El Gobierno aprueba nuevas ayudas al transporte de mercancías para paliar el encarecimiento de combustibles

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto-ley de ayudas para reforzar el apoyo al sector del transporte ante el encarecimiento de los combustibles provocado por el conflicto en Oriente Medio.

Afectan al transporte de mercancías por carretera, ferroviario y marítimo, y se suman a las contempladas en el Real Decreto del 20 de marzo que establecía una ayuda de 20 céntimos por litro de combustible y otras directas a los transportistas.

Entre las nuevas medidas destaca la revisión automática del coste de los contratos cuando los carburantes suban por encima del 5%. El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha señalado que se evita así que los transportistas asuman en solitario ese encarecimiento. Ha destacado que es un sector “esencial” para la economía española y ha explicado que el 95% del transporte interior de mercancías se realiza por carretera, mayoritariamente por pequeñas y medianas empresas. En concreto, el 86% de las compañías cuenta con cinco o menos vehículos.

Medidas consensuadas con el sector Puente ha insistido en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que las medidas aprobadas son el resultado de un proceso de diálogo intenso y continuado con el sector, canalizado a través del Comité Nacional del Transporte por Carretera. Ha añadido que se ha trabajado de manera constante durante las últimas semanas para alcanzar soluciones teniendo en cuenta la actual coyuntura, las necesidades operativas de las empresas y la estabilidad del sistema de transporte. Así, el Real Decreto-ley refuerza el marco legal en tres aspectos clave. En primer lugar, se consolida el carácter obligatorio y automático de la revisión del precio del transporte cuando se produzcan variaciones en la cotización del combustible. En segundo lugar, se deberá reflejar de forma “expresa, detallada y minuciosa” en las facturas para garantizar la transparencia y facilitar la comprobación de su aplicación. Por último, además, se introduce un régimen sancionador específico en casos de incumplimiento. El Gobierno y las patronales del transporte acuerdan un nuevo decreto con medidas de apoyo ante la crisis en Irán