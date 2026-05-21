El Ibex 35 no sabe qué hacer: los inversores se quedan fríos con Nvidia y dudan sobre Irán

Jornada de consolidación de ganancias en el mercado de renta variable. Los inversores tratan de digerir los acontecimientos del miércoles que llevaron a los índices de bolsa a subir con fuerza y al petróleo a caer con contundencia.

En lo geopolítico, la posibilidad de un acuerdo de paz en Oriente Medio provocaba este miércoles fuertes correcciones en el precio del crudo. Trump ha dicho que las negociaciones están "en el límite" entre llegar a buen puerto o reiniciar los ataques. Mientras, Irán estaría estudiando la nueva propuesta de paz de la parte estadounidense.

Ese escenario provocaba importantes caídas en la cotización del crudo que se consolidan este jueves.

El barril Brent, de referencia en Europa, cotiza estable en el entorno de los 106 dólares. El crudo vuelve este jueves al terreno positivo con un avance moderado, inferior al 1%.

Por su parte el West Texas, de referencia en EE.UU., cotiza con subidas del 1% y pierde los 100 dólares.

Los índices europeos consolidan ganancias El mercado de renta variable se limita este jueves a consolidar las fuertes compras de las últimas 24 horas. Así, el IBEX 35 se anota un recorte del 0,3% y pierde los 18.000 puntos. En la misma línea, Londres se anota una caída del 0,4%. París, Milán y Frankfurt están en niveles de apertura con una corrección mínima del 0,1%.