El descontento salarial en España se dispara: el 75% de los trabajadores está insatisfecho con su nómina

Fin de mes, llega el aviso del banco con el ingreso de la nómina y el trabajador respira conforme. Esta correlación de acontecimientos atraviesa sus horas más bajas. Y es que la satisfacción con la retribución en España se enfrenta a una situación crítica.

El 75,6% de los trabajadores en nuestro país se declara insatisfecho con su sueldo en 2026, un dato que marca un máximo histórico y que supone un fuerte incremento frente al 50,3% registrado en 2025.

Son datos del Estudio sobre Bienestar y Salud laboral en España 2026 elaborado por Edenred y Savia, unidad de salud laboral de MAPFRE, publicado este martes.

La nómina se compensa con el salario emocional Aunque tres de cada cuatro trabajadores considera que no cobra lo que se merece, más de la mitad reconocen que, cada vez más, les compensa el llamado salario emocional. El 52,7% de los encuestados explica que acepta un sueldo con el que no están de acuerdo gracias a las retribuciones no económicas que mejoran su situación laboral. Hablamos de fórmulas como la retribución flexible, el teletrabajo o el buen ambiente laboral. "Tenemos que adaptar la retribución a lo que necesita el talento, cada vez es más importante el bienestar laboral de los equipos" destaca Stanislas de Bourgues, CEO de Edenred España.

La retribución flexible: la piedra angular al servicio de trabajadores y empresarios En un contexto marcado por la búsqueda del bienestar laboral, es donde la retribución flexible se posiciona como una herramienta al servicio de todas las partes: mejora la percepción salarial de los trabajadores sin suponer un coste añadido a las empresas. Se trata de una fórmula de compensación que permite al empleado destinar parte de su salario bruto al pago de determinados productos o servicios a través de la empresa. A diferencia del salario emocional, aquí sí hay un intercambio económico, pero con una ventaja clave: el ahorro fiscal. Al pagar estos servicios desde el salario bruto, esa cantidad queda exenta de IRPF, lo que reduce la base imponible y hace que el trabajador reciba un salario neto mayor al final del mes. El informe de Edenred y Savia (MAPFRE) señala que entre las opciones de retribución flexible que existen, la más valorada por el 30% de los encuestados es el seguro médico seguido de los seguros de vida, ayudas a la movilidad y ticket restaurante. Eso sí, no todos los trabajadores quieren lo mismo. Por ejemplo, la generación de los baby boomers , los mayores de 50 años, es la más preocupada por soluciones flexibles que les mejoren la pensión, mientras que los millenials, en la treintena, prefieren que esas retribuciones se enfoquen en ayudas al conocido como cheque guardería.

Empleados más felices, empleados más productivos Otra de las importantes conclusiones que señala la encuesta de bienestar y salud laboral de Endenred y Savia es que siete de cada diez trabajadores consideran que su trabajo afecta a su salud emocional. Los más perjudicados son los de la generación Zeta ya que ahí la afectación se dispara a más del 80%. Esa cifra es especialmente impactante porque "son los que menos tiempo llevan en el mercado laboral" tal y como explica Pedro Díaz Yuste, Director General de Savia, la filial de MAPFRE para el negocio de Salud Digital. Entre los problemas: estrés, ansiedad, insomnio o falta de desconexión digital. Situaciones complejas para la salud emocional que, según añade Díaz Yuste "tiene un impacto directo en la productividad del trabajador y también en el absentismo y las bajas laborales". Es por ello que para las empresas cuidar la salud mental de los trabajadores se convierte en "una prioridad estratégica" bajo el lema "Empleados más felices, empleados más productivos".