Indra y Escribano retoman las negociaciones para su posible integración
- EM&E renunció a la fusión tras alegar el Gobierno un "conflicto de interés"
- Las conversaciones regresan tras la renuncia de Ángel Escribano al frente de Indra
Indra y Escribano Mechanical & Engineering (EM&E) han retomado las negociaciones para una posible integración de la firma familiar de los hermanos Ángel y Javier Escribano en la empresa española de defensa y tecnología, según han confirmado fuentes conocedoras de las conversaciones a RTVE.
Según esas mismas fuentes, tanto EM&E como Indra están dispuestas a hablar sobre la continuidad del proceso.
El pasado mes, EM&E renunció a la integración ante las presiones del Gobierno que alegaba un "conflicto de interés" por la relación del entonces presidente de Indra, Ángel Escribano, con EM&E, su empresa familiar. La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), holding de titularidad pública, es el mayor accionista de Indra, con un 28% del capital.
EM&E, la firma de los Escribano, aseguró entonces que contemplaba esta integración como un "potencial acelerador" del desarrollo estratégico de Indra pero, que en ese momento, no se daban "las circunstancias adecuadas" para avanzar en dicha operación. "Por ello, preferimos esperar a un contexto más favorable que permita retomar el proceso con plenas garantías", alegaba la empresa el mes pasado cuando renunció a la transacción.
En concreto, EM&E desistió el 19 de marzo de la operación de integración con Indra después de que la SEPI pidiese resolver el conflicto de interés existente. Tras la renuncia de EM&E, el consejo de administración de Indra dio por concluido el proceso de análisis de la potencial operación.
Escribano intentó mantenerse
Tras conocerse que EM&E e Indra habían paralizado la posible fusión, Ángel Escribano, el entonces presidente de la firma de tecnología y defensa, intentó mantenerse al frente de la multinacional pese a la postura del SEPI.
Las presiones del Gobierno por sacar a Escribano de Indra se acentuaron. El directivo contaba con el apoyo de parte del consejo de administración y de accionistas significativos. De hecho, la junta de junio de 2025 se saldó con un respaldo a Ángel Escribano de un 98,49% del capital.
El directivo también contaba con el beneplácito de distintos fondos de inversión que tienen presencia en el accionario de Indra, como Amber o Third Point, que ya se expresó al respecto pidiendo que la operación con EM&E saliese adelante.
No obstante, tras la petición expresa de Moncloa y después de varias reuniones en el máximo órgano de gobierno de Indra, Ángel Escribano, formalizó el pasado 1 de abril su renuncia a la presidencia de Indra. El directivo remitió una carta al Consejo de Administración de la compañía y justificó su decisión "por responsabilidad" y "para no interferir en la estabilidad de la empresa".
Escribano reconoció en la misiva que los acontecimientos de las últimas semanas habían generado una situación que, "además del desgaste personal, amenaza con comprometer los objetivos que le impulsaron desde el primer día y que considera esenciales para el futuro de Indra y del sector".
Ángel Simón le sustituyó como presidente de Indra, pero sin funciones ejecutivas. Estas últimas la asume plenamente el consejero delegado de la empresa, José Vicente de los Mozos, cuya reelección debe votarse en la próxima junta de accionistas prevista para junio.