Tras las huellas de León: el papa vuela de Barcelona a Canarias con el dolor del cayuco en el corazón
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Día 1: el papa llega a Madrid Aterrizaje en la T4, primer abrazo de Madrid, merienda con los pobres y noche en blanco juvenilDía 2: misa en Cibeles y encuentro con la sociedad civil Visita sorpresa al Pirulí, misa multitudinaria y diálogo con la sociedad civilDía 3: discurso en el Congreso y cita con los fieles en el Bernabéu Políticos y obispos por la mañana; víctimas, vírgenes y fieles por la tarde
Este jueves hemos salido de Barcelona bien tempranito, antes que el papa, con el cuerpo pidiendo tregua pero el ánimo encendido por lo que nos esperaba en las "islas afortunadas".
En el avión, que iba hasta la bandera de periodistas y turistas dispuestos a exprimir el fin de semana largo en Gran Canaria, nos hemos topado con una sorpresa en clase turista: el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres.
Por respeto a su enfermedad y porque seis filas más adelante el hombre parecía descansar profundamente, hemos decidido no molestarle. Hay silencios que valen más que una exclusiva. Es en serio.
El blindaje de la "benemérita" y el caza escolta
Al aterrizar, el equipo se ha completado. Allí nos esperaba Juanma Cuéllar, recién llegado de Madrid para meterle voltios al dispositivo digital de RTVE Noticias, mientras Ana —que tiene un imán para estas cosas— conseguía un coche de alquiler en tiempo récord. Pero la isla estaba blindada con más de 500 guardias civiles repartidos en todos y cada uno de los rincones y barrancos ante el desembarco de León XIV.
De camino al sur, por carreteras secundarias para evitar los cortes, la estampa era de película. Un caza del Ejército escoltando el avión del papa y un helicóptero —suponemos que de la "casa", de TVE— peinando el cielo.
En la GC-1, cuatro motos de la Guardia Civil abrían paso a la comitiva oficial ocupando los tres carriles. El papa nos ha adelantado justo allí, mientras los "canariones" apostados en las cunetas saludaban suavemente, como un eco tras el paso del coche que llevaba al papa.
Arguineguín: de la vergüenza a la esperanza
Llegar al puerto de Arguineguín ha sido una yincana. "El coche no está registrado", nos soltaba un policía en el desvío cortado. Tras explicarle que veníamos de Barcelona, que el coche era de alquiler y enseñarle las acreditaciones, se ha apiadado de estos "pobres de la información" y nos ha franqueado el paso. El pueblo era un hervidero de gente y pantallas gigantes.
Aunque nuestra acreditación no nos dejaba entrar en el "sancta sanctórum" del encuentro con los migrantes, la luz se le ha encendido a Juanma: ha localizado al patrón de la cofradía de pescadores.
Él nos ha contado la verdadera historia de este lugar que en 2020 fue el "puerto de la vergüenza" y que hoy, ante 4.000 personas, León XIV ha querido renombrar como el de la esperanza.
La jornada no daba respiro. Salimos zumbando hacia el estadio de la Unión Deportiva Las Palmas, donde el ambiente era eléctrico a pesar de que el equipo acababa de perder el sueño del ascenso a Primera.
Mientras Ana y Juanma grababan entrevistas a pie de pantalla gigante en el parquin del coliseo, a un servidor le ha tocado la odisea de no encontrar donde dejar el coche de alquiler que, esta vez, no han dejado pasar porque no estaba registrado. Todo es seguridad.
He terminado a dos pueblos de distancia, metido en unas carreteras de curvas y grava que ni en Asturias ni en Castellón.
Rumbo a Tenerife con "ambrosía" presidencial
Para cerrar el día, un salto de media hora en avión hacia Tenerife. Y otra vez la política sentada a nuestro lado. Esta vez era Fernando Clavijo, el presidente canario, el que viajaba con nosotros. Nos han recibido con una edición papal de ambrosía canaria -una galleta de barquillo recubierta de chocolate- para celebrar una estancia que pone a estas islas en el mapa de la acogida y la hospitalidad. Que aquí no es todo negocio con el turista, que los canarios son un ejemplo de generosidad y humanidad.
Mañana por la mañana, el papa pondrá el foco en el centro Raíces, visitará La Laguna y se despedirá de España con una misa en Santa Cruz. Estad atentos, porque este agustino inquieto siempre se guarda una sorpresa bajo la sotana. Seguiremos tras sus pasos para contarte lo que no verás en la tele ni escucharás en la radio. Ya sabes, lo que sólo podrás leer aquí, en RTVE Noticias. Tras las huellas de León.
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