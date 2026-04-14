El Gobierno aprueba nuevas ayudas al transporte de mercancías para paliar el encarecimiento de combustibles
- Un nuevo decreto ley recoge medidas para el transporte por carretera, tren y barco
- El coste del transporte subirá automáticamente con el precio de los carburantes
El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto-ley de ayudas para reforzar el apoyo al sector del transporte ante el encarecimiento de los combustibles provocado por el conflicto en Oriente Medio.
Afectan al transporte de mercancías por carretera, ferroviario y marítimo, y se suman a las contempladas en el Real Decreto del 20 de marzo que establecía una ayuda de 20 céntimos por litro de combustible y otras directas a los transportistas.
Entre las nuevas medidas destaca la revisión automática del coste de los contratos cuando los carburantes suban por encima del 5%. El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha señalado que se evita así que los transportistas asuman en solitario ese encarecimiento. Ha destacado que es un sector “esencial” para la economía española y ha explicado que el 95% del transporte interior de mercancías se realiza por carretera, mayoritariamente por pequeñas y medianas empresas. En concreto, el 86% de las compañías cuenta con cinco o menos vehículos.
Medidas consensuadas con el sector
Puente ha insistido en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que las medidas aprobadas son el resultado de un proceso de diálogo intenso y continuado con el sector, canalizado a través del Comité Nacional del Transporte por Carretera. Ha añadido que se ha trabajado de manera constante durante las últimas semanas para alcanzar soluciones teniendo en cuenta la actual coyuntura, las necesidades operativas de las empresas y la estabilidad del sistema de transporte.
Así, el Real Decreto-ley refuerza el marco legal en tres aspectos clave. En primer lugar, se consolida el carácter obligatorio y automático de la revisión del precio del transporte cuando se produzcan variaciones en la cotización del combustible. En segundo lugar, se deberá reflejar de forma “expresa, detallada y minuciosa” en las facturas para garantizar la transparencia y facilitar la comprobación de su aplicación. Por último, además, se introduce un régimen sancionador específico en casos de incumplimiento.
Respuesta a una situación “extraordinaria”
Según ha explicado el ministro, el decreto responde a una situación “extraordinaria”, ya que el incremento del precio de los combustibles está afectando directamente a la rentabilidad de las empresas, al empleo y a la estabilidad de la cadena logística.
Ha insistido en que “se trata de una respuesta basada en el diálogo, ajustada a la realidad del sector y orientada a mejorar la eficacia de las medidas ya adoptadas” y por eso incluye el transporte por tren y por mar.
Para el transporte ferroviario de mercancías se aprueban ayudas directas de 15.000 euros por locomotora activa, con una dotación total de 3,15 millones de euros. Se trata de impulsar un modo de transporte que actualmente representa el 4% del total y que el Gobierno quiere elevar al 10% antes de 2030 hasta equipararse a la media europea, que en este momento está en el 17%.
Por su parte, en el transporte marítimo se amplían las ayudas para incluir servicios de carga entre la península y los archipiélagos, así como Ceuta y Melilla, con 7 millones de euros adicionales a los 30 millones ya habilitados inicialmente.
Además de estas medidas principales, el Real Decreto-ley introduce ajustes y clarificaciones en el marco normativo existente. Entre ellos, la inclusión de determinados colectivos en el sistema de ayudas ya aprobado en el Real Decreto Ley anterior (eurotaxis o taxis adaptados a personas con movilidad reducida) y la adaptación de las medidas a territorios con características específicas como Ceuta y Melilla.
El objetivo final del decreto, según el ministro, es reforzar la protección de transporte, un sector clave que sostiene la actividad económica y social del país y garantizar el funcionamiento de la cadena logística y el abastecimiento en un contexto internacional complejo.