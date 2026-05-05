Los hermanos Escribano venden su 14,3% de Indra y abandonan la compañía

Los hermanos Ángel y Javier Escribano, dueños de Escribano Mechanical & Engineering (EM&E), han vendido el 14,3% de sus acciones de Indra, tal y como han confirmado fuentes de la compañía de defensa a RTVE. El valor de la transacción es de aproximadamente 1.200 millones de euros.

El anuncio llega después de que el pasado mes de abril Ángel Escribano presentara su dimisión como consejero y presidente de Indra y la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) propusiera como sucesor a Ángel Simón, que fue consejero delegado de Criteria Caixa.

[NOTICIA EN AMPLIACIÓN]