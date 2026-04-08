Indra y Escribano retoman las negociaciones para su posible integración

Indra y Escribano Mechanical & Engineering (EM&E) han retomado las negociaciones para una posible integración de la firma familiar de los hermanos Ángel y Javier Escribano en la empresa española de defensa y tecnología, según han confirmado fuentes conocedoras de las conversaciones a RTVE.

Según esas mismas fuentes, tanto EM&E como Indra están dispuestas a hablar sobre la continuidad del proceso.

El pasado mes, EM&E renunció a la integración ante las presiones del Gobierno que alegaba un "conflicto de interés" por la relación del entonces presidente de Indra, Ángel Escribano, con EM&E, su empresa familiar. La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), holding de titularidad pública, es el mayor accionista de Indra, con un 28% del capital.

EM&E, la firma de los Escribano, aseguró entonces que contemplaba esta integración como un "potencial acelerador" del desarrollo estratégico de Indra pero, que en ese momento, no se daban "las circunstancias adecuadas" para avanzar en dicha operación. "Por ello, preferimos esperar a un contexto más favorable que permita retomar el proceso con plenas garantías", alegaba la empresa el mes pasado cuando renunció a la transacción.

En concreto, EM&E desistió el 19 de marzo de la operación de integración con Indra después de que la SEPI pidiese resolver el conflicto de interés existente. Tras la renuncia de EM&E, el consejo de administración de Indra dio por concluido el proceso de análisis de la potencial operación.