El presidente de Forestalia, Fernando Samper, dimite en plena investigación judicial por presunta corrupción

El Grupo Forestalia ha nombrado a Ricardo Samper García como nuevo director general tras la renuncia de Fernando Samper Rivas a la presidencia, en un movimiento que busca separar la propiedad de la gestión y reforzar el gobierno corporativo de la compañía.

El nombramiento, aprobado el pasado 26 de marzo y comunicado este miércoles, se enmarca en un protocolo interno elaborado por el despacho Cuatrecasas para garantizar la estabilidad del grupo y fortalecer su estructura directiva en un contexto marcado por un mayor escrutinio institucional derivado de procedimientos judiciales en curso.

A partir de ahora, las funciones ejecutivas y la gestión operativa recaen en el nuevo director general, según han informado en un comunicado.

El hasta ahora presidente, Fernando Samper, ha defendido que este cambio “contribuirá a reforzar el funcionamiento del grupo y a garantizar su desarrollo futuro”.

Renuncia en medio de una investigación Samper ha explicado que su decisión de renuncia responde a la voluntad de “facilitar el normal desarrollo de los procesos en curso”, en referencia a la investigación judicial sobre una presunta trama de corrupción vinculada al desarrollo de proyectos de energías renovables en la comarca del Maestrazgo, en Teruel. Es el principal acusado, y fue detenido en marzo, en una operación dirigida a detectar si pagó comisiones a altos cargos y funcionarios tanto del Ministerio para la Transición Ecológica como de la Administración aragonesa para lograr que sus parques eólicos y solares tuvieran los permisos ambientales necesarios. También compareció el 6 de abril en el Senado en la comisión del caso Koldo para dar explicaciones. La compañía se encuentra así en un momento clave, en el que busca reforzar su credibilidad institucional mientras avanzan las diligencias.

Nuevo liderazgo con experiencia en el grupo Por su parte, Ricardo Samper García ha asegurado que asume el cargo como parte del “compromiso de la familia con la compañía y con su proyecto empresarial”. El nuevo director general, vinculado a Forestalia desde hace más de seis años, ha señalado que su objetivo será “seguir consolidando la actividad del grupo” y garantizar el desarrollo de los proyectos en marcha. Forestalia es una compañía especializada en el desarrollo, promoción y gestión de proyectos de energías renovables, con presencia en energía eólica, fotovoltaica y de generación a partir de biomasa a lo largo de toda la cadena de valor. Samper es licenciado en Derecho y Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de San Jorge, cuenta además con formación de posgrado en Dirección Financiera, y Control de Gestión por EAE Business School, un máster en Finanzas por la Universidad Pontificia de Comillas ICAI-ICADE y un máster internacional en Asesoría Fiscal por ISDE Law & Business School. El nuevo director general del Grupo Forestalia, Ricardo Samper FORESTALIA Europa Press 2026 / Forestalia