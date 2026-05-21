El Ibex 35 no sabe qué hacer: los inversores se quedan fríos con Nvidia y dudan sobre Irán
- El Brent se mantiene estable en los 106 dólares
- El Ibex 35 pierde los 18.000 puntos
Jornada de consolidación de ganancias en el mercado de renta variable. Los inversores tratan de digerir los acontecimientos del miércoles que llevaron a los índices de bolsa a subir con fuerza y al petróleo a caer con contundencia.
En lo geopolítico, la posibilidad de un acuerdo de paz en Oriente Medio provocaba este miércoles fuertes correcciones en el precio del crudo. Trump ha dicho que las negociaciones están "en el límite" entre llegar a buen puerto o reiniciar los ataques. Mientras, Irán estaría estudiando la nueva propuesta de paz de la parte estadounidense.
Ese escenario provocaba importantes caídas en la cotización del crudo que se consolidan este jueves.
El barril Brent, de referencia en Europa, cotiza estable en el entorno de los 106 dólares. El crudo vuelve este jueves al terreno positivo con un avance moderado, inferior al 1%.
Por su parte el West Texas, de referencia en EE.UU., cotiza con subidas del 1% y pierde los 100 dólares.
Los índices europeos consolidan ganancias
El mercado de renta variable se limita este jueves a consolidar las fuertes compras de las últimas 24 horas.
Así, el IBEX 35 se anota un recorte del 0,3% y pierde los 18.000 puntos. En la misma línea, Londres se anota una caída del 0,4%. París, Milán y Frankfurt están en niveles de apertura con una corrección mínima del 0,1%.
Nvidia supera expectativas pero no convence
Nvidia ha vuelto a superar ampliamente las expectativas del mercado con unos resultados del primer trimestre fiscal 2027 de récord. La compañía ha obtenido un beneficio neto de 58.321 millones de dólares, un 211% más.
Los ingresos han crecido un 85%, hasta 81.615 millones, impulsados por el negocio de centros de datos. Además, ha anticipado ingresos de 91.000 millones para el segundo trimestre, por encima de lo esperado.
Para Rafael Ojeda, agente y miembro del Comité de inversiones de URSUS 3 Capital AV, "los resultados han sido soberbios".
En una entrevista con RTVE Noticias, el analista destaca el guidance, la guía con la orientaciones sobre qué hará la empresa a futuro: "Es un escenario claramente positivo, al menos para el periodo 2026-2027. Para este periodo se espera que los centros de datos sigan creciendo a tasas del 90% y por tanto, que la facturación se siga manteniendo", explica.
Para Ojeda esta compañía "funciona como un referéndum global de la Inteligencia Artificial".
Pese a ello, los títulos no reaccionaban en positivo al cierre de Wall Street. La volatilidad era la protagonista con subidas y bajadas de entre el 2 y el 3%. A esta hora, los títulos de la compañía con la mayor valoración bursátil del mundo suben en el mercado entre horas un mínimo 0,2%.
La explicación a este fenómeno la encuentra Ojeda en un motivo: Nvidia cotiza a un precio muy alto en el mercado. "A pesar de los pesares, hay que darse cuenta de que la compañía está dando señales de agotamiento, cotiza muy cara. Las expectativas del mercado son tan elevadas, que los inversores son insaciables".