicado.

“Llevamos a un montón de artistas que todos están en la misma situación, hacemos de psicólogos, como con Diego, menos mal que Jerva está más animado”, comenta Luis. “No sabemos qué va a pasar, hay mucha incertidumbre, justo cuando teníamos una actitud más optimista parece que hay nuevas olas”, se preocupa su compañero Carlos.

Ana, por su parte, arroja un poco de luz a la situación: “Dentro de todo, el teatro no ha ido tan mal en Madrid, está funcionando, se está llenando, hay mucha gente joven implicada”. Aunque su mensaje es esperanzador, cabe destacar que la situación en la capital es mucho más permisiva que en otras comunidades.