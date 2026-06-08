Tras las huellas de León: el papa vuela de Barcelona a Canarias con el dolor del cayuco en el corazón

Aterrizaje en la T4, primer abrazo de Madrid, merienda con los pobres y noche en blanco juvenil

Día 2: misa en Cibeles y encuentro con la sociedad civil Visita sorpresa al Pirulí, misa multitudinaria y diálogo con la sociedad civil Día 3: discurso en el Congreso y cita con los fieles en el Bernabéu Políticos y obispos por la mañana; víctimas, vírgenes y fieles por la tarde Día 4: primera jornada del papa en Barcelona Puente aéreo a Barcelona, saludo en catalán y otro estadio a rebosar Día 5: visita histórica a la Sagrada Familia De la cárcel a la Torre de Jesús pasando por el Raval y Montserrat

El papa bendice una cruz fabricada con madera de cayucos en el puerto de Arguineguín. Alejandro Barrosa / ACFI EUROPA PRESS / ALEJANDRO BARROSA

Este jueves hemos salido de Barcelona bien tempranito, antes que el papa, con el cuerpo pidiendo tregua pero el ánimo encendido por lo que nos esperaba en las "islas afortunadas".

En el avión, que iba hasta la bandera de periodistas y turistas dispuestos a exprimir el fin de semana largo en Gran Canaria, nos hemos topado con una sorpresa en clase turista: el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres.

Por respeto a su enfermedad y porque seis filas más adelante el hombre parecía descansar profundamente, hemos decidido no molestarle. Hay silencios que valen más que una exclusiva. Es en serio.

El blindaje de la "benemérita" y el caza escolta Al aterrizar, el equipo se ha completado. Allí nos esperaba Juanma Cuéllar, recién llegado de Madrid para meterle voltios al dispositivo digital de RTVE Noticias, mientras Ana —que tiene un imán para estas cosas— conseguía un coche de alquiler en tiempo récord. Pero la isla estaba blindada con más de 500 guardias civiles repartidos en todos y cada uno de los rincones y barrancos ante el desembarco de León XIV. El papa pide en Arguineguín hacer "examen de conciencia" por el drama migratorio: "La dignidad humana no tiene pasaporte" Rodrigo García Melero De camino al sur, por carreteras secundarias para evitar los cortes, la estampa era de película. Un caza del Ejército escoltando el avión del papa y un helicóptero —suponemos que de la "casa", de TVE— peinando el cielo. En la GC-1, cuatro motos de la Guardia Civil abrían paso a la comitiva oficial ocupando los tres carriles. El papa nos ha adelantado justo allí, mientras los "canariones" apostados en las cunetas saludaban suavemente, como un eco tras el paso del coche que llevaba al papa.

Arguineguín: de la vergüenza a la esperanza Llegar al puerto de Arguineguín ha sido una yincana. "El coche no está registrado", nos soltaba un policía en el desvío cortado. Tras explicarle que veníamos de Barcelona, que el coche era de alquiler y enseñarle las acreditaciones, se ha apiadado de estos "pobres de la información" y nos ha franqueado el paso. El pueblo era un hervidero de gente y pantallas gigantes. Pescadores de hombres: el 95% de los barcos de Arguineguín ha participado en el rescate de cayucos con inmigrantes Santiago Riesco Pérez Aunque nuestra acreditación no nos dejaba entrar en el "sancta sanctórum" del encuentro con los migrantes, la luz se le ha encendido a Juanma: ha localizado al patrón de la cofradía de pescadores. Él nos ha contado la verdadera historia de este lugar que en 2020 fue el "puerto de la vergüenza" y que hoy, ante 4.000 personas, León XIV ha querido renombrar como el de la esperanza. La jornada no daba respiro. Salimos zumbando hacia el estadio de la Unión Deportiva Las Palmas, donde el ambiente era eléctrico a pesar de que el equipo acababa de perder el sueño del ascenso a Primera. León XIV llama en Gran Canaria a rezar por los que "pierden la vida en el mar" y pide "acoger" a los más "indefensos" María Menéndez Mientras Ana y Juanma grababan entrevistas a pie de pantalla gigante en el parquin del coliseo, a un servidor le ha tocado la odisea de no encontrar donde dejar el coche de alquiler que, esta vez, no han dejado pasar porque no estaba registrado. Todo es seguridad. He terminado a dos pueblos de distancia, metido en unas carreteras de curvas y grava que ni en Asturias ni en Castellón.