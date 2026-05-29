Los técnicos superiores sanitarios convocan una huelga para exigir a Hacienda su reclasificación profesional

Los técnicos superiores sanitarios (TSS) han convocado para este viernes 29 de mayo una jornada de huelga estatal y una concentración a las 12:00 horas frente al Ministerio de Hacienda para exigir la aplicación efectiva del Grupo B previsto en el artículo 76 del TREBEP, reconocido por ley desde 2007 y que denuncian que continúa bloqueado por el Ministerio de Hacienda, pese al acuerdo firmado en 2022 con CCOO y UGT y a la doctrina del Tribunal Supremo.

Según informan las Comisiones por el Grado, este bloqueo afecta a más de 30.000 profesionales del Sistema Nacional de Salud, con hasta 19 años de pérdida retributiva y un agravio profesional respecto al resto de categorías del SNS.

Pero, ¿quiénes son exactamente los TSS?

Tipos de especialidad del técnico superior sanitario Un TSS es un profesional de la salud perteneciente al grupo C1 de Formación Profesional, cuyo trabajo es fundamental en el diagnóstico, tratamiento y prevención de enfermedades, con labores técnicas y especializadas en laboratorios, quirófanos y áreas de imagen, pero con un perfil menos visible que el de médicos o enfermeros. Sus áreas de trabajo son muy amplias, puesto que ejercen tanto en la sanidad pública como en la privada, en hospitales, centros de atención primaria, clínicas dentales, centros de investigación y laboratorios de análisis; y abarcan varias especialidades como: Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear : llevan a cabo estudios radiológicos (TAC, resonancias, mamografías) para obtener imágenes con fines diagnósticos.

: llevan a cabo estudios radiológicos (TAC, resonancias, mamografías) para obtener imágenes con fines diagnósticos. Laboratorio Clínico y Biomédico : analizan muestras biológicas (sangre, orina, tejidos) para ayudar al diagnóstico médico.

: analizan muestras biológicas (sangre, orina, tejidos) para ayudar al diagnóstico médico. Anatomía Patológica y Citodiagnóstico : procesan y analizan biopsias y citologías para detectar enfermedades como el cáncer.

: procesan y analizan biopsias y citologías para detectar enfermedades como el cáncer. Higiene bucodental: asisten en consultas dentales y realizan tratamientos preventivos y de salud bucodental.

asisten en consultas dentales y realizan tratamientos preventivos y de salud bucodental. Documentación y administración sanitarias: gestionan las historias clínicas, la codificación de datos y la administración en hospitales o clínicas.

gestionan las historias clínicas, la codificación de datos y la administración en hospitales o clínicas. Dietética : elaboran dietas adaptadas a patologías y supervisan la calidad de la alimentación.

: elaboran dietas adaptadas a patologías y supervisan la calidad de la alimentación. Audiología protésica y ortoprótesis : diseñan y adaptan prótesis y audífonos.

: diseñan y adaptan prótesis y audífonos. Funciones comunes en soporte clínico : manejo, calibración y mantenimiento de equipos médicos complejos.

: manejo, calibración y mantenimiento de equipos médicos complejos. Atención al paciente : preparación del paciente para la prueba o tratamiento y garantía de su seguridad.

: preparación del paciente para la prueba o tratamiento y garantía de su seguridad. Procesamiento: obtención y tratamiento de muestras, imágenes o datos para que el médico pueda emitir un diagnóstico.

¿Cuál es la diferencia con los profesionales del tipo B? Con el término 'técnico superior sanitario' se hace referencia a la profesión específica. En cambio, el Grupo B es la categoría funcionarial que legalmente les corresponde por titulación. Existe un conflicto de encuadramiento en la sanidad pública española, porque históricamente han estado integrados en el Subgrupo C1, cuando la normativa estatal estipula que deben pertenecer al Grupo B. La titulación que se requiere a los trabajadores del grupo C1 es el bachillerato o técnico medio; sin embargo, a los TSS se les exige el Grado Superior de FP (como se hace con los trabajadores de tipo B.

que se requiere a los trabajadores del grupo C1 es el bachillerato o técnico medio; sin embargo, a los TSS se les exige el Grado Superior de FP (como se hace con los trabajadores de tipo B. El sueldo base de los trabajadores del grupo C1 es la menor asignación económica mensual en las tablas salariales del Estado, mientras que el grupo B asciende al siguiente escalón.

de los trabajadores del grupo C1 es la menor asignación económica mensual en las tablas salariales del Estado, mientras que el grupo B asciende al siguiente escalón. Para los puestos de gestión , los trabajadores del grupo C1 están limitados a jefaturas técnicas básicas dentro de sus propios departamentos, mientras que los trabajadores del grupo B tienen acceso a puestos de mayor responsabilidad y gestión técnica dentro de la administración pública.

, los trabajadores del grupo C1 están limitados a jefaturas técnicas básicas dentro de sus propios departamentos, mientras que los trabajadores del grupo B tienen acceso a puestos de mayor responsabilidad y gestión técnica dentro de la administración pública. En cuanto a la cotización y jubilación, las bases de cotización en el grupo C1 para la futura jubilación son inferiores a las del grupo B.

¿Por qué existe esta diferencia? Con la aprobación del estatuto de la función pública en 2007, se creó el Grupo B para dignificar a la FP superior. Sin embargo, la sanidad pública se rige por su propia norma (el Estatuto Marco). La falta de actualización de esta norma estatal y la resistencia presupuestaria de las comunidades autónomas han congelado a estos profesionales en el escalón C1. De este modo, a pesar de tener la titulación requerida, la mayoría de los servicios de salud autonómicos siguen convocando las oposiciones de TSS bajo el subgrupo C1, lo que supone una pérdida retributiva sustancial y una falta de reconocimiento a su nivel de cualificación. Los médicos exigen a Pedro Sánchez su intervención directa después de tres semanas de huelga nacional SANTIAGO RIESCO PÉREZ